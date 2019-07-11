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تعرف على أهداف مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات

باستثمارات 50 مليون جنيه، افتتح اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، ومن المقرر إصدار أول تقرير لقياس جودة خدمات الاتصالات أول سبتمبر القادم
تحرير:أحمد البرماوي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
افتتاح المركز
افتتاح المركز
افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك بحضور المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس حسام الجمل، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
وحضر الافتتاح كل من المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، والمهندس أسامة سعيد رئيس قطاع التكنولوجيا لشركة فودافون مصر. ويأتي افتتاح هذا المركز في إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كل الإجراءات لضمان حقوق المواطنين في الحصول على أعلى مستوى
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حماية المنافسة: مد فترة فحص صفقة أوبر وكريم 60 يوما

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أخيرا.. جودة خدمات المحمول تحت المراقبة الدورية

افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلو شركات الاتصالات فى السوق المصرية اليوم مركز قياس جودة خدمات الاتصالات، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك بالتعاون مع شركة rohde & schwarz الألمانية المنفذة للمشروع. وقالت الوزارة، إن أول تقرير سيصدره المركز عن أداء خدمات الاتصالات سيكون في سبتمبر المقبل، على أن يستمر إصداره بشكل شهري. وبحسب وزارة الاتصالات يساهم المركز الجديد فى قياس أعمق الخدمات داخل كل المناطق على مستوى الجمهورية، إلى جانب رفع تصنيف مصر فى مجال جودة خدمات المحمول.
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قال الدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال إن معدل إيرادات الجمعية ارتفع بنسبة 200% خلال عام 2018- 2019 مقارنة بالعام السابق عليه، مضيفا أن الإيرادات من مصادر التمويل كانت 9 ملايين في 2017، ونمت بنسبة 200% لتصل إلى 18 مليون جنيه في 2018، وأشار خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية إلى أن الجمعية ركزت على الاعتماد على مصادر جديدة للتمويل، بالإضافة إلى دعم ايتيدا والاشتراكات الخاصة بالأعضاء إلى جانب تمويلات الشركات الكبرى العاملة في القطاع لتبني ورعاية أنشطة الجمعية.
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