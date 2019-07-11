مؤمن زكريا يوضح حقيقة إصابته وموعد عودته للمشاركة

تحرير:أحمد محمد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

مؤمن زكريا

كشف مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، عن أن بطولة الدوري هى التحدي الذي يشغل لاعبي الفريق بعد الموسم الطويل الذي شارك فيه النادي وشهد ظروفا عصيبة، خاصة بعد أن تأخر الفريق في جدول ترتيب الدوري، حتى نجح الجهاز الفني واللاعبون في تجاوز هذه الصعاب وأصبحوا على بُعد خطوات من التتويج باللقب المفضل للجماهير. وأشار إلى أنه كان يتمنى المشاركة مع الفريق في مباراتي المقاولون والزمالك المتبقيتين في الدوري، ويغيب عنهما بسبب عودته من الإعارة بالدوري السعودي، لكن ثقته كبيرة بقدرة اللاعبين على تحقيق الفوز والتتويج باللقب.

وشدد مؤمن على أن اللعب للأهلي يضع أي لاعب تحت ضغوط شديدة، ويفرض على اللاعبين تحمل المسؤولية والتحلي بالشخصية القوية، وهي أعباء طبيعية نتيجة شعبية النادي العريضة، مؤكدا أن جميع اللاعبين لديهم القدرة على التعامل مع هذه الأمور. وكشف مؤمن عن حجم إصابته في الركبة، قائلا إنها بسيطة وجاءت نتيجة غيابه لفترة