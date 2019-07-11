العالم يستعد لآخر خسوف جزئي للقمر الثلاثاء المقبل

تحرير:فيروز ياسر ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

خسوف جزئي للقمر

تحاوطنا الظواهر الفلكية تقريبا كل شهر، والعالم يترقبها باهتمام، وفي يوم الثلاثاء المقبل، 16 يوليو، ستشهد جميع الدول خسوفا جزئيا للقمر من جميع الأماكن باستثناء البعض منها، وسيكون هذا الخسوف الأخير للقمر في عام 2019، حسبما ذكر موقع India Today. سيظهر الخسوف الجزئي للقمر في الهند ليلتي 16 و17 يوليو، كما سيكون الخسوف مرئيا في مناطق أستراليا ونيوزيلندا وبعض الجزر المجاورة وآسيا، باستثناء الأجزاء الشمالية الشرقية وإفريقيا وأوروبا باستثناء معظم الدول الإسكندنافية الشمالية ومعظم أمريكا الجنوبية.

ويعد جزء من نيوزيلندا والجزء الشرقي من أستراليا وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والجزء الشمالي الشرقي من الصين وجزء من روسيا أول الأماكن التي سيظهر فيها الخسوف. اقرأ أيضا: هل الخسوف هو بداية الشهور الهجرية؟.. البحوث تجيب والأماكن التي يقع فيها الخسوف في مرحلته الأخيرة هي الأرجنتين وتشيلي وبوليفيا