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حقيقة إغلاق جامعة سيناء لدواع أمنية

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إغلاق جامعة سيناء لدواع أمنية لأجل غير مسمى، وتواصل المركز مع محافظة شمال سيناء، والتي شددت على استقرار الأوضاع الأمنية بالمحافظة، وانتظام الدراسة بالجامعة بفرعيها بمدينتي العريش والقنطرة شرق، وفقا للخريطة الدراسية المعلنة، وأن الدراسة بجامعة سيناء مستمرة بشكل طبيعي خلال التيرم الصيفي الحالي نظرا لأنها تعمل بنظام الساعات المعتمدة.
ولفتت المحافظة إلى أنها جزء أصيل وهام من العملية التنموية والتعليمية داخل محافظة شمال سيناء، فضلا عن تقديمها للخدمات التعليمية المتميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، مضيفة أنها تسعى حاليا للتوسع في إنشاء مبانٍ خدمية وتعليمية جديدة، ما يساعد على استيعاب عدد أكبر من الراغبين في الالتحاق بها، إذ
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البرلمان يوافق على قانون إقامة الأجانب ومنح الجنسية

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
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النواب يرفض مقترحا يحرم الإسرائيليين من الجنسية المصرية

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مقترحا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، بعدم جواز منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، في أثناء إعادة المداولة على بعض المواد الخاصة بمشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، وقال النائب إن "الحكومة سايبة الدنيا سداح مداح في موضوع منح الجنسية المصرية"، مشيرا إلى أنه لن يأتي إنجليزي أو ألماني للحصول على الجنسية المصرية، متسائلا: "ما الامتيازات التي تدفعه للحصول على الجنسية المصرية؟".
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65 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بالجامعات

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشرف العام على التنسيق، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، عن أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 65 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 - 2020، مضيفا أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

زيادة أسعار السجائر.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس، تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يوميا، استبعاد بعض أصحاب المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود، زيادة أسعار السجائر المحلية بعد تحريك أسعار الوقود، تسريب نتيجة الثانوية العامة.
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حقيقة منع مواطني شمال سيناء من دخول جنوب سيناء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن منع أبناء محافظة شمال سيناء من دخول محافظة جنوب سيناء, وتواصل المركز مع محافظة جنوب سيناء, والتي أكدت أن محافظة جنوب سيناء مفتوحة أمام جميع مواطني الجمهورية، بمن فيهم أبناء محافظة شمال سيناء، موضحة أن ما يتم حاليا بشأن دخول المحافظة، هو استخدام الطريق الدولي للدخول فقط والذي يستلزم إجراءات معينة.
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الحكومة تحسم جدل تداول لحوم برازيلية فاسدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد تداول لحوم برازيلية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالتزامن مع تفشي جنون البقر بالبرازيل، موضحا أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي أكدت أن مصر لم تستورد أي لحوم من البرازيل في الوقت الحالي، مشددة على صلاحية وسلامة كافة اللحوم بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية.
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الحكومة تنفي خصخصة منظومة التأمين الصحي الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وتطبيقها فقط بالمستشفيات الخاصة، بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للمنظومة ببورسعيد، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أوضحت أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة.
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حقيقة انتداب الأطباء تعسفيا للعمل بالتأمين الصحي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إجبار وزارة الصحة الأطباء على الانتداب تعسفيا بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أنه تم الإعلان عن فتح باب التقدم للراغبين بالانضمام في العمل بمنظومة التامين الصحي الشامل، وذلك على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، والطبيب الراغب في التقدم يقوم بملء نموذج به كافة البيانات.
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