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جو بلس: تزويد 10 ملايين سيارة بملصقات DNA إلكترونية

تحرير:أحمد البرماوي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
ملصق السيارات
ملصق السيارات
أعلنت شركة "جو بلاس" – الشركة المصرية للخدمات اللوجيستية- عن فوزها بتقديم مشروع الملصق الإلكترونى الموحد لكل المركبات فى مصر، باستخدام تكنولوجيا "DNA Passive TAG"، والتي تطبق لأول مرة في العالم. وتتضمن التكنولوجيا "DNA Tag" تسجيل بيانات السيارة كاملة، ومالكها الأصلى، بحيث لا يمكن قراءة هذه البيانات إلا من خلال الجهات المختصة بوزارة الداخلية، ويمكن من خلال الملصق تحرير المخالفات التى يرتبكها قائد المركبة، على أن تكون الغرامة بحسب جسامة المخالفة قانونا، وإرسالها بصورة لحظية إلى غرف العمليات المركزية دون تدخل رجل المرور.
ولأول مرة فى مصر سيتم لصق شريحة إلكترونية على الزجاج الأمامى لكل مركبة أثناء التواجد فى وحدات المرور لترخيص السيارة الجديدة أو لتجديد ترخيص قائم بالفعل، على ألا يجوز السماح بتسيير المركبة دون هذا الملصق، كما أنه لا يجوز إخفاءه، أو التلاعب به لتفادى التعرف عليه من قبل أجهزة تعمل بموجات الراديو المنتشرة
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اوبر-كريم

حماية المنافسة: مد فترة فحص صفقة أوبر وكريم 60 يوما

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مد فترة الدراسة والفحص لعملية استحواذ شركة أوبر على شركة "كريم" لمدة 60 يوم عمل إضافية قابلة للتجديد، وذلك لاستكمال الفحص الفني للآثار الاقتصادية التي قد تنتج عن تلك الاتفاقية، ودراسة ردود الشركات على تقرير الجهاز الوارد به دراسة السوق والآثار المحتملة لعملية الاستحواذ. وذكر الجهاز في بيان صادر عنه، أنه تم إخطار الشركتين المعنيتين رسميا بذلك القرار، وقد التزمت الشركتان بالإبقاء على وضعهما الحالي ككيانين منفصلين يمارسان أنشطتهما بشكل منفصل وعدم إتمام عملية الاستحواذ.
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بعد تأجيل مناقشته.. أزمة «الإيجار القديم» عرض مستمر

قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحكام الخاصة بقانون الإيجار القديم للأماكن لغير غرض السكن، عقب خلاف بين الأعضاء على الالتزام بالنص المقدم من الحكومة، الذي يقصر تطبيق القانون على «الأشخاص الاعتبارية»، في مقابل طرح لجنة «الإسكان» إضافة «الأشخاص الطبيعية إلى القانون لتفادي شبهة عدم الدستورية، وعدم التفرقة بين المراكز القانونية المتساوية التي تشغل الأماكن غير السكنية».. فمتى ينتهي هذا الصراع الدائر منذ سنوات طويلة؟ وكيف ينتهي بالحفاظ على حقوق كل الأطراف؟
عمرو-طلعت وزير الاتصالات - يفتتح المركز-القومي لمراقبة-جودة-خدمات الاتصالات‎ (1)

تعرف على أهداف مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك بحضور المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس حسام الجمل، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
فلوس

تصل لـ75% من الأجر.. شروط الحصول على إعانة البطالة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المواد الخاصة بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وحسب القانون الجديد ستقدم الحكومة دعما للعاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة. ووافق مجلس النواب أمس، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ويهدف التشريع الجديد إلى دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
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مرور

قانون المرور الجديد.. عقوبات رادعة و100 مليار جنيه للتطبيق

بعد مرور عامين على إعداد قانون المرور الجديد من قبل وزارة الداخلية للحد من حوادث التصادم، وتقديمه للبرلمان، أعلن عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، انتهاء اللجنة من مناقشته بشكل كامل متضمنا 96 مادة، وخروجه للنور قريبا فى بداية دور الانعقاد المقبل، إذ شهد القانون عدة جلسات استماع بحضور مستشارين وخبراء قانون، وتم الاتفاق على رؤية موحدة بضرورة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية المتطورة وتقليل استخدام العنصر البشري في رصد المخالفات، بجانب تشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين.
مجلس-النواب

برلماني: «الملصق الإلكتروني» ينهي فوضى الطرق

قال النائب محمد زين وكيل لجنة النقل، إن استعانة الحكومة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة حركة المرور، تؤثر بشكل مباشر على المواطنين من خلال التيسيير عليهم ورفع معدل الأمان بطريقة علمية تعتمد على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو صحيح وموحد وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، مؤكدا أن تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية، سيساهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق، مشيدًا بحرص وزارة الداخلية على تطوير كافة القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين وتقديم كافة التسهيلات والارتقاء بمنظومة المرور.
حملة-مرورية (2)

تعرف على خريطة جهود المرور بالتزامن مع «كأس الأمم»

تشن الإدارة العامة للمرور حملات متنوعة على مستوى القاهرة الكبرى، لرصد المخالفات المرورية، وتوقيع الجزاءات اللازمة عليها، والتصدي لحالات القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع السيارات المتروكة كجزء من تأمين الطرق بالتزامن مع انطلاق فاعليات بطولة إفريقيا بمصر، هذا بخلاف التدخل السريع فى الحوادث التى يتم الإبلاغ عنها، للمساعدة فى نقل المصابين لإسعافهم بجانب رفع آثار الحوادث لتسيير الحركة المرورية، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغين بوقوع حادثين مروريين صباح اليوم، أحدهما بمدينة 15 مايو والثاني فى المقطم، وتم نقل 4 مصابين لأقرب مستشفى.
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