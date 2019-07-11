تعرف على أهداف مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات
باستثمارات 50 مليون جنيه، افتتح اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، ومن المقرر إصدار أول تقرير لقياس جودة خدمات الاتصالات أول سبتمبر القادم
تحرير:أحمد البرماوي
١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
افتتاح المركز
افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك بحضور المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس حسام الجمل، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
وحضر الافتتاح كل من المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، والمهندس أسامة سعيد رئيس قطاع التكنولوجيا لشركة فودافون مصر.
ويأتي افتتاح هذا المركز في إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كل الإجراءات لضمان حقوق المواطنين في الحصول على أعلى مستوى
وحضر الافتتاح كل من المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، والمهندس أسامة سعيد رئيس قطاع التكنولوجيا لشركة فودافون مصر.
ويأتي افتتاح هذا المركز في إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كل الإجراءات لضمان حقوق المواطنين في الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت.
وعقب الافتتاح؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن الهدف الرئيسي من إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات هو إجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر ويشمل القياس على مستوى الجمهورية 94 منطقة، و70 طريقا رئيسيا، و25 مركزا لتجمعات المواطنين تقاس فيه الخدمات من الداخل كالمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية ذات الكثافة الجماهيرية، كما يهدف المركز إلى تحقيق الشفافية حيث سيتم نشر تقارير شهرية على الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات www.tra.gov.eg.
وذلك لإطلاع المواطنين والشركات على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات وبما يساعد المواطنين على اختيار أكثر الشبكات تميزا في المنطقة التي يقطن أو يعمل بها.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن استثمارات المركز بلغت 50 مليون جنيه، وسيتم إصدار أول تقرير لقياس جودة خدمات الاتصالات في أول سبتمبر القادم، مشيرا إلى أنه يتم العمل في هذا المشروع من خلال الشراكة مع شركات الاتصالات الأربع، كما يتم التواصل بين المركز والشركات على المستوى التقني والإداري حول أساليب القياس وتقنياتها، وأهم المؤشرات الصادرة من تقارير المركز؛ موضحا أن القياس لا يقتصر على جودة الخدمة فقط ولكنه سيشمل أيضا أسباب تراجع الخدمة حتى تستطيع الشركات تلافي هذه الأسباب.
وأوضح المهندس مصطفى عبد الواحد أن إنشاء المركز يأتي لمواكبة المعايير الدولية لقياسات جودة خدمات الاتصالات، والارتقاء بالترتيب الدولي لمصر بسوق الاتصالات العالمي بالإضافة إلى تهيئة السوق المصرية لاستقبال خدمات الاتصالات الجديدة كخدمات الجيل الخامس للمحمول وتطبيقاته المختلفة مثل إنترنت الأشياء.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تعاقد مع شركة “ROHDE & SCHWARZ” "رود أند شوارتز" الألمانية والتي تعد من كبرى الشركات الدولية في مجال قياس جودة خدمات الاتصالات في العالم، وعضوا فاعلا في المنظمات الدولية المتخصصة في مجال قياسات الجودة، وستعمل الشركة العالمية على نقل الخبرة إلى مهندسي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن التعامل مع الأجهزة الحديثة لاختبار الخدمة، خاصة أن الجهاز لديه كفاءات على أعلى مستوى لإجراء القياسات.
كما قام الجهاز بتطوير وتركيب أحدث وأفضل أجهزة قياسات لجودة الاتصالات بالعالم وتطوير منظومة وأسلوب تشغيل الأجهزة لإصدار تقارير ونتائج كاملة مع بيان أسباب المخالفات المرصودة.
ويعد المركز الجديد حكما على السوق بمقياس جودة الخدمات، لا سيما بعد أن اعترضت شركة فودافون خلال الشهر الماضي على آلية تغريمها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدماتها لنحو 5 ساعات قبيل عيد الفطر، وأصدر "تنظيم الاتصالات" حينها بيانا حذر فيه شركات المحمول من انخفاض جودة الخدمة، وقال الجهاز في البيان إنه "من الآن فصاعدا فإنه لن يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة، وفقا للتعاقدات المبرمة".