جريمة في السكاكيني.. مراهق فشل في اغتصاب «طنط رباب» فذبحها
المجني عليها كانت تعطف عليه وتعتبره مثل ابنها.. المتهم طرق الباب وفتحت له فحاول اغتصابها ولما فشل أجهز عليها بسكين.. والجيران: بنت حلال وماتستاهلش اللي حصلها
تحرير:تهامى البندارى
١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م
حزن
«اتق شر من أحسنت إليه»، مقولة لم تعِها «رباب»، سيدة مطلقة، عطفت على ابن جارتها الصغير، صاحب الـ19 سنة، فتحت له باب بيتها باعتباره من عمر أبنائها، إلا أن عينيه زاغت على جارته، مستغلا وجودها في المنزل بمفردها، بحكم انفصالها عن زوجها ومكوث أبنائها مع أبيهم، طرق الباب عليها مساء أمس، سألت مين على الباب؟ فأجابها: "أنا يا طنط"، فتحت الباب لينتهى اليوم المشئوم بقضية قتل بشعة، راحت ضحيتها «رباب»، «التحرير» زار مسرح الحادث للوقوف على تفاصيله كاملا.
منذ أن وطئت قدماها وسكنت حارة «السكاكيني»، بباب الشعرية والظاهر، حتى عرفها جيرانها بأخلاقها الطيبة.
عرف سكان الحارة حكاية مدام «رباب»، وانفصالها عن زوجها الذي يكبرها بنحو 8 سنوات.
انفصلت رباب عن زوجها نتيجة خلافات بينهما، اتخذت على أثرها قرارا برغبتها في طلاقها منه، ونظرا لصلة القرابة التي تربطها بزوجها، انتهت إجراءات الطلاق بينهما في هدوء، على غير العادة، ولأنها كانت ترغب فى حياة جديدة
عرف سكان الحارة حكاية مدام «رباب»، وانفصالها عن زوجها الذي يكبرها بنحو 8 سنوات.
انفصلت رباب عن زوجها نتيجة خلافات بينهما، اتخذت على أثرها قرارا برغبتها في طلاقها منه، ونظرا لصلة القرابة التي تربطها بزوجها، انتهت إجراءات الطلاق بينهما في هدوء، على غير العادة، ولأنها كانت ترغب فى حياة جديدة -كما سرد لنا الجيران- استأجرت شقة جديدة غير التي كانت تقطنها وتزوجت بها من طليقها.
عاشت «رباب» التي رزقها الله بولد وبنت -أكبرهما خالد، 16 سنة، يقيم برفقة والده- في شقتها الجديدة، وكل أملها أن تحظى باحترام جيرانها وحبهم لها لأنها تقيم بمفردها، تتردد عليها شقيقتها من وقت لآخر للاطمئنان على أحوالها.
«سيد»، شاب صغير لم يتخط الـ19 سنة، ابن جارتها، كثيرا ما كان يتردد عليها في شقتها بحكم أن أمه جارة مدام «رباب» وصديقتها التي تقربت منها، ولأنه من عمر أبنائها تقريبا، كانت تعامله المجني عليها من هذا المنطلق، كثيرا ما كانت تشتري له ملابس في المناسبات على سبيل الهدية ليس أكثر، غير أن وساوس الشيطان استحوذت على عقل سيد، الشاب المراهق.
لم يدر بخلد مدام "رباب" أن عطفها على ابن جارتها، سيكون سببا في سفك دمائها وإنهاء حياتها بتلك الطريقة، ومساء أمس، طرق سيد باب شقتها، فسألت: مين على الباب؟ فأجابها "أنا سيد يا طنط"، ففتحت له الباب بعدما عدلت من ملابسها الخفيفة التي كانت ترتديها داخل شقتها نظرا لحرارة الجو العالية.
دخل «سيد» وجلس فترة قصيرة لم تتجاوز الـ15 دقيقة تقريبا، كما يؤكد الحاج أبو أيمن، جار القتيلة، فسألته عن أمه "صديقتها وجارتها"، فأخبرها أنها طلبت منه الاطمئنان عليها لأنها لم ترها منذ نحو يومين، لحظات سريعة مرت على أذهان الشاب المراهق، فكر بعدها في نهش جسد جارته، مستغلا وجودها بمفردها، وإرضاء شهوته.
اقترب الشاب المراهق من مدام "رباب" وصارحها أنه معجب بها ويحبها كثيرا، فرددت: "عيب الكلام ده، إنت زى ابني بالظبط"، وهنا همَّ عليها سيد، محاولا تقبيلها والنيل منها، قاومته بكل ما تملك من قوة، وصرخت بأعلى صوتها، فما كان منه إلا أن رطم رأسها في أرضية الصالة.
غابت رباب عن الوعى وللتأكد من وفاتها، دخل إلى المطبخ واستل سكينا مسددا إليها نحو طعنتين أودتا بحياتها في الحال، هرب من الشقة في لمح البصر، غير أن ضباط المباحث نجحوا في تحديد هويته، بعد ورود بلاغ إليهم من الجيران بالعثور على جثة المجني عليها غارقة في دمائها، وحددوا شخصيته من خلال كاميرا مراقبة مثبتة في مدخل الشارع الذي تقيم به الضحية.
قادت المشاهدات وأقوال الجيران رجال المباحث إلى تحديد هوية المتهم، وأشاروا إلى أنهم شاهدوه لحظة مغادرته المنزل مساء أمس، وبدا عليه التوتر وعدم الاتزان، ويبذل رجال المباحث جهودا لسرعة القبض على المتهم بعد تتبع خطوط سيره ومناقشة عدد من أصدقائه حول الأماكن التي يتردد عليها.
يكمل الحاج أبو أيمن، حديثه قائلاً: «مابقاش فيه أمان في الزمن ده، سيد يعتبر طفل برده مش كبير أوي، لكن هو بقاله فترة متغير حتى مع إخواته وبقى بتاع مشاكل، ضيع نفسه ربنا يهديه».
في حين قالت الحاجة زينب: «الله يرحمها من ساعة ما سكنت وكانت بتعتبر الكل اخواتها وحبايبها، وكانت بتشارك جيرانها في الفرح والحزن، منه لله اللى ضيع عمرها كده هدر، منه لله، كانت بتعتبره زى ابنها»، مشيرة إلى أنهم اكتشفوا الجثة بعد وقت قريب من قتلها وهو ما أكده الطبيب الشرعي الذي أشار عقب حضوره للمعاينة، إلى أنها قتلت منذ أقل من ساعتين.