سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد الرعشة الثالثة.. الكرسي ينقذ ميركل من الإحراج

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
ميركل ورئيسة وفريدريكسن أثناء عزف السلام الوطني
ميركل ورئيسة وفريدريكسن أثناء عزف السلام الوطني
مع تكرار إصابة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، برعشة أثناء وقوفها في فعاليات رسمية، لجأ مساعديها إلى وضع كرسيين جلست عليهما ميركل، ورئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، خلال عزف السلام الوطني للبلدين، في حفل أقيم خارج مبنى المستشارية في برلين.. الاستعانة بالكرسي، جاء بعد يوم الواقعة الثالثة خلال شهر، لإصابة المستشارة الألمانية بالرعشة في وقوف مماثل، في حين لم تبدو عليها أي علامات تشير إلى مرضها، لكنها اعتبرت التأثير النفسي للحادثة الأولى في منتصف يونيو هو المسؤول عن الحوادث اللاحقة.
وقالت ميركل، في تصريحات خلال الساعات الماضية، إنها "ستضطر إلى التعايش معها لفترة من الوقت" ولكن لا يوجد ما يدعو للقلق، بحسب سكاي نيوز.وتعرضت ميركل لموقف محرج أمس، بعدما أظهرت لقطات عرضها تليفزيون وكالة "رويترز" للأنباء، أمس، المستشارة الألمانية وهي ترتعش خلال استقبالها لرئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني،
اقرأ المزيد
علم-الاتحاد-الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بسبب التنقيب في المتوسط

صرح الاتحاد الأوروبي بأنه سيدرس اتخاذ المزيد من الإجراءات حيال تركيا، إذا استمرت في عمليات التنقيب بشرق البحر المتوسط، جاء ذلك في نبأ عاجل أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل، أو طبيعة الإجراءات المقرر أن يتخذها الاتحاد ضد تركيا. وعبرت وزارة الخارجية المصرية، أول من أمس الثلاثاء، عن قلقها من إعلان تركيا عزمها التنقيب عن النفط في محيط جمهورية قبرص. وذكر بيان صادر عن الخارجية: "أعربت مصر عن قلقها لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص".
ايران

بريطانيا: 3 سفن إيرانية اعترضت ناقلتنا في الخليج

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلتها (بريتيش هيريتدج) في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من فرقاطة بريطانية. ومن جانبه، أصدر ممثل للحكومة البريطانية، بيانا، قال فيه: "الفرقاطة مونتروز اضطرت للتمركز بين السفن الإيرانية وبريتيش هيريتدج، وأصدرت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية التي ابتعدت حينها"، مضيفا: "نحن قلقون إزاء هذا التصرف ونواصل حث السلطات الإيرانية على تهدئة الوضع في المنطقة"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
زوارق إيرانية - أرشيفية

أول تعليق من بريطانيا على اعتراض إيران لناقلتها

أعربت بريطانيا عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الإيرانية ودعت طهران إلى تجنب التصعيد. وأعلنت الحكومة البريطانية أن 3 قوارب إيرانية حاولت اعتراض سفينة بريطانية في مضيق هرمز لكنها فشلت. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية، قوله إن محاولة طهران اعتراض سفينة بريطانية في مضيق هرمز يخالف القانون الدولي. وكان مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» قد قال إن 5 زوارق يعتقد أنها إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية، الأربعاء، في مضيق هرمز.
زوارق إيرانية - أرشيفية

مصادر: إيران حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن 5 زوارق يعتقد أنها إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية، الأربعاء، في مضيق هرمز. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح المسؤول الأمريكي أن الزوارق الإيرانية طلبت من ناقلة النفط التوقف في المياه الإيرانية، لكنها انسحبت بعد أن تلقت تحذيرا من سفينة حربية بريطانية. وكانت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية قد نقلت عن محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قوله في وقت سابق إن احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق الأسبوع الماضي «لن يبقى دون رد».
اقرأ المزيد من الأخبار
ميركل

للمرة الثالثة.. فيديو يرصد ميركل ترتجف بقوة

ظهور جديد محرج للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعدما ارتجف جسدها للمرة الثالثة في أقل من 30 يوما، إذ أظهرت لقطات عرضها تليفزيون وكالة "رويترز" للأنباء، ميركل وهي ترتعش خلال استقبالها لرئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني، اليوم الأربعاء، حيث اهتز جسدها بالكامل بشكل متصاعد وملحوظ، أثناء وقوفها بجوار ريني خلال استعراض حرس الشرف، وبدت وكأنها تحاول إيقاف هذه الرعشة بالضغط على قبضتي يديها ثم إمساك إحدى اليدين بالأخرى مع استنشاق أنفاس طويلة، للسيطرة على الموقف، ولكن دون جدوى.
الصحف-السعودية

صحف سعودية: إرهاب الحوثي يتواصل في البحر الأحمر

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على المحاولة الإرهابية الفاشلة في البحر الأحمر التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ، كما سلطت الضوء على تصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن وإصرار إيران على خرق الاتفاق النووي، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. في افتتاحيتها، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إحباط هجوم حوثي على سفينة في البحر الأحمر، حيث أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها أحبطت أمس، محاولة للميليشيات الحوثية لاستهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع (بلو فيش).
احمد-الطيب

شيخ الأزهر يغادر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، القاهرة، متوجهًا إلى ألمانيا لاستكمال العلاج وإجراء عدد من الفحوصات الطبية. كان فضيلة الإمام الأكبر قد سافر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج بناء على نصيحة الأطباء المعالجين. وفى سياق متصل، عُقد الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر، لقاء تشاوري بشأن تشكيل لجنة برنامج" التوعية الأسرية والمجتمعية" تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن".
هبوط اضطراري لطائرة

هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في مطار إسرائيلي (فيديو)

تمكنت طائرة من طراز بوينج "737- 400" التابعة لخطوط طيران "إلكترا" الألمانية من الهبوط اضطراريا بنجاح في مطار بن غوريون الدولي، في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، بعد انفجار أحد إطاراتها في أثناء إقلاعها من مطار في مدينة كولونيا الألمانية. وكانت الطائرة قد أقلعت من المدينة الألمانية في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي في وقت سابق من اليوم، إلا أنه بعد وقت قليل من إقلاعها، اكتشفت الطواقم الأرضية في كولونيا أن أحد إطارات الطائرة قد انفجر، تاركا حطاما على مدرج المطار.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org