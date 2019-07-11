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البرلمان يوافق على تعديلات قانون الجامعات الخاصة

تحرير:أحمد جاد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وينص على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على أنه "يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء"، "كما ينص القانون على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة "18".
وتنص المادة 18 فقرة أولى، بعد تعديلها، على: "ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشارى الوزير فى الجامعات، و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من
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البرلمان يوافق على قانون إقامة الأجانب ومنح الجنسية

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
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النواب يرفض مقترحا يحرم الإسرائيليين من الجنسية المصرية

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مقترحا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، بعدم جواز منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، في أثناء إعادة المداولة على بعض المواد الخاصة بمشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، وقال النائب إن "الحكومة سايبة الدنيا سداح مداح في موضوع منح الجنسية المصرية"، مشيرا إلى أنه لن يأتي إنجليزي أو ألماني للحصول على الجنسية المصرية، متسائلا: "ما الامتيازات التي تدفعه للحصول على الجنسية المصرية؟".
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65 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بالجامعات

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشرف العام على التنسيق، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، عن أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 65 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 - 2020، مضيفا أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

زيادة أسعار السجائر.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس، تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يوميا، استبعاد بعض أصحاب المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود، زيادة أسعار السجائر المحلية بعد تحريك أسعار الوقود، تسريب نتيجة الثانوية العامة.
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الجلسة العامة لمجلس النواب 13 مارس-2

«النواب» يوافق على إعادة تشكيل الجامعات الخاصة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأربعاء، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك في المجموع، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها، طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس رئاسة الوزراء.
وقفة أصحاب المعاشات فى وسط البلد

البرلمان يرحب وأصحاب المعاشات يرفضون«القانون الجديد»

أشهر قليلة ويصدر قانون جديد خاص بالتأمينات والمعاشات من قبل البرلمان، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأحاله لمجلس النواب، لمناقشته داخل لجنة القوى العامة وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، والتصويت النهائي على مشروع القانون. وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018، وفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.5 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.
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«المحافظين» يطالب بتشريع لحماية العاملات من التحرش

طالب شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، الحكومة بسرعة سن تشريعات جديدة تخرج إلى حيز التنفيذ في القريب العاجل، تحمي العاملات من العنف والتحرش في أماكن العمل، مشيرًا إلى أم هذا سيُسهم في تحسين صورة الدولة المصرية أمام منظمة العمل الدولية. وأشاد خليفة، بمصادقة منظمة العمل الدولية، خلال اجتماعها الأخير، بأغلبية الحاضرين على رفض العنف والتحرش في مكان العمل بموافقة 439 أمام 7 أصوات معارضة للاتفاقية، وامتناع 30 آخرين، فيما تم التصويت على التوصية المصاحبة بأغلبية 397 صوتًا، مقابل 12 ضد وامتناع 44 عضواً عن التصويت.
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ترسيم الحدود.. أزمة البرلمان والمحافظات

من جديد داخل أروقة البرلمان عاد الحديث عن ترسيم الحدود بين المحافظات، لتنمية موارد المحافظات، وأن تستغل كل محافظة مواردها بشكل جيد، بحيث لا يعيق تشابكها الحدودي مع أي من المحافظات المتاخمة لها لتنفيذ مخططها. وتتكون مصر إداريا من 27 محافظة موزعة على 7 أقاليم تخطيطية هى القاهرة الكبرى والإسكندرية ومرسى مطروح وقناة السويس وشمال ووسط وجنوب سيناء والبحر الأحمر. وبدأت محاولات استحداث محافظات جديدة عام 1986 إذ صدر قرار جمهورى قسم مصر إلى 27 محافظة لتضاف إليها فى 17 أبريل 2008 حلوان و6 أكتوبر كمحافظتين مستقلتين وتم إلغاء القرار الأخير بعد ثورة يناير.
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