في الصيف.. سبايدرمان يحلق بعيدًا عن أمريكا من جديد

يقدم توم هولاند شخصية "الرجل العنكبوت" في جزء جديد من سلسلة أفلام سبايدرمان التى جذبت الملايين حول العالم لسنوات، فهل يحقق نفس نجاح الأجزاء السابقة؟

تحرير:مى فؤاد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

يعود "السوبر هيرو" الأكثر شعبية حول العالم إلى شاشات السينمات الكبرى هذا الأسبوع، حيث يصل "سبايدر مان" من استوديوهات مارفل وسونى السينمائية بفيلم spider man far from home، ليلفت الأنظار بعيدًا عن فيلم Avengers: Infinity War الذى استمر فى سباق عالم مارفل السينمائى ليتصدر شباك التذاكر هذا العام، ويبقى التساؤل: هل يمكن أن تتجاوز إيرادات spider man far from home مبلغ 880 مليون دولار الذى حققه Spider-Man: Homecoming لعام 2017؟ هل سينجح ويصبح الأفضل والأكثر ربحًا فى سلسلة أفلام سبايدر مان؟

فيلم spider man far from home حقق أكثر من 200 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، خلال أسبوعه الأول، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضى، ومن المتوقع خلال الفترة المتبقية من هذا الأسبوع وبحلول عطلة النهاية، أن يحصد "سبايدرمان: بعيدا عن الوطن"، إجمالى إيرادات قد تصل إلى 450 مليون دولار من الإيرادات العالمية. الفيلم

فيلم spider man far from home حقق أكثر من 200 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، خلال أسبوعه الأول، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضى، ومن المتوقع خلال الفترة المتبقية من هذا الأسبوع وبحلول عطلة النهاية، أن يحصد "سبايدرمان: بعيدا عن الوطن"، إجمالى إيرادات قد تصل إلى 450 مليون دولار من الإيرادات العالمية.

الفيلم يشارك فى بطولته: توم هولاند (بيتر باركر الرجل العنكبوت)، ماريسا تومى (ماى باركر عمة بيتر)، مايكل كيتون (فى دور أدريان تومز مهرب الأسلحة)، زيندايا (فى دور ميشيل جونز زميلة باركر فى المدرسة)، وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجم الكبير صامويل جاكسون، من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

تدور أحداث الجزء الجديد من spider man الذى تنتجه شركة مارفل للإنتاج السينمائى (الفيلم الثالث والعشرون ضمن عالم مارفل السينمائى)، ومن توزيع شركة سونى بيكتشرز، عندما يذهب "بيتر باركر" (الرجل العنكبوت) وزملاؤه إلى أوروبا فى عطلة صيفية، حيث يجد "بيتر" نفسه فى محاولة لإنقاذ أصدقائه من يد العدو الشرير المعروف باسم "ميستيريو" التى يقدمها جيك جيلنهال.

ويظهر "سبايدرمان" فى رحلته بعيدًا عن أحياء نيويورك، ويصل إلى أوروبا فى رحلة صيفية، مع أصدقائه للاستمتاع بوقته بعيدًا عن القدرات الخارقة، قبل أن يكلفه "نيك فيورى" الذى يجسد شخصيته النجم صامويل جاكسون، بمهمة مواجهة "ميستيريو".

توم هولاند صاحب دور "Spider-Man"، هو المراهق المضطرب الذى يدافع عن كوكب الأرض وآخر الأبطال الخارقين، والذى لم يدرك ضرورة الجدية فى التعاملات وهو ما يتم سرده بشكل جيد فى الفيلم الجديد.

الممثل البريطانى البالغ 22 عامًا أصغر من لعب دور "سبايدر مان"، وأكثرهم شعبية، وقدم الشخصية لأول مرة فى فيلم Captain America: Civil War، ثم طرحت شركة مارفل فيلمًا خاصا له بعدها بعام بعنوان Spider-Man: Homecoming، وأعلنت عن جزء ثان فى 2019 بعد نجاح الأول، ومع سلسلة نجاحات أفلام هولاند، استمر ظهوره فى أفلام "أفنجرز"، وشارك فى أكثر من جزء للسلسلة.

"ميستيريو" شخصية شريرة جديدة تظهر فى الجزء الثانى، وهو ليس عدوا عاديا مثل معظم شخصيات عالم مارفل السينمائى، فهو لا يتمتع بقدرات خارقة وإنما يعتمد على التكنولوجيا والذكاء لمحاربة الخصم، ويعد "ميستيريو" إضافة رائعة لعالم الشخصيات العنكبوتية فى عالم مارفل السينمائى، وهو شخص سيؤثر بشكل كبير على سلسلة أفلام "سبايدر مان" لسنوات قادمة، وذلك بعدما نجح جيك جيلنهال فى تقديم الشخصية صاحبة الكاريزما المتميزة خلال أحداث الفيلم، والتفاعلات الممتعة للغاية أثناء اللحظات الخاصة وفى خضم المعركة.

لم يكن أداء صامويل جاكسون رائعًا من قبل كهذه المرة، وحقق أداءً جديدًا ومتميزًا فى دور "نيك فيورى"، غير أنه قد اختفى لمدة خمس سنوات، لذلك، فقد كان خارج السباق لفترة طويلة للغاية هو يكافح الآن من أجل اللحاق بالركب، كما حصل كل من أنجورى رايس وجايكوب باتالون (نيد ليدز) على أدوار موسعة هذه المرة فى "سبايدرمان: بعيدا عن الوطن"، وشهد أداء كل منهما تفوقًا لا مثيل له، وانسجامًا خلال أحداث العرض.

ورغم جودة spider man far from home، فمن الصعب فى هذه المرحلة معرفة ما إذا كان الفيلم سيتربع على عرش أعلى الإيرادات لشباك التذاكر أم لا، لأنه لا يزال هناك وقت كبير ليبدأ تداوله فى جميع دور العرض العالمية باستثناء إيطاليا، وهذا يتوقف على عدة عوامل فى مناطق مختلفة.

وحصل الفيلم على نسب مشاهدة وصلت إلى 94% على موقع Rotten Tomatoes، يأتى ترتيب spider man far from home جنبًا إلى جنب مع فيلم The Dark Knight وEndgame، لتحصل تلك الأفلام على المركز الثانى خلف Black Panther، بما فى ذلك أفلام الرسوم المتحركة.

كانت ردود فعل الجمهور متحمسة كالعادة حول spider man far from home، وأظهرت استطلاعات الرأى ردود أفعال إيجابية من المشاهدين، خاصة فى ظل الاشتياق الواضح من قبل عشاق عالم مارفل لفيلم يعود بهم إلى الوراء مرة أخرى ويطمئنهم على مستقبل كوكب الأرض بعد اختفاء معظم الأبطال الخارقين فى العمل الأخير لعالم مارفل، وهو ما نجح فيه Spider-Man، وبالتأكيد سوف نتأكد من تلك الردود خلال عطلة نهاية الأسبوع والتى ستستمر لفترة طويلة لأسابيع قادمة.

ووفقًا للتوقعات الحالية نحو الفيلم، فإنه من المحتمل أن تصل إيراداته إلى مليار دولار، وسيؤدى ذلك إلى منح مارفل للإنتاج السينمائى إصدارات إجمالية تقارب أكثر من 5 مليارات دولار لعام 2019.