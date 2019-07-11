صلاح محسن يكشف حقيقة عروض الرحيل عن الأهلي

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

صلاح محسن

عبر صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله الشديد بقدرة اللاعبين على الفوز ببطولة الدوري، مشيرًا إلى أن معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا يعتبر خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف الذي يسعى إليه الجميع، وأوضح ان الأهلي استفاد بشكل كبير من تجربة سوكر سمارت الودية التي فاز فيها بتسعة أهداف دون مقابل، مؤكدًا ان الفريق يتعامل مع أية مباراة بمنتهى الجدية، بصرف النظر عن المنافس، وكانت فرصة للجهاز الفني لتجربة العديد من الجوانب الخططية الخاصة بإعداد الفريق للمرحلة القادمة.

وعن تلقيه عددا من العروض للرحيل عن الأهلي خلال الفترة الماضية، أكد أنه لا يشغل ذهنه بذلك، وأنه على الصعيد الشخصي لن يرحل عن الأهلي، وسعيد للغاية بارتداء قميص الفريق ويأمل في الفوز بالبطولات وكتابة تاريخ كبير مع الفريق الذي ضحى بالكثير من أجل الانتقال إليه ويتمنى الاستمرار بقميص الأهلي حتى الاعتزال. وأشار

وعن تلقيه عددا من العروض للرحيل عن الأهلي خلال الفترة الماضية، أكد أنه لا يشغل ذهنه بذلك، وأنه على الصعيد الشخصي لن يرحل عن الأهلي، وسعيد للغاية بارتداء قميص الفريق ويأمل في الفوز بالبطولات وكتابة تاريخ كبير مع الفريق الذي ضحى بالكثير من أجل الانتقال إليه ويتمنى الاستمرار بقميص الأهلي حتى الاعتزال.



وأشار صلاح محسن إلى أنه يحظى بالدعم الكامل والمساندة من جانب الجميع داخل الفريق سواء على صعيد الجهاز الفني أو اللاعبين، وهو ما يدفعه لتحقيق طموحاته والمساهمة في حصد الألقاب.



وأضاف أنه كأي مهاجم في العالم يحلم بالفوز بلقب هداف الدوري، ويقاتل في التدريبات للحصول على فرصة المشاركة في المباريات وهو متفائل بالمرحلة المقبلة، مشددًا على أن تحقيق الانتصارات مع الأهلي يأتي فوق كل اعتبار.



