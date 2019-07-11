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لمخالفة التعريفة.. سحب رخص وإيقاف 36 تاكسي بالزقازيق

تحرير:إسلام عبد الخالق ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنَّ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، ضبط 36 سيارة أجرة «تاكسي» مخالفة بمدينة الزقازيق؛ وذلك لعدم التزام سائقيها بسعر فتح «البُنديرة» وتشغيل العداد والانتظار وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، منوهًا بأن المخالفين استغلوا المواطنين، فيما كشفت الوقائع حملات تفتيشية مفاجئة شنتها الإدارة العامة للمواقف، بالتنسيق مع إدارة مرور الشرقية، على السائقين بعدد من مواقف السيارات، وذلك لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بحزم وقوة على المخالفين.
وشدد محافظ الشرقية، على أنه لن يترك المواطن «فريسة» أمام جشع معدومي الضمير، مطالبًا المواطنين بتحمل مسئولياتهم وعدم الاستجابة لابتزاز السائقين، وضرورة الإبلاغ بصورة فورية عن المخالفين على الأرقام المُخصصة لذلك. وقال العميد رضا فوزي، مدير إدارة المرور بالشرقية، إن عدم تشغيل العداد أو مُخالفة
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الدويقة

فرش شقق الأسمرات سبب تأخر تسكين أهالي الدويقة

تمكنت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية من التخلص نهائيا من العديد من المناطق العشوائية ونقل سكانها أو تعويضهم ثم هدم كل المنازل العشوائية والبدء فى بناء وحدات جديدة، مثلما حدث فى منطقة تل العقارب بالسيدة زينب ومنطقة مثلث ماسبيرو، ولكن تظل منطقة الدويقة المنطقة الأقدم والأكثر عشوائية، وتعمل الحكومة جاهدة على التخلص منها، إلا أن ذلك لم يحدث، وهناك أهالى يصرخون يوميا مطالبين الحكومة بتسليمهم وحدات جديدة بعد أن تم حصرهم منذ فترة طويلة دون أن ينقلهم الحى للوحدات الجديدة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب عدم القضاء على عشوائيات الدويقة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا، البالغ عددها 10 آلاف و470 ورقة، أسفرت عن نجاح 9617 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 91.9%.
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سعيد مرعي يؤدي اليمين أمام السيسي رئيسا للمحكمة الدستورية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مضيفا أن الرئيس السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، إذ أشاد بما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة. وأكد الرئيس السيسي أهمية دورها في الحفاظ على النظام الدستوري والقانوني، والرقابة على دستورية القوانين، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة.
تشميع-المحل-بالشمع-الاحمر

من ينفذ الأحكام؟ المحليات تمتنع والمجتمع المدني يصرخ

تكتظ الأحياء بالمقاهى والمبانى المخالفة، وهو ما يؤرق ليس فقط المسئولين بل والسكان أيضا ممن يطالبون بحقهم الدستورى فى سكن آمن وهواء نقى، وهو ما دفع بعض أعضاء المجتمع المدنى من أحياء محافظة القاهرة لإطلاق مبادرة، يطالبون من خلالها جميع المسئولين بالوزارات المعنية ومحافظة القاهرة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أصحاب المقاهى والمبانى المخالفة بالأحياء، وذلك بسب تقاعس العاملين بالمحليات عن تنفيذها، وهو ما أسهم فى تفاقم المخالفات، حيت تنتشر المقاهى بشكل كبير أسفل المبانى السكنية بالمخالفة للقوانين، ويتمادى أصحابها فى المخالفات.
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موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

سحب تراخيص 30 سيارة بالمنيا لمخالفتها الأجرة

قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، سحب تراخيص 30 سيارة أجرة؛ لمخالفتهم التعريفة الجديدة المقررة للمواصلات، وإيقاف السيارات لمدة ثلاثين يوماً، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والحملات المفاجئة علي المواقف لضبط المخالفين والمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، وقال المحافظ، في تصريحات اليوم الخميس، إن المخالفات جاءت عقب تلقي شكاوى المواطنين وبلاغات من الخط الساخن وغرفة العمليات والمتابعة الميدانية.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

محافظ القليوبية ينتقد المحافظات الأخرى بسبب تعريفة الأجرة

انتقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، طريقة رفع التعريفة بالمحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أنهم استعانوا بمراقبة السوق ومدى ارتفاع الأسعار، وتم تحديد التعريفة على هذا الأساس ولم يلتزموا بالتعريفة القانونية تزامنًا مع قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الوقود، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد عواد السكرتير العام، واللواء حمدى الحشاش السكرتير المساعد، واللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور وبعض وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء وممثلي مديريات الخدمات.
اتوبيسات

مسئولة تتنكر لكشف «مخالفي الأجرة» في الدقهلية (صور)

أثناء متابعتها التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، استقلت منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر، اليوم السبت، كمواطنة عادية، أحد أتوبيسات نقل الركاب على خط "ميت غمر - دماص"، من موقف سيارات ميت غمر، وأثناء جمع الأجرة أعطت "الغندور" - تباع السائق، مبلغ 10 جنيهات، ولكنه حاسبها على أجرة 3.5 جنيه للفرد مخالفا بذلك تسعيرة الركوب الجديدة المقررة ومقدارها 2.25 جنيه، وأثناء طلبها بحقها في باقي الأجرة، رفض التباع الالتزام بالتسعيرة الجديدة ونشبت مشاداة بينهما، لتكشف عن هويتها في النهاية.
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أسعار تعريفة الركوب الجديدة داخل بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن أسعار تعريفة الركوب الجديدة داخل المحافظة بعد إعلان وزارة البترول زيادة أسعار المحروقات على مستوى الجمهورية، وارتفع سعر التوصيل للسيارة الأجرة داخل الحي الواحد من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، ومن حي إلى آخر من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، ومن حي إلى حي ثالث ارتفعت من 10 جنيه إلى 11 جنيه، كما ارتفع السرفيس داخل المحافظة "الميكروباص" من جنيهين إلى جنيهين و25 قرشًا، بينما ظل سعر تذكرة مشروع النقل الداخلي ببورسعيد جنيه ونصف.
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