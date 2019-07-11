فهمي: هذا اللاعب المصري بين الأفضل في تاريخ العالم

تحرير:التحرير ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

الفنان كريم فهمي

كشف الفنان كريم فهمي عن رأيه بشأن أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر». وكتب: «من أحسن اللعيبة اللي جات في تاريخ مصر: محمود الخطيب، حسن شحاتة، أبو تريكة، محمد صلاح. لكن فيه واحد دايما ننساه، وهو لعيب متكامل بمعنى الكلمة، وهو في رأيي من أحسن اللعيبة مش في مصر بس، والعالم كمان، وللأسف ماخدش حقه كما ينبغي.. محمد زيدان»، ويبدو أن هذا الرأى لاقى قبولا كبيرا من المتابعين، الذين أكدوا أن زيدان لاعب مهاري، ومن أحسن اللاعبين فى تاريخ العالم.

وفى سياق آخر، يواصل فهمي تصوير فيلمه الجديد «ديدو» الذى يقوم ببطولته إلى جوار كل من «حمدى الميرغني ومحمد ثروت وأحمد فتحى وهدى المفتي وبيومى فؤاد» كما يظهر فيه كل من شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي ضيوف شرف. الفيلم من تأليفه وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، وهو مأخوذ عن قصة «عقلة