تعرف على أهداف مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات

باستثمارات 50 مليون جنيه، افتتح اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، ومن المقرر إصدار أول تقرير لقياس جودة خدمات الاتصالات أول سبتمبر القادم

تحرير:أحمد البرماوي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

افتتاح المركز

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك بحضور المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس حسام الجمل، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

وحضر الافتتاح كل من المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، والمهندس أسامة سعيد رئيس قطاع التكنولوجيا لشركة فودافون مصر. ويأتي افتتاح هذا المركز في إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كل الإجراءات لضمان حقوق المواطنين في الحصول على أعلى مستوى