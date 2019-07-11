تأثر 5 مبان بسبب هبوط أرضي كبير بأحد شوارع العجمي

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

هبوط أرضي في العجمي

وقع هبوط أرضى كبير بأحد شوارع منطقة أبو يوسف بحي العجمي غرب محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، فيما تسعى إدارة الحي للكشف عن مدى تأثر العقارات المحيطة بالهبوط. وبدأت الواقعة بتلقى غرفة عمليات المحافظة بلاغاً من الأهالى المقيمين بشارع شركة الغاز القديمة أمام مدخل الروضة بمنطقة أبو يوسف، يفيد بوقوع هبوط أرضى كبير، وعلى الفور تم إبلاغ عمليات حي العجمي وعدد من الجهات المعنية بسرعة التوجه إلى موقع البلاغ والتعامل الفوري وإصلاح الهبوط وإعادة الطريق لأصله.

بالانتقال والفحص تبين أن الهبوط الأرضى وقع على مساحة ثلاثة أمتار ونصف المتر وبمساحة أربعة أمتار دون ورود أنباء عن وجود أي إصابات. قال اللواء عماد يوسف رئيس حي العجمي، إنه تلقى اخطاراً من غرفة عمليات المحافظة، بوجود هبوط أرضي بالعنوان المشار إليه وعلى الفور، تم الدفع بمهندسي إدارة الطرق وطوارئ شركة الغاز