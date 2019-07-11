جريمة

حكاية إعلان قاد مدير شركة لتوظيف العمالة خلف القضبان

كعادته يحرص "محسن" على متابعة الفضائيات في أثناء وجوده بالمنزل، يتجول بين القنوات بحثا عن مادة جديرة بالمتابعة لكن إعلانا عن توفير فرص عمل بالخارج كان نقطة تحول في حياته
تحرير:محمد الشاملي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
شركة مزيفة - أرشيفية
شركة مزيفة - أرشيفية
حب المال حجب الرؤية عن قلبه وعقله على حد سواء، جُل همه وأقصى أمانيه باتا فى الحصول على لقب "مليونير"، يتحول لأصحاب النفوذ المالية يمتلك ثروة تصير حديث الأهالي، ينتقل للعيش في فيلا واقتناء سيارة فارهة، لكنه كان يبحث عن السبيل والملاذ للظفر بتلك المميزات وتحقيق الأحلام على أرض الواقع، تلك الخطوة التي زينها له الشيطان، وسوس له بأنه أمام "فرصة العمر" التي ستمنحه قبلة الحياة وتنتشله من الفقر وتعبر به نحو الجهة المقابلة، حيث الثراء الفاحش وسط "كبار البلد".
داخل أحد أركان منزله، كان "محسن" -اسم مستعار- يشاهد التلفاز وقعت عيناه على إعلان مدفوع عبر إحدى الفضائيات المغمورة يروج لشركة لتوظيف العمالة بالخارج وبخاصة الدول العربية، ولاحظ استخدام كلمات مُثيرة تحمل قدرا من الطمأنينة بأن الفرصة سهلة المنال. أغلق "محسن" التلفاز لكن مشاهد من الإعلان الذي تابعه للتو
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (3)

جريمة في السكاكيني.. مراهق فشل في اغتصاب «طنط رباب» فذبحها

«اتق شر من أحسنت إليه»، مقولة لم تعِها «رباب»، سيدة مطلقة، عطفت على ابن جارتها الصغير، صاحب الـ19 سنة، فتحت له باب بيتها باعتباره من عمر أبنائها، إلا أن عينيه زاغت على جارته، مستغلا وجودها في المنزل بمفردها، بحكم انفصالها عن زوجها ومكوث أبنائها مع أبيهم، طرق الباب عليها مساء أمس، سألت مين على الباب؟ فأجابها: "أنا يا طنط"، فتحت الباب لينتهى اليوم المشئوم بقضية قتل بشعة، راحت ضحيتها «رباب»، «التحرير» زار مسرح الحادث للوقوف على تفاصيله كاملا. منذ أن وطئت قدماها وسكنت حارة «السكاكيني»، بباب الشعرية والظاهر، حتى عرفها جيرانها بأخلاقها الطيبة.
طعنات-سكين-جريمة

لو صرختي هقتلك.. تفاصيل جديدة في مقتل محفظة قرآن

أسرة انفرط عقد حباتها بوفاة الأم، تلك السيدة التي كانت همزة الوصل بين الأب والأبناء، تقضي ساعات النهار في إنجاز المهام المنزلية وإعداد الطعام، وتتابع أحوال أطفالها وحياتهم الدراسية وشؤون حياتهم والوقوف على أخلاق وطباع جلسائهم خوفا من "رفيق السوء" الذي قد يدفعهم نحو الهاوية، الأمر الذي تحقق بعد رحيلها عن الدنيا، تفككت الأسرة بشكل كامل، وانشغل الأب بعمله وتوفير طلبات المنزل، وسرعان ما تزوج من سيدة أخرى تعينه على تربية الأبناء وتلبية طلباته الشخصية دون أي محاولة للتقرب من أطفاله.
سجن

