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صناع «قهوة بورصة مصر»: لم ينتج من أجل المنافسة

كشف لنا صناع بورصة مصر الأسباب التى دفعتهم لعرض العمل بعيدا عن المواسم المشهورة للسينما، كما أخبرونا عن كواليس تواجدهم بالفيلم والأسباب التى حمستهم له.
تحرير:محمد عبد المنعم ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م
قهوة بورصة مصر
قهوة بورصة مصر
قرر صناع فيلم "قهوة بورصة مصر" طرحه بعيدا عن المواسم المعتادة للأفلام، حتى لا يحظى العمل بفرصة أكبر للمشاهدة الجماهيرية، وعلى الرغم من ذلك فإن إيرادات الفيلم بعد مرور أكثر من 10 أيام على عرضه ضعيفة للغاية، حيث تجاوز الـ200 ألف جنيه بصعوبة، خاصة أن الأفلام التى طرحت فى موسم عيد الفطر ما زال عرضها مستمرا، ويحقق البعض منها إيرادات عالية حتى الآن، فعلى سبيل المثال فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى تجاوز 65 مليون جنيه، وكذلك "الممر" الذى تجاوز 55 مليون جنيه.
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