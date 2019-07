نجمتان عالميتان تنضمان لـFast & Furious 9

فان ديزل

انضمت النجمتان العالميتان تشارليز ثيرون وهيلين ميرين إلى فريق ممثلي الجزء التاسع من فيلم السرعة "Fast & Furious 9"، الذي تدور أحداثه حول عالم الإرهاب الإلكتروني، تحت عنوان Hobbs & Shaw. كان أول ظهور للممثلتين في فيلم "The Fate of the Furious back" في عام 2017، ليسرع الفنان العالمي فان ديزل إلى إنستجرام، ليعلن الخبر، مرحبًا بعودتهما مرة أخرى إلى طاقم العمل. قال ديزل: "حصلنا على الكثير من الممثلين الأصليين للفيلم مرة أخرى، بما في ذلك الفائزون بجوائز الأوسكار مثل تشارليز ثيرون وهيلين ميرين".

أضاف ديزل: "كما أن هناك بعض المفاجآت الجديدة، بما في ذلك ظهور المصارع جون سينا، الذي سيشعل أحداث الفيلم بأكمله". تصدرت ثيرون عناوين الصحف مؤخرًا، خاصةً الشخصية المركزية التي تلعبها خلال أحداث الفيلم، الذي يركز على الشخصيات النسائية أكثر من أي من سلسلة الأفلام الطويلة المنافسة. من المقرر عودة المخرج