المشدد 5 سنوات لـ10 أحرقوا منزل جارهم وقاوموا الشرطة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة عشرة أشخاص بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات لكلًا منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 66 جنايات بلبيس لسنة 2016، بالشروع في قتل أحد جيرانهم وحرق منزله بدائرة مركز شرطة بلبيس، قبل أن يقاوموا السلطات الأمنية بإطلاق النيران تجاههم بواسطة أسلحة نارية كانت بحوزتهم.
محكمة

سرقوا 600 ألف.. المؤبد لـ«عصابة الدواجن» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وسامي جورج، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص بالسجن المؤبد لكل منهم، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 57113 جنايات بلبيس لسنة 2018، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم والسطو المسلح بواسطة أسلحة نارية على مزرعة دواجن تابعة لشركة «الدقهلية» للدواجن، حيث تمكنوا من الاستيلاء على ستمئة ألف جنيه، وأصابوا مهندسا من العاملين في المزرعة.
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فلوس

من منوف للعاشر| حكاية «مستريحة» البترول وشقق الإسكان

ملايين الحكايات عن النصب وآثاره وخطورته وضحاياه لم تفلح أو تمنع العشرات من الوقوع فريسة في شباك عجوز اقتربت من منتصف العقد السادس لها في الحياة، قضت قرابة نصفها في ارتكاب جرائم أقل ما توصف به أنها استغلال لحاجة الناس، وبعضهم شباب بسطاء كانوا في أمَس الحاجة لوظيفة تدر عليهم دخلا ثابتا، والبعض الآخر من الفئات التي تملك أموالا تقترب من ستة أصفار ونالوا قسطا من التعليم العالي، لكن ذلك لم يمنع «هناء» من نسج الحيل واحدة تلو الأخرى للنصب والتحصل على أموال كل من يقترب منها، وتترك إيصالات وشيكات بتوقيعها بثقة مَن يعرف ويجيد التلاعب بالقانون.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ16 آخرين بـ«مغارة سوهاج»

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 16 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ 3 آخرين، كما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مغارة سوهاج»، على خلفية تكوينهم وتأسيسهم خلية مسلحة اتخذت من الظهير الصحراوي بسوهاج وكرا للتدريب على استخدام وتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة، خلال عام 2015، قبل أن يتم ضبطهم في مأمورية ناجحة لضباط الأمن الوطني بالتعاون مع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.
صرف-صحى

مأساة في سوهاج.. غرق 3 أشقاء وابن عمهم في بيارة صرف

مأساة حية عاشها الأهالي بمركز جرجا بسوهاج اليوم، بعد غرق ثلاثة أشقاء، وابن عمهم، بعد نزولهم في بيارة صرف صحي داخل منزلهم لتنظيفها، إذ في أثناء العمل أصيب الأربعة بحالة اختناق شديد بسبب سوء التهوية، وارتفاع غاز ثانى أكسيد الكربون، حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة. تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغا بالحادث، وقام الأهالي بمساعدة قوات الحماية المدنية في انتشال الجثث الأربع، ونقلها إلى مستشفى جرجا العام، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.
عقد-قران

زواج مبارك.. كيف سقط مأذون الجيزة النصاب؟

لم يكن ظهوره الأول في عهد الدولة الفاطمية بالحدث العابر، رجل ممشوق القوام معتدل الهيئة يرتدي عمة وجبة وقفطان تحول مكتبه إلى محكمة مصغرة وأضحى المأذون الشرعي الطرف الأبرز في أي علاقة بين الزوجين بدءا بالسؤال عن تفاصيل الزواج مرورا بعقد قرانهما وانتهاء بالطلاق في بعض الأحيان، أمور عدة لم يضعها مأذون شرعي يقيم في الجيزة بالحسبان، بحثه وراء جمع المال كان جُل همه ضاربا بما سبق عرض الحائط، لم يمنح نفسه فرصة للتفكير في نهاية مظلمة داخل غرفة حجز بقسم الشرطة تاركا سيرة سيئة يتناقلها الأهالي.
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