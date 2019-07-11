في اليوم العالمي للسكان| دول سيزيد سكانها عام 2100

بحلول عام 2100 سيتغير العالم بشكل كبير، فلا أحد يستطيع توقعه، فالبرازيل وبنجلاديش وروسيا والمكسيك من بين أكثر عشر دول من حيث عدد السكان اليوم، ستنخفض بشكل ملحوظ
يحتفل العالم كل يوم بعدة مناسبات، وآخرها اليوم الموافق الحادي عشر من شهر يوليو "اليوم العالمي للسكان"، فكل لحظة يولد طفل جديد، بأحلام وحياة جديدة لا يستطيع أحد أن يعوقها، وفي نفس الوقت يزداد معدل السكان بشكل كبير، ولكن من أفضل الدول التي تستغل هذه الزيادة في ازدهار اقتصادها هي الصين، فيشكلون نسبة كبيرة من سكان العالم، وفي ضوء البحث عن تعداد السكان، لجأ الباحثون إلى عمل بعض التكهنات فيما يتعلق بالبلدان التي ستحقق أكبر المكاسب والخسائر المتوقعة بحلول عام 2100، نقلًا عن "pewresearch".
بحلول عام 2100 ستجد أن 4 من 10 دول أكثر ازدحاما بالسكان في العالم، لم تعد بين الدول التي تحتل القوائم في هذا العام، وستحل الدول الأربع التي تتميز بسرعة النمو والتابعة لقارة إفريقيا محلها، وفقًا لتوقعات السكان الصادرة حديثًا من الأمم المتحدة، سيتغير العالم كثيرًا بشكل لا أحد يصدقه، فمثل هذه التغيرات
بحلول عام 2100 ستجد أن 4 من 10 دول أكثر ازدحاما بالسكان في العالم، لم تعد بين الدول التي تحتل القوائم في هذا العام، وستحل الدول الأربع التي تتميز بسرعة النمو والتابعة لقارة إفريقيا محلها، وفقًا لتوقعات السكان الصادرة حديثًا من الأمم المتحدة، سيتغير العالم كثيرًا بشكل لا أحد يصدقه، فمثل هذه التغيرات تشبه أسهم البورصة كثيرًا، لا تقف على حد معين، فهي متغيرة بشكل كبير، وعند البحث بشكل دقيق وجدنا أن البرازيل وبنجلاديش وروسيا والمكسيك من بين أكثر عشر دول من حيث عدد السكان اليوم، ولكن في عام 2100 سينقلب العالم رأسًا على عقب، فمن المتوقع أن يتم تجاوزهم من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وتنزانيا ومصر، ولا يوجد أي منها حاليا في المراكز العشرة الأولى.
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ومن المتوقع أن يحدث هذا التغيير بسبب تباطؤ النمو السكاني في المكسيك وسيكون (10% بحلول عام 2100)، أما بالنسبة للخسائر السكانية في البرازيل فستكون (-15%) وبنجلاديش (-8%)، إضافة إلى روسيا (-14%)، وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يتضاعف عدد البلدان الإفريقية الأربع بأكثر من الضعف، مع زيادة قد تصل إلى 304% في جمهورية الكونغو الديمقراطية و156% في إثيوبيا، و378% في تنزانيا و120% في مصر.
وما يلي قائمة بالـ10 دول الأكثر تكدسا بالسكان في العالم، والتي حدث لها تغير كبير منذ عام 1950، ومن المتوقع أن تتغير أيضًا بحلول عام 2100:
من بين البلدان الست التي من المتوقع أن تمثل أكثر من نصف إجمالي النمو السكاني في العالم بحلول عام 2100، سيكون هناك خمسة في إفريقيا، وذلك طبقًا لما أشار إليه تحليل سابق لمركز بيو للأبحاث، حيث سيولد نصف أطفال العالم في إفريقيا بحلول عام 2100، وذلك بعد أن كان ثلاثة من كل عشرة أطفال يوميا.
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كما أن ثماني دول من العشر التي من المتوقع أن تحقق أكبر عدد من السكان بحلول عام 2100 في إفريقيا:
نيجيريا (في مقدمة الدول التي ستحقق أعلى نسبة من حيث عدد السكان، 527 مليون)، وتأتي بعد ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وإثيوبيا وأنجولا والنيجر ومصر والسودان، ولكن توجد دولتان ليستا على القائمة الإفريقية وهما باكستان والأمم المتحدة، التي من المتوقع أن تشهد مكاسب سكانية قدرها 182 مليونا و103 ملايين شخص، على التوالي.
وعلى نطاق آخر، لا توجد أي من البلدان العشرة المتوقع أن تشهد أكبر خسائر سكانية بحلول 2100 في إفريقيا، وذلك لأنها من المحتمل أن تكون في آسيا وأوروبا، مع انحفاض كبير في الصين، مما يحطم كل التوقعات، فالعالم كله في حالة ترقب دائم للتعداد السكاني للصين، فمن المتوقع أن يكون لدى الصين 374 مليون شخص أقل من الوقت الحالي، كما توجد بعض التكهنات بتفوق الهند على الصين كأكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان بحلول عام 2027.
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ووفقا لمكتب المراجع السكانية (PRB)، فمن المتوقع أن يرتفع عدد السكان الحالي إلى 8.5 مليار بحلول عام 2030.