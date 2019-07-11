زيادة أسعار السجائر.. الحكومة تنفي 12 شائعة

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس، تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يوميا، استبعاد بعض أصحاب المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود، زيادة أسعار السجائر المحلية بعد تحريك أسعار الوقود، تسريب نتيجة الثانوية العامة.

كما نفى المركز: فساد الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، نقص وسائل منع الحمل بالصيدليات ومراكز تنظيم الأسرة، تداول فاكهة شمام مُسرطنة بالأسواق.التفاصيل:هل يتم تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة؟حقيقة رفع أسعار السجائر بعد زيادة البنزينهل تعثر مرور سفن عملاقة بقناة السويس؟.. الحكومة تردالحكومة تحسم