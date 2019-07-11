لمخالفة التعريفة.. سحب رخص وإيقاف 36 تاكسي بالزقازيق

تحرير:إسلام عبد الخالق ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

صورة أرشيفية

أعلنَّ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، ضبط 36 سيارة أجرة «تاكسي» مخالفة بمدينة الزقازيق؛ وذلك لعدم التزام سائقيها بسعر فتح «البُنديرة» وتشغيل العداد والانتظار وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، منوهًا بأن المخالفين استغلوا المواطنين، فيما كشفت الوقائع حملات تفتيشية مفاجئة شنتها الإدارة العامة للمواقف، بالتنسيق مع إدارة مرور الشرقية، على السائقين بعدد من مواقف السيارات، وذلك لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بحزم وقوة على المخالفين.

وشدد محافظ الشرقية، على أنه لن يترك المواطن «فريسة» أمام جشع معدومي الضمير، مطالبًا المواطنين بتحمل مسئولياتهم وعدم الاستجابة لابتزاز السائقين، وضرورة الإبلاغ بصورة فورية عن المخالفين على الأرقام المُخصصة لذلك. وقال العميد رضا فوزي، مدير إدارة المرور بالشرقية، إن عدم تشغيل العداد أو مُخالفة