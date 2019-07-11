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«هيئة تنمية الصعيد».. حلم القضاء على الفقر

تنمية الصعيد: هيئة خدمية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية.. وخليل: حلم تحول إلى حقيقة.. التعلبي: القضاء على الفقر والأمية والثأر تحديات أمامها.. والخولي: هذه شروط النجاح
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فى خطوة طال انتظارها من قبل أبناء محافظات الصعيد، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء «هيئة تنمية الصعيد»، فى مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، ليكتب البرلمان نهاية عصر الإهمال والتهميش الذى عاشته محافظات الصعيد على مدار القرون السابقة. أبناء الجنوب يعولون كثيرا على هذه الهيئة فى الارتقاء بمستوى معيشتهم، وتقليل معدلات البطالة والأمية التى باتت تنهش جسدهم، وتقليل هجرة أبنائهم إلى العاصمة من أجل البحث عن قوت يومهم.
تفاصيل الهيئة «هيئة تنمية الصعيد»، هيئة خدمية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مقرها الرئيسى القاهرة، تعتمد فى مواردها على الاعتمادات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات، والقروض ومقابل الخدمات التى تؤديها للغير، وأى موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة. بموجب
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الدويقة

فرش شقق الأسمرات سبب تأخر تسكين أهالي الدويقة

تمكنت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية من التخلص نهائيا من العديد من المناطق العشوائية ونقل سكانها أو تعويضهم ثم هدم كل المنازل العشوائية والبدء فى بناء وحدات جديدة، مثلما حدث فى منطقة تل العقارب بالسيدة زينب ومنطقة مثلث ماسبيرو، ولكن تظل منطقة الدويقة المنطقة الأقدم والأكثر عشوائية، وتعمل الحكومة جاهدة على التخلص منها، إلا أن ذلك لم يحدث، وهناك أهالى يصرخون يوميا مطالبين الحكومة بتسليمهم وحدات جديدة بعد أن تم حصرهم منذ فترة طويلة دون أن ينقلهم الحى للوحدات الجديدة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب عدم القضاء على عشوائيات الدويقة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا، البالغ عددها 10 آلاف و470 ورقة، أسفرت عن نجاح 9617 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 91.9%.
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سعيد مرعي يؤدي اليمين أمام السيسي رئيسا للمحكمة الدستورية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مضيفا أن الرئيس السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، إذ أشاد بما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة. وأكد الرئيس السيسي أهمية دورها في الحفاظ على النظام الدستوري والقانوني، والرقابة على دستورية القوانين، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة.
تشميع-المحل-بالشمع-الاحمر

من ينفذ الأحكام؟ المحليات تمتنع والمجتمع المدني يصرخ

تكتظ الأحياء بالمقاهى والمبانى المخالفة، وهو ما يؤرق ليس فقط المسئولين بل والسكان أيضا ممن يطالبون بحقهم الدستورى فى سكن آمن وهواء نقى، وهو ما دفع بعض أعضاء المجتمع المدنى من أحياء محافظة القاهرة لإطلاق مبادرة، يطالبون من خلالها جميع المسئولين بالوزارات المعنية ومحافظة القاهرة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أصحاب المقاهى والمبانى المخالفة بالأحياء، وذلك بسب تقاعس العاملين بالمحليات عن تنفيذها، وهو ما أسهم فى تفاقم المخالفات، حيت تنتشر المقاهى بشكل كبير أسفل المبانى السكنية بالمخالفة للقوانين، ويتمادى أصحابها فى المخالفات.
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مجلس-النواب

برلماني: «الملصق الإلكتروني» ينهي فوضى الطرق

قال النائب محمد زين وكيل لجنة النقل، إن استعانة الحكومة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة حركة المرور، تؤثر بشكل مباشر على المواطنين من خلال التيسيير عليهم ورفع معدل الأمان بطريقة علمية تعتمد على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو صحيح وموحد وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، مؤكدا أن تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية، سيساهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق، مشيدًا بحرص وزارة الداخلية على تطوير كافة القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين وتقديم كافة التسهيلات والارتقاء بمنظومة المرور.
مجلس-النواب (1)

مطالبة برلمانية بحل عاجل لنقص الممرضين بالمستشفيات

أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن عملية التطوير بالمستشفيات وزيادة نسبة طاقم التمريض أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الحالي، مع معاناة المرضى من نقص أعداد الممرضين بالمستشفيات والوحدات الطبية، وهو ما يعكس تدني في مستوى الخدمة. وأضاف في بيانه اليوم، أن من الأسباب وراء العجز هم توجه الممرضين للعمل بالقطاع الخاص والهجرة الخارجية للعمل بالدول العربية، نظرًا لانخفاض الرواتب بالمستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عدم توفر بيئة عمل أمنة لهم.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

«خطة البرلمان» توافق على موازنة 2019-2020

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، من اعتماد تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، إذ قررت إرساله للأمانة العامة للبرلمان لرفعه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لإدراجه على جدول الجلسة العامة للبرلمان السبت المقبل. ووافقت اللجنة، على بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الموازنة بزيادة اعتمادات ومُخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بقيمة حوالى 10 مليارات جنيه، فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.
لجنة-الخطة-والموازنة

«خطة» البرلمان تعتمد موازنة 2019- 2020

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، من اعتماد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020، وقررت إرساله إلى الأمانة العامة للبرلمان لرفعه لرئيس المجلس لإدراجه على جدول الجلسة العامة للبرلمان يوم السبت المقبل. ووافقت اللجنة على بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الموازنة بزيادة اعتمادات ومخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بقيمة نحو 10 مليارات جنيه، ستذهب إلى قطاعات تتعلق بنواحي تحسين خدمات تقدم للمواطنين بشكل مباشر فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.
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