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صرف «بدل بطالة» للعاطلين.. إعانة أم دعوة للتكاسل؟

منع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد صرف التعويض للمستقيل من الخدمة.. عبد الفتاح يحيى: القانون يخص العاملين فى المنشآت المتعثرة.. شعبان: يشمل العاملين بالقطاع الخاص
تحرير:أمين طه ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
الفلوس
الفلوس
بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والذى سمح بصرف بدل بطالة للعاطلين عن العمل، كإحدى المساعدات التى تقدمها الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة جديدة، طرح هذا الأمر عدة تساؤلات حول صرف «بدل البطالة» من قبيل: هل يعد إعانة أو دعوة للتكاسل؟ وما شروط الحصول عليه؟ وكيف يتم احتساب تأمين البطالة؟ وهل تصرف بشكل مستمر للعاطلين عن العمل؟ ومتى تتوقف الدولة عن تقديمها؟
صرف إعانة البطالة للشباب العاطل أمر مرفوض «بعض الناس أساء فهم المواد الخاصة بتأمين البطالة، على أن الحكومة ستصرف إعانة للشباب ضد البطالة، وهذا خطأ ولكنها ستكون مكافأة تعويضية للعاملين في المنشآت التى تتعثر لأي سبب لحين عودتها للتشغيل مرة أخرى».. هكذا أكد النائب النائب عبد الفتاح محمد يحيى،
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الدويقة

فرش شقق الأسمرات سبب تأخر تسكين أهالي الدويقة

تمكنت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية من التخلص نهائيا من العديد من المناطق العشوائية ونقل سكانها أو تعويضهم ثم هدم كل المنازل العشوائية والبدء فى بناء وحدات جديدة، مثلما حدث فى منطقة تل العقارب بالسيدة زينب ومنطقة مثلث ماسبيرو، ولكن تظل منطقة الدويقة المنطقة الأقدم والأكثر عشوائية، وتعمل الحكومة جاهدة على التخلص منها، إلا أن ذلك لم يحدث، وهناك أهالى يصرخون يوميا مطالبين الحكومة بتسليمهم وحدات جديدة بعد أن تم حصرهم منذ فترة طويلة دون أن ينقلهم الحى للوحدات الجديدة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب عدم القضاء على عشوائيات الدويقة.
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«التعليم» تعلن نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا، البالغ عددها 10 آلاف و470 ورقة، أسفرت عن نجاح 9617 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 91.9%.
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سعيد مرعي يؤدي اليمين أمام السيسي رئيسا للمحكمة الدستورية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مضيفا أن الرئيس السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، إذ أشاد بما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة. وأكد الرئيس السيسي أهمية دورها في الحفاظ على النظام الدستوري والقانوني، والرقابة على دستورية القوانين، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة.
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من ينفذ الأحكام؟ المحليات تمتنع والمجتمع المدني يصرخ

تكتظ الأحياء بالمقاهى والمبانى المخالفة، وهو ما يؤرق ليس فقط المسئولين بل والسكان أيضا ممن يطالبون بحقهم الدستورى فى سكن آمن وهواء نقى، وهو ما دفع بعض أعضاء المجتمع المدنى من أحياء محافظة القاهرة لإطلاق مبادرة، يطالبون من خلالها جميع المسئولين بالوزارات المعنية ومحافظة القاهرة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أصحاب المقاهى والمبانى المخالفة بالأحياء، وذلك بسب تقاعس العاملين بالمحليات عن تنفيذها، وهو ما أسهم فى تفاقم المخالفات، حيت تنتشر المقاهى بشكل كبير أسفل المبانى السكنية بالمخالفة للقوانين، ويتمادى أصحابها فى المخالفات.
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فلوس

تصل لـ75% من الأجر.. شروط الحصول على إعانة البطالة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المواد الخاصة بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وحسب القانون الجديد ستقدم الحكومة دعما للعاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة. ووافق مجلس النواب أمس، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ويهدف التشريع الجديد إلى دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
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البرلمان يؤجل مد الطوارئ.. وعبدالعال للنواب: متغيبوش بكرة

تسبب النصاب القانوني بالجلسة العامة، اليوم الأربعاء، في تأجيل طرح التصويت على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر مقبلة، بدءًا من 25 يوليو المقبل، على أن يتم طرحها بجلسة غدٍ الخميس، إذ طالب رئيس المجلس الأعضاء بضرورة الحضور في جلسة غد، حرصا على المصلحة العامة قائلا: "تيجو بكرة الجلسة دي مفيهاش هزار، ثلثا الأعضاء لازم يحضروا بجلسة الخميس". جاء ذلك بجلسة النواب المسائية اليوم الأربعاء، التى قرّر المجلس فيها عرض قانون التأمينات والمعاشات الذي تم الانتهاء منه من قبل لجنة القوى العاملة.
بطالة

النواب يوافق على «بدل البطالة» في قانون التأمينات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على تأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، وجاء في مشروع القانون أنه يتم احتساب تأمين البطالة، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتي: 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع.
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