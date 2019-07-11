«هيئة تنمية الصعيد».. حلم القضاء على الفقر

تنمية الصعيد: هيئة خدمية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية.. وخليل: حلم تحول إلى حقيقة.. التعلبي: القضاء على الفقر والأمية والثأر تحديات أمامها.. والخولي: هذه شروط النجاح

تحرير:مؤمن عبد اللاه ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

فى خطوة طال انتظارها من قبل أبناء محافظات الصعيد، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء «هيئة تنمية الصعيد»، فى مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، ليكتب البرلمان نهاية عصر الإهمال والتهميش الذى عاشته محافظات الصعيد على مدار القرون السابقة. أبناء الجنوب يعولون كثيرا على هذه الهيئة فى الارتقاء بمستوى معيشتهم، وتقليل معدلات البطالة والأمية التى باتت تنهش جسدهم، وتقليل هجرة أبنائهم إلى العاصمة من أجل البحث عن قوت يومهم.

تفاصيل الهيئة «هيئة تنمية الصعيد»، هيئة خدمية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مقرها الرئيسى القاهرة، تعتمد فى مواردها على الاعتمادات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات، والقروض ومقابل الخدمات التى تؤديها للغير، وأى موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة. بموجب

تفاصيل الهيئة

«هيئة تنمية الصعيد»، هيئة خدمية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مقرها الرئيسى القاهرة، تعتمد فى مواردها على الاعتمادات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات، والقروض ومقابل الخدمات التى تؤديها للغير، وأى موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.



بموجب قانون الهيئة يكون لها موازنة خاصة، وتتبع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، للهيئة مجلس إدارة، ويشكل من رئيس مجلس الإدارة اللواء حسن منصور الشناوى، ومن ممثلى وزارات الدفاع والإنتاج الحربى، والتنمية المحلية، والمالية، والتخطيط، والموارد المائية والرى، والاستثمار، وممثل عن جهاز المخابرات، وممثل عن اتحاد الصناعات، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، و3 من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.

الأعلى فقرًا

56.7 % من ريف الوجه القبلي فقراء، ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، مقابل 19.7% بريف الوجه البحرى، بينما سُجلت أعلى مستويات الفقراء بمحافظات الصعيد من نصيب محافظتي أسيوط وسوهاج بنسبة 66%، ثم محافظة قنا بنسبة 58%، فى حين أن نسبة الفقر فى محافظة القاهرة بلغت نحو 18%، وجاءت محافظة بورسعيد أقل المحافظات في نسبة الفقر والتي بلغت 6.7%، يليها محافظة الإسكندرية بنسبة 11.6%، بحسب الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

القضاء على الشعارات

أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب النور، قال إن صدور مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد جاء فى توقيت مهم للغاية، من أجل تنمية حقيقية وعملية بمحافظات صعيد مصر، بعد أن كان الحديث تنمية الصعيد مجرد شعارات فقط، خاصة أن الهيئة التى كانت بمثابة حلم لأبناء الصعيد أصبح لها شخصية اعتبارية يتم التواصل معها بصورة مباشرة، وهذا لا يجعلنا في حاجة إلى أن نتحدث مع 20 جهة، بل شباك واحد "هيئة تنمية الصعيد" وموازنة خاصة.



ويهدف قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقًا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة.. اقرأ أيضا: بعد زيادة أسعار البنزين.. تعريفة الأجرة الجديدة بالمحافظات



النطاق الجغرافى لهيئة تنمية الصعيد يشمل كل محافظات الصعيد، بدءا من محافظات إقليم شمال الصعيد «الفيوم، وبنى سويف، والمنيا»، ومحافظتى وسط الصعيد «أسيوط والوادى الجديد»، إضافة إلى محافظات جنوب الصعيد، «سوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، وامتداداتها الجنوبية حتى الحدود المصرية السودانية».

شرط النجاح

علم الخولي، نائب رئيس حزب الغد ونائب رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، ثمن هذه الخطوة، حيث قال إن هذه الهيئة طال انتظارها بعد تجاهل واضح وصريح في الماضي لصعيد مصر لسنوات طويلة، وحرمان هذه المحافظات من المشروعات التنموية الكبرى التي توفر فرص عمل لشباب الصعيد وتمنع هجرتهم إلى العاصمة بحثًا عن فرص أفضل.



وأوضح الخولي فى تصرحات خاصة لـ"التحرير": "نجاح الهيئة فى القيام بدورها مشروط بمعرفة متطلبات كل محافظة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل، والتي سيكون لها دور كبير في تحقيق تنمية الصعيد". (اقرأ أيضا: النواب يوافق على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد



12% فقط من قرى الصعيد بها صرف صحي وتتمثل النسبة الكبرى من الأمية في الوجه القبلي، ويصل إجمالي غير الملتحقين والمتسربين من التعليم على مستوى الجمهورية 28.8 مليون مواطن منهم 12.4% في الوجه القبلي، بينما تمثل الهجرة الداخلية والخارجية في مصر نسبة 80% مصدرها الصعيد.

مهام الهيئة

الصعيد لقي من التهميش والتجاهل الكثير خلال السنوات الماضية، وكان لا بد من وقفة لتحسين الأوضاع ورفع الظم الواقع على أهل الصعيد الذين لم يحصلوا من المسئولين خلال السنوات الماضية إلا على الوعود الوهمية، بهذه الكلمات عبر أشرف التعلبي، منسق مبادرة تنمية الصعيد، ورئيس اتحاد شباب الصعيد، عن سعادته بخروج الهيئة إلى النور.



وأوضح التعلبي فى حديثه لـ"التحرير": "نأمل أن تقوم الهيئة بإنشاء مشروعات قومية تقضي على الفقر والأمية والثأر، تلك الأمراض التي عانى منها الصعيد كثيرًا وهذا أمر مثبت بإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فمحافظات الصعيد هي الأكثر فقرًا وأمية، مبديًا تخوفه من أن تتحول إلى مجرد هيئة روتينية لا دور على أرض الواقع.



وشدد على ضرورة أن يتم مراعاة احتياجات كل محافظة على حدة، من خلال إقامة مشروعات استثمارية كبرى في الصعيد وإنشاء مصانع لخلق فرص عمل للشباب، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي سيكون لها دور كبير في تحقيق التنمية في الصعيد.. اقرأ أيضا: تعطل شبكة الغازات بمستشفى سوهاج.. ونقل 8 حالات