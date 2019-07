في الصيف.. سبايدرمان يحلق بعيدًا عن أمريكا من جديد

يقدم توم هولاند شخصية "الرجل العنكبوت" في جزء جديد من سلسلة أفلام سبايدرمان التى جذبت الملايين حول العالم لسنوات، فهل يحقق نفس نجاح الأجزاء السابقة؟

تحرير:مى فؤاد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

سبايدر مان

يعود "السوبر هيرو" الأكثر شعبية حول العالم إلى شاشات السينمات الكبرى هذا الأسبوع، حيث يصل "سبايدر مان" من استوديوهات مارفل وسونى السينمائية بفيلم spider man far from home، ليلفت الأنظار بعيدًا عن فيلم Avengers: Infinity War الذى استمر فى سباق عالم مارفل السينمائى ليتصدر شباك التذاكر هذا العام، ويبقى التساؤل: هل يمكن أن تتجاوز إيرادات spider man far from home مبلغ 880 مليون دولار الذى حققه Spider-Man: Homecoming لعام 2017؟ هل سينجح ويصبح الأفضل والأكثر ربحًا فى سلسلة أفلام سبايدر مان؟

فيلم spider man far from home حقق أكثر من 200 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، خلال أسبوعه الأول، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضى، ومن المتوقع خلال الفترة المتبقية من هذا الأسبوع وبحلول عطلة النهاية، أن يحصد "سبايدرمان: بعيدا عن الوطن"، إجمالى إيرادات قد تصل إلى 450 مليون دولار من الإيرادات العالمية. الفيلم