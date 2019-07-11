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حقيقة منع مواطني شمال سيناء من دخول جنوب سيناء

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
جنوب سيناء - صورة أرشيفية
جنوب سيناء - صورة أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن منع أبناء محافظة شمال سيناء من دخول محافظة جنوب سيناء, وتواصل المركز مع محافظة جنوب سيناء, والتي أكدت أن محافظة جنوب سيناء مفتوحة أمام جميع مواطني الجمهورية، بمن فيهم أبناء محافظة شمال سيناء، موضحة أن ما يتم حاليا بشأن دخول المحافظة، هو استخدام الطريق الدولي للدخول فقط والذي يستلزم إجراءات معينة.
ولفتت المحافظة إلى أن هذه الإجراءات يتم اتباعها مع جميع المارة عبر هذا الطريق من مختلف محافظات الجمهورية، وليس مقصودا بها أبناء محافظة شمال سيناء، مشيرة إلى أن إجراءات الدخول عبر الطريق الدولي تتمثل في ضرورة أن يحمل الشخص المتوجه لـسيناء بطاقة رقم قومي صادرة من سيناء، أو كارنيه من جهة العمل إذا كان
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مجلس-النواب

البرلمان يوافق على قانون إقامة الأجانب ومنح الجنسية

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

النواب يرفض مقترحا يحرم الإسرائيليين من الجنسية المصرية

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مقترحا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، بعدم جواز منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، في أثناء إعادة المداولة على بعض المواد الخاصة بمشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، وقال النائب إن "الحكومة سايبة الدنيا سداح مداح في موضوع منح الجنسية المصرية"، مشيرا إلى أنه لن يأتي إنجليزي أو ألماني للحصول على الجنسية المصرية، متسائلا: "ما الامتيازات التي تدفعه للحصول على الجنسية المصرية؟".
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65 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بالجامعات

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشرف العام على التنسيق، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، عن أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 65 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 - 2020، مضيفا أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

زيادة أسعار السجائر.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس، تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يوميا، استبعاد بعض أصحاب المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود، زيادة أسعار السجائر المحلية بعد تحريك أسعار الوقود، تسريب نتيجة الثانوية العامة.
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الحج

حقيقة زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، موضحا أنه تواصل مع وزارة السياحة، والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول زيادة أسعار برامج الحج السياحي، مشيرة إلى أن أسعار برامج الحج السياحي كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، وفي حالة تطبيق أي زيادات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.
وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات فى وسط البلد -11

هل يتم إلغاء الزيادة السنوية للمعاشات؟ الحكومة تجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إلغاء وزارة التضامن الاجتماعي صرف الزيادة السنوية للمعاشات، موضحا أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صرف الزيادة السنوية في المعاشات، بعد اعتماد الموازنة العامة الجديدة، وأن قيمة المعاشات لصندوقي التأمين الاجتماعي ارتفعت لـ15.4 مليار جنيه اعتبارا من بداية شهر يوليو 2019 مقارنة بـ13.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2019.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (3)

الحكومة تحسم جدل تداول لحوم برازيلية فاسدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد تداول لحوم برازيلية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالتزامن مع تفشي جنون البقر بالبرازيل، موضحا أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي أكدت أن مصر لم تستورد أي لحوم من البرازيل في الوقت الحالي، مشددة على صلاحية وسلامة كافة اللحوم بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (11)

الحكومة تنفي خصخصة منظومة التأمين الصحي الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وتطبيقها فقط بالمستشفيات الخاصة، بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للمنظومة ببورسعيد، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أوضحت أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة.
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