جو بلس: تزويد 10 ملايين سيارة بملصقات DNA إلكترونية

تحرير:أحمد البرماوي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

ملصق السيارات

أعلنت شركة "جو بلاس" – الشركة المصرية للخدمات اللوجيستية- عن فوزها بتقديم مشروع الملصق الإلكترونى الموحد لكل المركبات فى مصر، باستخدام تكنولوجيا "DNA Passive TAG"، والتي تطبق لأول مرة في العالم. وتتضمن التكنولوجيا "DNA Tag" تسجيل بيانات السيارة كاملة، ومالكها الأصلى، بحيث لا يمكن قراءة هذه البيانات إلا من خلال الجهات المختصة بوزارة الداخلية، ويمكن من خلال الملصق تحرير المخالفات التى يرتبكها قائد المركبة، على أن تكون الغرامة بحسب جسامة المخالفة قانونا، وإرسالها بصورة لحظية إلى غرف العمليات المركزية دون تدخل رجل المرور.

ولأول مرة فى مصر سيتم لصق شريحة إلكترونية على الزجاج الأمامى لكل مركبة أثناء التواجد فى وحدات المرور لترخيص السيارة الجديدة أو لتجديد ترخيص قائم بالفعل، على ألا يجوز السماح بتسيير المركبة دون هذا الملصق، كما أنه لا يجوز إخفاءه، أو التلاعب به لتفادى التعرف عليه من قبل أجهزة تعمل بموجات الراديو المنتشرة

ولأول مرة فى مصر سيتم لصق شريحة إلكترونية على الزجاج الأمامى لكل مركبة أثناء التواجد فى وحدات المرور لترخيص السيارة الجديدة أو لتجديد ترخيص قائم بالفعل، على ألا يجوز السماح بتسيير المركبة دون هذا الملصق، كما أنه لا يجوز إخفاءه، أو التلاعب به لتفادى التعرف عليه من قبل أجهزة تعمل بموجات الراديو المنتشرة فى الكمائن المرورية المختلفة بالشوارع.



وأوضح هشام السيد رئيس مجلس إدارة جوبلاس، أن الشركة فازت بتقديم هذه الخدمة، بعد منافسة شرسة بين شركات عالمية ومحلية، لتنفيذ، وتوريد، وتركيب، وتشغيل الملصق الإلكترونى للمركبات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع القومى الضخم يجرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة فى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، وقد استطاعت الشركة الحصول حق تقديم الخدمة لمدة خمس سنوات، يتم خلالها تزويد 10 ملايين مركبة بهذا الملصق.





