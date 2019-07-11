مصادر: انتخابات «الشيوخ» أكتوبر المقبل.. والبرلمان يمد دور الانعقاد

لا يجوز الجمع بين عضوية الشيوخ والنواب ويشترط في من يترشح لعضوية الشيوخ أو يُعين أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وحاصلا على مؤهل جامعي ولا تقل سنه عن 35 سنة

تحرير:أحمد جاد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

مجلس النواب

كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، موضحة أنها ستكون في نهاية شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيمد دور الانعقاد الجاري، الذى كان من المقرر الانتهاء منه اليوم الخميس، إلى الأسبوع المقبل. وتقدم النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميا، بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتتم إحالة المشروع المقترح إلى اللجنة التشريعية بجلسة البرلمان المنعقدة اليوم.

وأكد القصبي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش تقديمه مشروع القانون رسميا، أن المشروع التزم بالنصوص الدستورية التى تضمنتها التعديلات الدستورية، بشكل متوازن، قائلا: "مشروع القانون متوازن ويراعي الدستور بكل ضوابطه الخاصة بمجلس الشيوخ". وتشهد الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة عبد العال، ظهر اليوم،