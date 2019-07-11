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فهمي: هذا اللاعب المصري بين الأفضل في تاريخ العالم

تحرير:التحرير ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
الفنان كريم فهمي
الفنان كريم فهمي
كشف الفنان كريم فهمي عن رأيه بشأن أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر». وكتب: «من أحسن اللعيبة اللي جات في تاريخ مصر: محمود الخطيب، حسن شحاتة، أبو تريكة، محمد صلاح. لكن فيه واحد دايما ننساه، وهو لعيب متكامل بمعنى الكلمة، وهو في رأيي من أحسن اللعيبة مش في مصر بس، والعالم كمان، وللأسف ماخدش حقه كما ينبغي.. محمد زيدان»، ويبدو أن هذا الرأى لاقى قبولا كبيرا من المتابعين، الذين أكدوا أن زيدان لاعب مهاري، ومن أحسن اللاعبين فى تاريخ العالم.
وفى سياق آخر، يواصل فهمي تصوير فيلمه الجديد «ديدو» الذى يقوم ببطولته إلى جوار كل من «حمدى الميرغني ومحمد ثروت وأحمد فتحى وهدى المفتي وبيومى فؤاد» كما يظهر فيه كل من شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي ضيوف شرف. الفيلم من تأليفه وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، وهو مأخوذ عن قصة «عقلة
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فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن.. رويدا عطية أحدثهن

العنف الممارس ضد المرأة يظل قاسما مشتركا في كل الثقافات والمجتمعات، يبدأ منذ ولادتها بختانها مرورا بحرمانها من حرية الخروج من المنزل، وصولا إلى عنف جسدي يقع عليها من أحد ذويها أو زوجها، والأمر بالطبع طال عدة فنانات، إذ كشفت بعضهن عن تعرضهن لإيذاء من قبل أزواجهن. المطربة السورية رويدا عطية أحدث المنضمات للقائمة، إذ كشفت لأول مرة عن تعرضها لعنف أسري، وذلك خلال استضافتها في برنامج "مع أو ضد"، وقالت إنها تزوجت في سن 17 عاما، وكان زوجها أكبر منها بـ20 عاما، مشيرة إلى أنه بعد عام من الزواج، بدأت المشكلات وضُربت لأول مرة.
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تكريم حلا شيحة ومحمد رمضان فى مهرجان «بياف»

يكرم مهرجان "بياف" بلبنان الفنانة حلا شيحة عن دورها فى مسلسل "زلزال"، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "تكريم خاص من مهرجان بياف عن دوري في مسلسل زلزال.. صافية". وحرص الجمهور على تهنئتها بالتكريم. وفاز محمد رمضان فى نفس المهرجان بجائزة أفضل ممثل عن دوره فى مسلسل زلزال، وأفضل كليب عن "مافيا"، وسافر إلى لبنان أمس ليتسلم الجائزة، وكتب عبر حسابه بـ«إنستجرام»: "وصلت بيروت لحضور مهرجان بياف 2019، الحمد لله جائزة أفضل ممثل عن مسلسل زلزال وأفضل فيديو كليب مافيا، ثقة في الله نجاح، ويقام حفل توزيع الجوائز مساء الجمعة المقبلة".
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نبيل الحلفاوي عن إعلان «اعتذار المنتخب»: سذاجة

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن غضبه الشديد من إعلان شركة "بيبسي" الذي تم تداوله بشكل واسع خلال الساعات الماضية، ويظهر فيه عدد من لاعبي المنتخب المصري، وهم يقدموان اعتذارا للجمهور بعد خروجهم من كأس أمم إفريقيا 2019، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»: «مفهوم تعمل إعلانات لشحذ الهمم وشحن الجماهير والفريق.. لكن الاعتذار عن تقصير أو هزيمة دي مسألة شخصية جدا..لازم تكون نابعة من الشخص نفسه.. ماينفعش فيها تمثيل وإخراج.. وبعدين إيه السذاجة والرداءة دي؟ كأنها مدرسة ابتدائي والميس حفظتهم ورصتهم عشان يسمّعوا الكلمتين. ويعني إيه السنين؟».
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