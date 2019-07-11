حقيقة إغلاق جامعة سيناء لدواع أمنية

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إغلاق جامعة سيناء لدواع أمنية لأجل غير مسمى، وتواصل المركز مع محافظة شمال سيناء، والتي شددت على استقرار الأوضاع الأمنية بالمحافظة، وانتظام الدراسة بالجامعة بفرعيها بمدينتي العريش والقنطرة شرق، وفقا للخريطة الدراسية المعلنة، وأن الدراسة بجامعة سيناء مستمرة بشكل طبيعي خلال التيرم الصيفي الحالي نظرا لأنها تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

ولفتت المحافظة إلى أنها جزء أصيل وهام من العملية التنموية والتعليمية داخل محافظة شمال سيناء، فضلا عن تقديمها للخدمات التعليمية المتميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، مضيفة أنها تسعى حاليا للتوسع في إنشاء مبانٍ خدمية وتعليمية جديدة، ما يساعد على استيعاب عدد أكبر من الراغبين في الالتحاق بها، إذ