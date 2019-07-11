صرف «بدل بطالة» للعاطلين.. إعانة أم دعوة للتكاسل؟

منع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد صرف التعويض للمستقيل من الخدمة.. عبد الفتاح يحيى: القانون يخص العاملين فى المنشآت المتعثرة.. شعبان: يشمل العاملين بالقطاع الخاص

تحرير:أمين طه ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والذى سمح بصرف بدل بطالة للعاطلين عن العمل، كإحدى المساعدات التى تقدمها الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة جديدة، طرح هذا الأمر عدة تساؤلات حول صرف «بدل البطالة» من قبيل: هل يعد إعانة أو دعوة للتكاسل؟ وما شروط الحصول عليه؟ وكيف يتم احتساب تأمين البطالة؟ وهل تصرف بشكل مستمر للعاطلين عن العمل؟ ومتى تتوقف الدولة عن تقديمها؟

صرف إعانة البطالة للشباب العاطل أمر مرفوض «بعض الناس أساء فهم المواد الخاصة بتأمين البطالة، على أن الحكومة ستصرف إعانة للشباب ضد البطالة، وهذا خطأ ولكنها ستكون مكافأة تعويضية للعاملين في المنشآت التى تتعثر لأي سبب لحين عودتها للتشغيل مرة أخرى».. هكذا أكد النائب النائب عبد الفتاح محمد يحيى،

صرف إعانة البطالة للشباب العاطل أمر مرفوض

«بعض الناس أساء فهم المواد الخاصة بتأمين البطالة، على أن الحكومة ستصرف إعانة للشباب ضد البطالة، وهذا خطأ ولكنها ستكون مكافأة تعويضية للعاملين في المنشآت التى تتعثر لأي سبب لحين عودتها للتشغيل مرة أخرى».. هكذا أكد النائب النائب عبد الفتاح محمد يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وأوضح يحيى، فى تصريح لـ«التحرير» أن هناك بعض المصانع يتم غلقها بشكل مؤقت لظروف اقتصادية، لذلك منح القانون صرف إعانة للبطالة بشكل مؤقت لحين عودتها للعمل مرة أخرى، لافتًا إلى أن صرف إعانة البطالة لجميع الشباب العاطل أمر مرفوض، لأن الدولة تشجع على العمل والاستثمار، وفى حال شرعت الحكومة في صرف إعانات للشباب لحين الحصول على عمل فلن يفكر الشباب في العمل.

وتابع: «بعض المؤسسات تغلق لعدم وجود عمال أو عاملين مدربين، وذلك رغم وجود شباب عاكف عن العمل»، لافتًا إلى أن مواد القانون شملت كل فئات العاملين بالدولة.

شروط الحصول على بدل البطالة

نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على بدل البطالة، حيث أوجب أن يكون المستفيد منه مشتركًا في التأمين الاجتماعي لمدة سنة على الأقل، ويستفيد المشترك من إعانة البطالة لمدة 28 أسبوعًا بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأميني، وألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

وحظر تطبيق القانون على من استقال من الخدمة، أو انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراقا مزورة.

كما أوجب القانون أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة، وأن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

قيمة الأموال التى سيحصل عليها العاطل

طبقًا لمشروع القانون يتم احتساب تأمين البطالة، والذى تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، وهى كالآتي: 75% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع، وتكون مدة الصرف 12 أسبوعًا أي 3 أشهر إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرًا، بينما تكون 28 أسبوعًا أي 7 أشهر إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا، كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل فى حساب شخصى يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كـمكافأة نهاية الخدمة.

كما أوضح القانون تخفيض نسبة التعويض إلى 40% في عدد من الحالات، وهي: ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه، أو عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، أو عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية، أو إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل، أو وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.

متى يسقط حق صرف بدل البطالة؟

أسقط قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الحق فى صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العملة مناسبًا له، خصوصًا إذا كان العمل الجديد يعادل أجره، أو على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة، وأن يكون متفقًا مع مؤهلات المؤمَّن عليه وخبرته، على أن يحرم من بدل البطالة إذا ثبت العمل لحسابه الخاص، أو هاجر للخارج.

كم أوضحت نصوص القانون أنه تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين 2و3 من "أولا" من المادة 2 من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميون وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد. ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تتجاوز سن المؤمن عليه الستين.

القانون يشمل جميع العاملين فى الدولة

من جانبه يقول النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وضع ضوابط محددة لصرف إعانة البطالة، لافتًا إلى أنها تصرف لمن تم فصله من عمله دون أسباب واضحة.

وأضاف شعبان، فى تصريح لـ«التحرير» أن الأموال الخاصة ببدل البطالة ستكون التأمينات التي يدفعها العاملون المؤمن عليهم سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرًا إلى أن القانون يشمل جميع العاملين بالدولة.



