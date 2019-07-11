التعليم تحسم جدل تسريب نتيجة الثانوية العامة

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

طلاب الثانوية العامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسميا من قبل الوزارة، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي أكدت أن كنترول الثانوية العامة مؤمّن بالكامل ولا يستطيع أحد اختراقه، وأنه في حالة اعتماد النتيجة سيتم إعلانها رسميا عبر موقع الوزارة، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة، أن العمل داخل الكنترول يتم وفق خطة عمل صارمة، وتمر بمراحل متعددة، من تصحيح ومراجعة، وأن اختيار مسئولي الكنترول يتم بعناية وتحريات من قبل الجهات المختصة، وكل جزء في الكنترول يحظى بطابع السرية الكاملة ولا يستطيع أحد الوصول إليه، كما أنه يتم منع اصطحاب التليفون المحمول بداخل حجرات الرصد