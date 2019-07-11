بعد دخوله حيز التنفيذ..هل تنتهي أزمة البناء المخالف؟

يبدأ اليوم تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء بعد فترة من الجدل شهدتها المناقشات.. ونواب لجنة الإسكان: القانون بادرة أمل لحل أزمة العقارات المخالفة وتقنين أوضاعها

تحرير:أحمد سعيد حسانين ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

دخل قانون التصالح في مخالفات البناء حيز التنفيذ اليوم الخميس، بعد فترة من الجدل شهدتها مناقشات أروقة لجنة الإسكان داخل البرلمان، انتهت بالموافقة على القانون من أجل تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وهو ما اعتبره البعض بمثابة خطوة إيجابية من أجل حل أزمة العقارات المخالفة والبناء بصورة عشوائية وإدخال المرافق لتلك المباني بصورة شرعية وقانونية والاستفادة من عائد الأموال في تطوير المباني والإحلال والتجديد لها. حيث اعتبر النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، قانون التصالح في مخالفات البناء بمثابة بادرة أمل وبداية لحل الأزمة.

ونوه بأن قانون التصالح فى مخالفات البناء يسهم فى حل أزمة كبيرة يشعر بها المواطن خلال الفترة الحالية، ويسهم فى إنعاش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات لكنه لا يكون أبدا على حساب الرقعة الزراعية أو أى من راضى الدولة، مشيرا إلى أن القانون سيسهم في إنهاء أزمات متراكمة منذ سنوات طويلة، وسيحل أزمة دخول المرافق

ونوه بأن قانون التصالح فى مخالفات البناء يسهم فى حل أزمة كبيرة يشعر بها المواطن خلال الفترة الحالية، ويسهم فى إنعاش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات لكنه لا يكون أبدا على حساب الرقعة الزراعية أو أى من راضى الدولة، مشيرا إلى أن القانون سيسهم في إنهاء أزمات متراكمة منذ سنوات طويلة، وسيحل أزمة دخول المرافق للمباني المخالفة الموجودة بكثرة في القرى الزراعية والمناطق الشعبية والعشوائية، وسيخفف الضغط عن مرافق الدولة لأنها ستتيح دخول المرافق بطرق شرعية وقانونية بعيدا عن البناء المخالف.

وأشار "أبو اليزيد" في تصريحات لـ"التحرير" إلى أن تنفيذ القانون سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لأنها ستكون وحدات مرخصة، وفقا للقانون بعد تقنين أوضاعها، منوها بأن العائد من قانون التصالح ستقوم الدولة باستثماره في مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية في تلك المناطق.

وأوضح "أبو اليزيد"، أنه لا يمكن القبول بالتصالح فى بعض الحالات لأنها تخالف الدستور وفى مقدمتها التصالح في العقارات المخالفة للسلامة الإنشائية والتي تهدد حياة المواطنين، والبناء على العقارات المملوكة للدولة.

بينما قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يبدأ تنفيذه اليوم الخميس فعليا وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأوضح والي في تصريحات له أن اللائحة التنفيذية راعت البعد الاجتماعي وظروف المواطنين في القرى والمدن وأتاحت في نصوصها سداد قيمة مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية خلال 3 سنوات بالإضافة إلى أنها تحمل إيجابيات كثيرة تصب في صالح ملايين المواطنين لكي يتم تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون اشتملت على 14 مادة وضحت هذه المواد كيفية تنفيذ القانون على أرض الواقع من بداية تقديم طلب التصالح وحتى تسلم قرار التصالح، مضيفًا أن المادة الأولى تضمنت تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن معًا على خرائط التصوير الجوي بتاريخ 22/7/2017، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظة به، كما تضمنت المادة الثانية تشكيل لجنة فنية أو أكثر للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وتشكل برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية يتم اختياره بالتنسيق مع نقابة المهندسين وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الإدارية، أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر هندسة معمارية ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات ويتم اختيارهما بالتنسيق مع نقابة المهندسين، كما تضم اللجنة ممثلًا عن وزارة الداخلية.

وأضاف والي أن المادة الثالثة من اللائحة وضحت كيفية تقديم طلب التصالح والمستندات المطلوبة للتصالح، والمستندات الأخرى المتعلقة بتاريخ تحرير المخالفة، والكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون أو الإنترنت بالإضافة لنسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي.

وتابع والي بأن المادة الرابعة حددت رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح للمدن والقرى حسب إجمالي مسطح الأعمال المخالفة، وبينت أنه في حالة إجمالي مسطح المخالفة 250 مترًا، تكون القيمة بحد أقصى 500 جنيه في المدينة، و125 جنيهًا في القرية وتوابعها، و1000 جنيه في المدينة و250 جنيهًا في القرية إذا كان مسطح المخالفات 500 متر، و2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرية إذا كان مسطح المخالفات 1000م وكلما زاد مسطح المخالفة زاد رسوم فحص الطلب وفقًا للجدول المحدد باللائحة التنفيذية.

كما تضمنت المادة الخامسة إنشاء سجل من خلال الجهة الإدارية المختصة تدون به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ويثبت به بيانات العقار ومالكه ومقدم الطلب ورقمه ورقم الترخيص وجميع الإجراءات المتعلقة بذلك.

وأكد والي أن اللائحة التنفيذية أتاحت للمواطنين سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح؛ ونظرًا لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، جرى وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة بينتها اللائحة، كما أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية.

وأوضح والي أنه حال قبول التصالح تحصل الجهة الإدارية المختصة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة، مع مراعاة وضع القرى وتوابعها، وتسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح ويخطر بها الجهات القائمة على شئون المرافق بقبول التصالح خلال 15 يومًا.

وكان الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم 1631 لسنة 2019.

وعقب قرار إصدار اللائحة تم تشكيل لجنة، برئاسة وزير الإسكان، وعضوية ممثلين عن جميع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا للمادة الـ11 من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وانتهت اللجنة من إعداد اللائحة التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت 14 مادة.