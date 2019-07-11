السيسي يلبي دعوة شابين.. ويحضر حفل زفافهما

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل الزفاف

لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة لحضور حفل زفاف، إذ نشرت سيدة تدعى مها البري، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، منشورا تقول فيه: "شرفنا بحضور سيادة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عقد قرآن ابني خالد عصام الطوخي وابنتي ميرنا كامل هلال، وتكرم سيادته وكان شاهدا على عقد القران، أشكرك من كل قلبي سيادة الرئيس الرائع الحبيب عبد الفتاح السيسي، ويعلم الله أن محبتك زادت في قلبي أكثر وأكثر لأنه شخصيتك في الواقع أكثر روعه وتواضع وجمال".

وهذا المنشور تداوله عدد من نشطاء "السوشيال ميديا"، معربين عن سعادتهم بحضور الرئيس لحفل الزفاف ومشاركة الشابين فرحتهم.من ناحية أخرى، اجتمع السيسي، أمس الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية, وصرح السفير بسام