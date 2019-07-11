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الحكومة تحسم جدل خفض تنسيق القبول بكليات الطب

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول خفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق القبول بكليات الطب إلى حد غير مسبوق ليصل إلى75%، لمواجهة أزمة عجز الأطباء بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أكدت أن إجراءات تنسيق القبول بالجامعات المصرية للعام الجامعي الجديد 2019 - 2020 كما هي ولم يطرأ عليها تغيير حتى الآن سواء بالنسبة لكليات الطب أو غيرها.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليا مع وزارة الصحة على تنفيذ «الاستراتيجية القومية المقترحة لمجابهة نقص الأطباء»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، والتي ترتكز على عدة محاور, أهمها العمل على توفير مستشفيات تعليمية لكليات الطب الجديدة, من خلال التعاون مع المستشفيات التابعة لوزارة
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مجلس-النواب

البرلمان يوافق على قانون إقامة الأجانب ومنح الجنسية

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
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النواب يرفض مقترحا يحرم الإسرائيليين من الجنسية المصرية

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مقترحا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، بعدم جواز منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، في أثناء إعادة المداولة على بعض المواد الخاصة بمشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، وقال النائب إن "الحكومة سايبة الدنيا سداح مداح في موضوع منح الجنسية المصرية"، مشيرا إلى أنه لن يأتي إنجليزي أو ألماني للحصول على الجنسية المصرية، متسائلا: "ما الامتيازات التي تدفعه للحصول على الجنسية المصرية؟".
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65 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بالجامعات

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشرف العام على التنسيق، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، عن أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 65 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 - 2020، مضيفا أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

زيادة أسعار السجائر.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس، تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يوميا، استبعاد بعض أصحاب المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود، زيادة أسعار السجائر المحلية بعد تحريك أسعار الوقود، تسريب نتيجة الثانوية العامة.
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الحج

حقيقة زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، موضحا أنه تواصل مع وزارة السياحة، والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول زيادة أسعار برامج الحج السياحي، مشيرة إلى أن أسعار برامج الحج السياحي كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، وفي حالة تطبيق أي زيادات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.
وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات فى وسط البلد -11

هل يتم إلغاء الزيادة السنوية للمعاشات؟ الحكومة تجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إلغاء وزارة التضامن الاجتماعي صرف الزيادة السنوية للمعاشات، موضحا أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صرف الزيادة السنوية في المعاشات، بعد اعتماد الموازنة العامة الجديدة، وأن قيمة المعاشات لصندوقي التأمين الاجتماعي ارتفعت لـ15.4 مليار جنيه اعتبارا من بداية شهر يوليو 2019 مقارنة بـ13.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2019.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (3)

الحكومة تحسم جدل تداول لحوم برازيلية فاسدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد تداول لحوم برازيلية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالتزامن مع تفشي جنون البقر بالبرازيل، موضحا أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي أكدت أن مصر لم تستورد أي لحوم من البرازيل في الوقت الحالي، مشددة على صلاحية وسلامة كافة اللحوم بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (11)

الحكومة تنفي خصخصة منظومة التأمين الصحي الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وتطبيقها فقط بالمستشفيات الخاصة، بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للمنظومة ببورسعيد، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أوضحت أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة.
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