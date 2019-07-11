الحكومة تحسم جدل خفض تنسيق القبول بكليات الطب

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول خفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق القبول بكليات الطب إلى حد غير مسبوق ليصل إلى75%، لمواجهة أزمة عجز الأطباء بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أكدت أن إجراءات تنسيق القبول بالجامعات المصرية للعام الجامعي الجديد 2019 - 2020 كما هي ولم يطرأ عليها تغيير حتى الآن سواء بالنسبة لكليات الطب أو غيرها.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليا مع وزارة الصحة على تنفيذ «الاستراتيجية القومية المقترحة لمجابهة نقص الأطباء»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، والتي ترتكز على عدة محاور, أهمها العمل على توفير مستشفيات تعليمية لكليات الطب الجديدة, من خلال التعاون مع المستشفيات التابعة لوزارة