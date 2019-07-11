في اليوم العالمي للسكان| دول سيزيد سكانها عام 2100

بحلول عام 2100 سيتغير العالم بشكل كبير، فلا أحد يستطيع توقعه، فالبرازيل وبنجلاديش وروسيا والمكسيك من بين أكثر عشر دول من حيث عدد السكان اليوم، ستنخفض بشكل ملحوظ

تحرير:إسراء سليمان ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

تعداد السكان

يحتفل العالم كل يوم بعدة مناسبات، وآخرها اليوم الموافق الحادي عشر من شهر يوليو "اليوم العالمي للسكان"، فكل لحظة يولد طفل جديد، بأحلام وحياة جديدة لا يستطيع أحد أن يعوقها، وفي نفس الوقت يزداد معدل السكان بشكل كبير، ولكن من أفضل الدول التي تستغل هذه الزيادة في ازدهار اقتصادها هي الصين، فيشكلون نسبة كبيرة من سكان العالم، وفي ضوء البحث عن تعداد السكان، لجأ الباحثون إلى عمل بعض التكهنات فيما يتعلق بالبلدان التي ستحقق أكبر المكاسب والخسائر المتوقعة بحلول عام 2100، نقلًا عن "pewresearch".

بحلول عام 2100 ستجد أن 4 من 10 دول أكثر ازدحاما بالسكان في العالم، لم تعد بين الدول التي تحتل القوائم في هذا العام، وستحل الدول الأربع التي تتميز بسرعة النمو والتابعة لقارة إفريقيا محلها، وفقًا لتوقعات السكان الصادرة حديثًا من الأمم المتحدة، سيتغير العالم كثيرًا بشكل لا أحد يصدقه، فمثل هذه التغيرات