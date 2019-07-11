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مصادر: انتخابات «الشيوخ» أكتوبر المقبل.. والبرلمان يمد دور الانعقاد

لا يجوز الجمع بين عضوية الشيوخ والنواب ويشترط في من يترشح لعضوية الشيوخ أو يُعين أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وحاصلا على مؤهل جامعي ولا تقل سنه عن 35 سنة
تحرير:أحمد جاد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
مجلس النواب
مجلس النواب
كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، موضحة أنها ستكون في نهاية شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيمد دور الانعقاد الجاري، الذى كان من المقرر الانتهاء منه اليوم الخميس، إلى الأسبوع المقبل. وتقدم النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميا، بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتتم إحالة المشروع المقترح إلى اللجنة التشريعية بجلسة البرلمان المنعقدة اليوم.
وأكد القصبي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش تقديمه مشروع القانون رسميا، أن المشروع التزم بالنصوص الدستورية التى تضمنتها التعديلات الدستورية، بشكل متوازن، قائلا: "مشروع القانون متوازن ويراعي الدستور بكل ضوابطه الخاصة بمجلس الشيوخ". وتشهد الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة عبد العال، ظهر اليوم،
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الدويقة

فرش شقق الأسمرات سبب تأخر تسكين أهالي الدويقة

تمكنت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية من التخلص نهائيا من العديد من المناطق العشوائية ونقل سكانها أو تعويضهم ثم هدم كل المنازل العشوائية والبدء فى بناء وحدات جديدة، مثلما حدث فى منطقة تل العقارب بالسيدة زينب ومنطقة مثلث ماسبيرو، ولكن تظل منطقة الدويقة المنطقة الأقدم والأكثر عشوائية، وتعمل الحكومة جاهدة على التخلص منها، إلا أن ذلك لم يحدث، وهناك أهالى يصرخون يوميا مطالبين الحكومة بتسليمهم وحدات جديدة بعد أن تم حصرهم منذ فترة طويلة دون أن ينقلهم الحى للوحدات الجديدة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب عدم القضاء على عشوائيات الدويقة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا، البالغ عددها 10 آلاف و470 ورقة، أسفرت عن نجاح 9617 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 91.9%.
عبد الفتاح السيسى (4)

سعيد مرعي يؤدي اليمين أمام السيسي رئيسا للمحكمة الدستورية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مضيفا أن الرئيس السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، إذ أشاد بما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة. وأكد الرئيس السيسي أهمية دورها في الحفاظ على النظام الدستوري والقانوني، والرقابة على دستورية القوانين، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة.
تشميع-المحل-بالشمع-الاحمر

من ينفذ الأحكام؟ المحليات تمتنع والمجتمع المدني يصرخ

تكتظ الأحياء بالمقاهى والمبانى المخالفة، وهو ما يؤرق ليس فقط المسئولين بل والسكان أيضا ممن يطالبون بحقهم الدستورى فى سكن آمن وهواء نقى، وهو ما دفع بعض أعضاء المجتمع المدنى من أحياء محافظة القاهرة لإطلاق مبادرة، يطالبون من خلالها جميع المسئولين بالوزارات المعنية ومحافظة القاهرة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أصحاب المقاهى والمبانى المخالفة بالأحياء، وذلك بسب تقاعس العاملين بالمحليات عن تنفيذها، وهو ما أسهم فى تفاقم المخالفات، حيت تنتشر المقاهى بشكل كبير أسفل المبانى السكنية بالمخالفة للقوانين، ويتمادى أصحابها فى المخالفات.
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لجنة-الخطة-والموازنة

«خطة» البرلمان تعتمد موازنة 2019- 2020

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، من اعتماد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020، وقررت إرساله إلى الأمانة العامة للبرلمان لرفعه لرئيس المجلس لإدراجه على جدول الجلسة العامة للبرلمان يوم السبت المقبل. ووافقت اللجنة على بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الموازنة بزيادة اعتمادات ومخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بقيمة نحو 10 مليارات جنيه، ستذهب إلى قطاعات تتعلق بنواحي تحسين خدمات تقدم للمواطنين بشكل مباشر فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.
فلوس-الجمعية

بعد رفع الحد الأدنى| ما مصير الأقصى للأجور؟

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور ليتماشى مع الزيادات التي أدخلتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن المطالبة جاءت ضمن توصيات اللجنة التي تم الانتهاء منها بشأن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد أى اقتراحات لأرقام بشأن الحد الأقصى الجديد، كما أن التعديلات ستكون متوافقة مع الحد الأدنى الجديد. ويبلغ الحد الأقصى للأجور حاليا نحو 42 ألف جنيه، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى قبل زيادته وهو 1200 جنيه.
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (2)

«المحافظين» يطالب الحكومة بحل أزمة المحاصيل الزراعية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بشأن الأزمات التى تتعرض لها المحاصيل الزراعية وأثرها فى المواطنين. وقال قرطام إن الدولة المصرية كان يُضرَب بها المثل فى الزراعة منذ الحقب التاريخية المتعاقبة، إلى حد أن الله، تعالى، وصفها في كتابه الكريم بأنها خزائن الأرض، إلا أن السياسة الزراعية تعاني من التخبط والترهل في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ترك آثارا سلبية فى أسعار الحاصلات الزراعية.
المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (5)

البرلمان يرد على أردوغان بعد تصريحاته عن وفاة مرسي

في أول رد من البرلمان بشأن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، اعتبر الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، تلك التصريحات، تدخلا سافرًا في الشأن الداخلي لمصر. "حسب الله" قال في بيان مساء الثلاثاء، إن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، قضت على أحلام أردوغان وعلى مخططاته الشيطانية بالضربة القاضية، وجعلته العدو الأول لمصر وشعبها وقائدها. ووصف متحدث البرلمان أردوغان بالطاغية والديكتاتور الذي ينكل بشعبه والمعارضين لسياساته، كما أنه حوَّل سجون تركيا لـ"سلخانات بعد فشل مخططاته وأحلامه في دولة الخلافة".
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