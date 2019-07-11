حكاية إعلان قاد مدير شركة لتوظيف العمالة خلف القضبان
كعادته يحرص "محسن" على متابعة الفضائيات في أثناء وجوده بالمنزل، يتجول بين القنوات بحثا عن مادة جديرة بالمتابعة لكن إعلانا عن توفير فرص عمل بالخارج كان نقطة تحول في حياته
تحرير:محمد الشاملي
١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
شركة مزيفة - أرشيفية
حب المال حجب الرؤية عن قلبه وعقله على حد سواء، جُل همه وأقصى أمانيه باتا فى الحصول على لقب "مليونير"، يتحول لأصحاب النفوذ المالية يمتلك ثروة تصير حديث الأهالي، ينتقل للعيش في فيلا واقتناء سيارة فارهة، لكنه كان يبحث عن السبيل والملاذ للظفر بتلك المميزات وتحقيق الأحلام على أرض الواقع، تلك الخطوة التي زينها له الشيطان، وسوس له بأنه أمام "فرصة العمر" التي ستمنحه قبلة الحياة وتنتشله من الفقر وتعبر به نحو الجهة المقابلة، حيث الثراء الفاحش وسط "كبار البلد".
داخل أحد أركان منزله، كان "محسن" -اسم مستعار- يشاهد التلفاز وقعت عيناه على إعلان مدفوع عبر إحدى الفضائيات المغمورة يروج لشركة لتوظيف العمالة بالخارج وبخاصة الدول العربية، ولاحظ استخدام كلمات مُثيرة تحمل قدرا من الطمأنينة بأن الفرصة سهلة المنال.
أغلق "محسن" التلفاز لكن مشاهد من الإعلان الذي تابعه للتو
داخل أحد أركان منزله، كان "محسن" -اسم مستعار- يشاهد التلفاز وقعت عيناه على إعلان مدفوع عبر إحدى الفضائيات المغمورة يروج لشركة لتوظيف العمالة بالخارج وبخاصة الدول العربية، ولاحظ استخدام كلمات مُثيرة تحمل قدرا من الطمأنينة بأن الفرصة سهلة المنال.
أغلق "محسن" التلفاز لكن مشاهد من الإعلان الذي تابعه للتو لا تزال آثاره عالقة في ذهنه، تمر أمام عينه كشريط عرض، واختمرت في ذهنه فكرة شيطانية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج من خلال تأسيس شركة تكون ستارا لنشاطه غير المشروع، وظن أن خطته لن تنكشف خباياها.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من شقيقين مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية إلا أنه لم يلتزم بما وعدهما به، ورفض رد المبلغ المُستولى عليه من الشاكيين.
أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة البلاغ، وأن المتهم سبق اتهامه في قضية "شيك"، وأنه يمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، وتوفير فرص عمل لهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك متخذًا من مقر شركته بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
بالاستعلام من الجهات المعنية أفادت أن الشركة المُشار إليها غير مرخصة. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة بالتنسيق مع أمن الغربية أمكن ضبطه بمقر الشركة، وبتفتيشها عُثر على أوراق 83 شخصا لدخول إحدى الدول العربية، وعدد من صور حوالات بريدية وبنكية بأسماء المتعاملين معه وصور حوالات تسلم نقدية من إحدى شركات الشحن بإجمالي 12 ألفا و823 جنيها ودفتري يومية بأسماء المتعاملين معه.
شملت المضبوطات مجموعة كبيرة من جوازات السفر وبطاقات الرقم القومى الخاصة بعملائه، وعقود العمل وأخرى خالية البيانات، ومجموعة كبيرة من كروت الدعاية والإعلان باسم الشركة، علاوة على جهاز كمبيوتر بمشتملاته محمل بمجموعة كبيرة من صور عقود العمل وجوازات السفر وبطاقات الرقم القومي الخاصة بعملائه، وهاتف محمول محمل بالعديد من صور عقود العمل وتأشيرات وجوازات السفر، ومحادثات على تطبيق "واتس آب" بينه وبين راغبى السفر للعمل بالخارج.
من ناحية أخرى، تمكن ضباط فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط مراجع حسابات مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة في محافظة سوهاج، سبق اتهامه في قضية "ضرب"؛ لاتهامه بممارسة أعمال النصب والاحتيال على أحد المواطنين، والاستيلاء منه على مبلغ 25 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 50 ألفا مقابل تسفير نجله للعمل بإحدى الدول العربية، وتدبير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتعهدا برد المبالغ المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضا: «ميمي».. شاب عاش خادما لوالدته وشنق نفسه بجوار جثتها