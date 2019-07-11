رياضة

مؤمن زكريا يوضح حقيقة إصابته وموعد عودته للمشاركة

تحرير:أحمد محمد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
كشف مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، عن أن بطولة الدوري هى التحدي الذي يشغل لاعبي الفريق بعد الموسم الطويل الذي شارك فيه النادي وشهد ظروفا عصيبة، خاصة بعد أن تأخر الفريق في جدول ترتيب الدوري، حتى نجح الجهاز الفني واللاعبون في تجاوز هذه الصعاب وأصبحوا على بُعد خطوات من التتويج باللقب المفضل للجماهير. وأشار إلى أنه كان يتمنى المشاركة مع الفريق في مباراتي المقاولون والزمالك المتبقيتين في الدوري، ويغيب عنهما بسبب عودته من الإعارة بالدوري السعودي، لكن ثقته كبيرة بقدرة اللاعبين على تحقيق الفوز والتتويج باللقب.
وشدد مؤمن على أن اللعب للأهلي يضع أي لاعب تحت ضغوط شديدة، ويفرض على اللاعبين تحمل المسؤولية والتحلي بالشخصية القوية، وهي أعباء طبيعية نتيجة شعبية النادي العريضة، مؤكدا أن جميع اللاعبين لديهم القدرة على التعامل مع هذه الأمور. وكشف مؤمن عن حجم إصابته في الركبة، قائلا إنها بسيطة وجاءت نتيجة غيابه لفترة
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صلاح-محسن

صلاح محسن يكشف حقيقة عروض الرحيل عن الأهلي

عبر صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله الشديد بقدرة اللاعبين على الفوز ببطولة الدوري، مشيرًا إلى أن معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا يعتبر خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف الذي يسعى إليه الجميع، وأوضح ان الأهلي استفاد بشكل كبير من تجربة سوكر سمارت الودية التي فاز فيها بتسعة أهداف دون مقابل، مؤكدًا ان الفريق يتعامل مع أية مباراة بمنتهى الجدية، بصرف النظر عن المنافس، وكانت فرصة للجهاز الفني لتجربة العديد من الجوانب الخططية الخاصة بإعداد الفريق للمرحلة القادمة.
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رسميًا.. البرازيلى فارياس مدربًا لطلائع الجيش

أعلن نادي طلائع الجيش، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع البرازيلى سيرجيو فارياس، لتولى الإدارة الفنية فى الموسم الجديد، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق، علمًا بأن سيرجيو فارياس، وصل إلى مطار القاهرة، اليوم برفقة ستيفانو إمبكيا جلزون مدرب الأحمال الجديد. وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى الممتاز، محتلا المركز الثامن، برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 41 هدفا، فيما تلقت شباكهم 39، وخرج الطلائع من كأس مصر من دور الـ16 على يد حرس الحدود.
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صدمة جديدة للأهلي من اتحاد الكرة بسبب القيد المحلي

أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه من الصعب تنفيذ طلب الأهلي فتح القيد المحلي للموسم الجديد في الوقت الحالي، وقال العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، إنه لا توجد لوائح تسمح لاتحاد الكرة بفتح القيد لموسم جديد قبل نهاية الموسم الحالي، وكان قد قرر مسؤولو اتحاد الكرة فتح القيد المحلي للدوري المصري يوم 29 يوليو الجاري، رسميا بعد تعديل مواعيد مؤجلات مباريات الدوري الممتاز، لينتهي الدوري يوم 28 يوليو بمباراة الأهلي والزمالك.
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الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع رينارد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك ثقة واقتناع باستمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مديرًا فنيًا للفريق، الموسم القادم وأنه لا يوجد أي توجه أو نية لتغييره. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كافة الأنباء التي تم تدوالها عن بدء مفاوضات مع هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب غير صحيحة. وأوضح المصدر أن لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والإعداد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال بطولة الدوري الممتاز، التي يسعي الأهلي لحسمها في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لذلك هناك تركيز تام في دعم المدرب الأوروجوياني وتلبية طلباته.
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ظهور وليد أزارو وأجايي في تدريبات الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية خلال المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي باستاد مختار التتش بمقره في الجزيرة، تحت قيادة أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأحمر، ثم خاض الفريق بعدها مرانًا خفيفًا بالكرة. وظهر الثنائي جونيور أجاي ووليد أزارو لاعبا الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر، وأدى كلاهما تدريبات بدنية خلال المران بعد عودتهما من بلادهما عقب نهاية الإجازة التي حصلا عليها والتي امتدت لأكثر من 25 يومًا.
فلوران-إيبنجي

مدرب الكونغو الديمقراطية.. قاهر الأندية المصرية

"فرصتنا كبيرة في الصعود وأعتقد أننا سنذهب بعيدًا"، كانت تلك كلمات فلوران إيبينجي، مدرب الكونغو الديمقراطية، في حواره مع موقع الاتحاد الإفريقي بخصوص مشاركته في كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق بعد أيام قليلة في مصر، حيث يقع في المجموعة إلى جانب المنتخب الوطني وأوغندا وزيمبابوي، ويأمل إيبينجي في إعادة الكونغو إلى منصات التتويج من جديد، خاصة أن الكونغو سبق وأن توجت بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين من قبل في أثيوبيا 1968 وفي مصر بالذات عام 1974، وهو الأمر الذي يسعى لتكراره الشهر الجاري، خاصة أنه قاد الكونغو لاقتناص المركز الثالث في كان 2015.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يحسم الجدل حول توقيع نجم فريقه للأهلي

أعلن المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، موافقة الإدارة على بيع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول للطلب الأعلى سعرًا بين الأندية التي سترغب في شرائه، وقال محمد عادل في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين: «حتى الآن لم يتقدم أي نادٍ محلي لشراء طاهر محمد طاهر، بينما جاءته عروض شفهية من أندية خارج مصر، وتحديدًا أوروبية، وفي انتظار وصول العروض الرسمية»، وأضاف المشرف العام على الكرة بذئاب الجبل: «لم نحدد سقفا ماليا أو رقما معينا ولكن سنوافق للنادي الذي يقدم أفضل وأعلى سعر».
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