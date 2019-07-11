لهذه الأسباب أطلق على محمد عبده «إمام المجددين»

كان للإمام محمد عبده دور كبير وفعال في نهضة مصر الحديثة حيث خرج من تحت عباءته رواد الفكر الحديث مثل قاسم أمين، وسعد زغلول، وأحمد لطفي السيد، وطه حسين
في عام 1849 بإحدى قرى محافظة البحيرة، ولد رجل الدين والفكر والسياسة الإمام محمد عبده حسن خير الله، من عائلة تركمانية مصرية، تلقى تعليمه الأولى في كُتّاب القرية، وبعده التحق بـ"الجامع الأحمدي"، حيث درس علوم الفقه واللغة العربية وأتم حفظ القرآن وتجويده، وفي عام 1856 بدأت انطلاقة محمد عبده التنويرية الإصلاحية، حيث انتقل إلى الدراسة في الأزهر الشريف، وتلقى هناك العلوم الفقهية والشرعية واللغوية المختلفة، وكان فكره الدعوى وآراؤه الفقهية تعتمد على إعمال العقل والابتعاد عن النقل غير المؤكد بصحته.
أطلق على الشيخ محمد عبده لقب الإمام المصلح أو المجدد، لما قام به من ثورات إصلاحية داخل الأزهر الشريف ضد الجماعات الأصولية الجامدة المتشددة، بجانب أدواره المضيئة في الكفاح والتحرر الوطني، ومجابهته الاستعمار بكل أنواعه، فضلًا عن جهوده المبذولة في الإصلاح المجتمعي، واهتمامه بالجانب الاقتصادي، وتأثر الكثيرين
أطلق على الشيخ محمد عبده لقب الإمام المصلح أو المجدد، لما قام به من ثورات إصلاحية داخل الأزهر الشريف ضد الجماعات الأصولية الجامدة المتشددة، بجانب أدواره المضيئة في الكفاح والتحرر الوطني، ومجابهته الاستعمار بكل أنواعه، فضلًا عن جهوده المبذولة في الإصلاح المجتمعي، واهتمامه بالجانب الاقتصادي، وتأثر الكثيرين من رواد نهضة مصر الحديثة به وأفكاره مثل «قاسم أمين، سعد زغلول، أحمد لطفي السيد، فريد وجدي، مصطفى عبد الرازق، طه حسين، أحمد أمين». اقرأ أيضا: في مثل هذا اليوم.. توفي الإمام محمد عبده
الكفاح السياسي
وجد الشيخ محمد عبده في الحركة العرابية أملًا نحو التغيير والاستقلال الوطني، فانضم إليها وأصبح أحد أهم زعمائها البارزين. وكانت هذه خطواته السياسية الأولى التي لم تكلل بالنجاح، ففشلت الثورة العرابية، وكان نصيب قادتها إما الموت وإما النفي في بلاد متفرقة، وكان لبنان هو منفى الإمام الثائر محمد عبده، لكن سنوات قليلة قضاها هناك، وبعدها توجه إلى فرنسا بدعوة من معلمه جمال الدين الأفغاني، ليكملوا معا طريقهم في الكفاح الوطني ضد الاحتلال فأطلقا جريدة "العروة الوثقى"، وكانت منبرًا ضد الاستعمار والجمود الفكري.
درء التعصب المذهبي ونصرة المرأة
بعد مطالبة وإصرار العديد من كبار رجال الدولة وتلاميذه، عاد الإمام محمد عبده إلى مصر في عام 1889م، بعد أمر من الخديوي توفيق شريطة ألا تكون له نشاطات سياسية وأن يقتصر وجوده على العمل الدعوي الديني والفكري.
اقرأ أيضا: المرتبة المقعرة ليوسف إدريس| نائم ينتظر تغيير الدنيا
أثارت فتاوى الإمام محمد عبده حفيظة المشايخ الأصوليين، وكانت بمثابة صدمة لم يتقبلها الكثيرون، ووصلت حد اتهامه بالكفر، حيث أوصى الإمام بدرء التعصب بين أبناء الدين الإسلامي بمذاهبه المختلفة، ففي فتوى قدمت له تتساءل عن جواز صلاة أتباع مذهب الشافعية خلف الحنفية، قال في هذا:
«صلاة الشافعي خلف الحنفي فلا ريب عندي في صحتها، ما دامت صلاة الحنفي صحيحة على مذهبه، فإن دين الإسلام واحد، وعلى الشافعي المأموم أن يعرف أن أمامه مسلماً صحيح الصلاة بدون تعصب منه لإمامه، ومن طلب غير ذلك فقد عدّ الإسلام أدياناً لا ديناً واحداً، وهو مما لا يسوغ لعاقل أن يرمى إليه بين مسلمين قليلي العدد في أرض كل أهلها من غير المسلمين».
اقرأ أيضا: «نبقة».. عالم الحارة عند نجيب محفوظ في القصة القصيرة
وأثارت تلك الفتوى جدلًا كبيرًا وقتها، وتلا ذلك فتوى أحل فيها أن يأكل المسلم من ذبائح أهل الذمة -الأديان السماوية- وهو ما كان مرفوضًا ومحرمًا عند معظم مشايخ المسلمين حينها وحتى الآن، وكانت حُجة الإمام قائمة على قوله تعالى: «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم»
اقرأ أيضا: «القميص المسروق» لغسان كنفاني.. هكذا يعاني اللاجئون
ومن أشهر فتاوى الإمام التي ما زالت مثيرة للجدل حتى الآن، فتوى«النقاب» وأنه ليس من الدين في شيء، حيث أكد في مؤلفاته، أن الهدف من ضرورة النقاب في عصور السلف كانت بهدف الابتعاد عن الفتنة، وفي هذا تساءل متعجبًا:
«لم يؤمر الرجال بستر وجوههم عن النساء إذا خافوا الفتنة عليهن. هل اعتبرت عزيمة الرجل أضعف من عزيمة المرأة، واعتبر الرجل أعجز من المرأة عن ضبط نفسه والحكم على هواه، واعتبرت المرأة أقوى منه في ذلك حتى أبيح للرجال أن يكشفوا وجوههم لأعين النساء مهما كان لهم من الحسن والجمال.. وكيف لامرأة محجوبة أن تعمل بصناعة أو تجارة وحين اللجوء إلى المحكمة كيف لقاض أن يحكم على شخص مستتر الوجه ولا أن يحكم له. وأن الإسلام كلف المرأة بكشف وجهها عند تأدية الشهادة حتى يتمكن القاضي من التفرس في الحركات التي تظهر عليها».
النهوض بالاقتصاد الوطني
كان الإمام محمد عبده صاحب نظرة عقلانية هدفها النهوض بالأمة والبعد عن الموروث المنتهي، فأحل فائدة أموال "البريد"، إذ قال في حديث يُنسب إليه: «جميع الأمم سبقتنا إلى إتقان الصناعة والتجارة والزراعة فلماذا لا نتقنها؟ إن ديننا يدعونا إلى أن نسبق الأمم في الإتقان، فالمسلمون في الأغلب نبذوا دينهم فلم يبق عندهم إلا عادات وتقاليد أخذوها بالوراثة فمن يدعي أن الدين عائق للترقي قصد عكس القضية وهذا من عدم البصيرة والتأمل الصادق لحال الأمة
».
حبه للفنون والنحت والرسم
يبدو أن الفترة التي قضاها الإمام المجدد محمد عبده في باريس عاصمة النور كان لها أثر على شخصه، بجانب رؤياه المتجددة في الأمور الدنيوية وعلاقتها بالجانب الديني، وهو ما دفع البعض لاتهامه بالتقرب من الغرب والانبهار بالحضارة الأوروبية، حيث وصف الرسم والنحت وباقى الفنون المحرمة آنذاك بالعلم والإبداع، وينسب له في ذلك: «حفظ الآثار والرسوم والتماثيل هو حفظ للعلم والحقيقة، وشكر لصاحب الصنعة على الإبداع فيها، ولا حديث عن العبادة وتعظيم التمثال أو الصورة فهو سلوك محي من الأذهان منذ عصور
»
اقرأ أيضا: إمام عبدالفتاح.. مترجم «هيجل» وكاتب «الطاغية»