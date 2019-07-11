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لهذه الأسباب أطلق على محمد عبده «إمام المجددين»

كان للإمام محمد عبده دور كبير وفعال في نهضة مصر الحديثة حيث خرج من تحت عباءته رواد الفكر الحديث مثل قاسم أمين، وسعد زغلول، وأحمد لطفي السيد، وطه حسين
تحرير:كريم محجوب ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
الإمام محمد عبده
الإمام محمد عبده
في عام 1849 بإحدى قرى محافظة البحيرة، ولد رجل الدين والفكر والسياسة الإمام محمد عبده حسن خير الله، من عائلة تركمانية مصرية، تلقى تعليمه الأولى في كُتّاب القرية، وبعده التحق بـ"الجامع الأحمدي"، حيث درس علوم الفقه واللغة العربية وأتم حفظ القرآن وتجويده، وفي عام 1856 بدأت انطلاقة محمد عبده التنويرية الإصلاحية، حيث انتقل إلى الدراسة في الأزهر الشريف، وتلقى هناك العلوم الفقهية والشرعية واللغوية المختلفة، وكان فكره الدعوى وآراؤه الفقهية تعتمد على إعمال العقل والابتعاد عن النقل غير المؤكد بصحته.
أطلق على الشيخ محمد عبده لقب الإمام المصلح أو المجدد، لما قام به من ثورات إصلاحية داخل الأزهر الشريف ضد الجماعات الأصولية الجامدة المتشددة، بجانب أدواره المضيئة في الكفاح والتحرر الوطني، ومجابهته الاستعمار بكل أنواعه، فضلًا عن جهوده المبذولة في الإصلاح المجتمعي، واهتمامه بالجانب الاقتصادي، وتأثر الكثيرين
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نجيب-محفوظ

«نبقة».. عالم الحارة عند نجيب محفوظ في القصة القصيرة

قدّم الأديب والروائي العالمي نجيب محفوظ قرابة الـ35 رواية صدر أولها "عبث الأقدار" في عام 1938، ثم توالى فيضه الإبداعي الروائي بصفة مستمرة حتى عام 1988 بصدور آخر رواياته "قشتمر"، لم يتوقف بين هذين التاريخين سوى في فترة ثورة 1952 وأعقابها. أعطى نجيب محفوظ للرواية ما لم يعطه لأي نوع أدبي آخر رغم أنه بدأ مراحل كتاباته الأولى بالمقالات الفلسفية التي شرع في كتاباتها وهو طالب في المرحلة الثانوية، ثم القصص القصيرة التي توجه إليها في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، إلا أن علاقته بالرواية كانت تحمل طابعا آخر.
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ميشيل أوباما الأعلى مبيعا بقائمة «نيويورك تايمز»

تصدرت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لـ"داليا أوينز" قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع، لتفرض وجودها بالقائمة على مدار 42 أسبوعا، بينما جاءت رواية "رد انتقامي" لـ"براد ثور" في المركز الثاني، وأعقبهما في المركز الثالث رواية "فقدوا ووجدوا" لـ"دانيل ستيل"، بينما كان المركز الرابع من نصيب رواية "صيف في 69" للكاتب "إيلين هيلد براند"، واختتمت القائمة بالرواية الخامسة والأخيرة من نوعية الكتب الأدبية برواية "الحساب" لـ"جون جريشام".
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المرتبة المقعرة ليوسف إدريس| نائم ينتظر تغيير الدنيا

كما كل شيء، تأثرت الأشكال الأدبية بسرعة العصر الحديث، والمستجدات اليومية، والتغيير المستمر لتلك المستجدات، وأسهمت تلك العوامل وغيرها، في ظهور فنون أدبية جديدة، وتطوير أخرى غير التي اعتادها القارئ من المسرحيات والروايات، وبعدها القصص القصيرة، لكن الذي حل ضيفًا جديدًا على الساحة الأدبية في نهاية القرن الماضي، هو فن "القصة القصيرة جدا" الذي أُطلق عليه العديد من المسميات مثل اللوحات القصصية، الومضات القصصية، المقطوعات القصيرة، وفن الأقصوصة، ويبدو أن تلك الألقاب وغيرها لهذا الفن الوليد، خير إثبات على أنه نتاج هذا العصر السريع المتغير.
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محمد-عبده

في مثل هذا اليوم.. ولد فنان العرب محمد عبده

في مثل هذا اليوم 12 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1932: ولد الممثل المصري محمد عوض. وفي عام 1948: ولد فنان العرب ومطرب السعودية والخليج الأول محمد عبده. وفي عام 1812: نابليون بونابرت يبدأ بغزو روسيا وذلك في إطار الحملة التي يشنها لفرض سيطرته على أوروبا. وفي عام 1898: الزعيم الفليبيني أميليو أوجونيالدو يعلن الثورة على الاحتلال الإسباني وقرر رفع السلاح طلبا لاستقلال بلاده.
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