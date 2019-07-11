حقيقة منع مواطني شمال سيناء من دخول جنوب سيناء

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

جنوب سيناء - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن منع أبناء محافظة شمال سيناء من دخول محافظة جنوب سيناء, وتواصل المركز مع محافظة جنوب سيناء, والتي أكدت أن محافظة جنوب سيناء مفتوحة أمام جميع مواطني الجمهورية، بمن فيهم أبناء محافظة شمال سيناء، موضحة أن ما يتم حاليا بشأن دخول المحافظة، هو استخدام الطريق الدولي للدخول فقط والذي يستلزم إجراءات معينة.

ولفتت المحافظة إلى أن هذه الإجراءات يتم اتباعها مع جميع المارة عبر هذا الطريق من مختلف محافظات الجمهورية، وليس مقصودا بها أبناء محافظة شمال سيناء، مشيرة إلى أن إجراءات الدخول عبر الطريق الدولي تتمثل في ضرورة أن يحمل الشخص المتوجه لـسيناء بطاقة رقم قومي صادرة من سيناء، أو كارنيه من جهة العمل إذا كان