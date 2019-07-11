مصادر: انتخابات «الشيوخ» أكتوبر المقبل.. والبرلمان يمد دور الانعقاد

لا يجوز الجمع بين عضوية الشيوخ والنواب ويشترط في من يترشح لعضوية الشيوخ أو يُعين أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وحاصلا على مؤهل جامعي ولا تقل سنه عن 35 سنة
كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، موضحة أنها ستكون في نهاية شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيمد دور الانعقاد الجاري، الذى كان من المقرر الانتهاء منه اليوم الخميس، إلى الأسبوع المقبل. وتقدم النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميا، بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتتم إحالة المشروع المقترح إلى اللجنة التشريعية بجلسة البرلمان المنعقدة اليوم.
وأكد القصبي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش تقديمه مشروع القانون رسميا، أن المشروع التزم بالنصوص الدستورية التى تضمنتها التعديلات الدستورية، بشكل متوازن، قائلا: "مشروع القانون متوازن ويراعي الدستور بكل ضوابطه الخاصة بمجلس الشيوخ".
وتشهد الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة عبد العال، ظهر اليوم،
وأكد القصبي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش تقديمه مشروع القانون رسميا، أن المشروع التزم بالنصوص الدستورية التى تضمنتها التعديلات الدستورية، بشكل متوازن، قائلا: "مشروع القانون متوازن ويراعي الدستور بكل ضوابطه الخاصة بمجلس الشيوخ".
وتشهد الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة عبد العال، ظهر اليوم، إحالة مشروع قانون مقدم من ائتلاف دعم مصر بشأن مجلس الشيوخ، إلى اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إذ ينص القانون على تكوين المجلس من 240 عضوًا، يتم انتخاب 80 نائبا منهم بالقائمة و80 فرديا، مع أحقية رئيس الجمهورية في تعيين 80 نائبا.
يأتي ذلك وفق التعديلات الدستورية، وتحديدا المادة 248 (مضافة): "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيَمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته".
وكذلك المادة (249) المتعلقة باختصاصات مجلس الشيوخ، وهى مادة مستحدثة، وجاء نصها كالتالى: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في ما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وكذا المادة 250 (مضافة)، وجاء نصها كالتالى: "يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوا. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون".
المادة 251 (مضافة): "يشترط في مَن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".
وتشدد المادة 252 (مضافة) على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب"، والمادة 253 (مضافة)، تنص على الآتى:
"رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ"، كما وافق على مادة (254) (مضافة): "تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك في ما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ".