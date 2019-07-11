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في الصيف.. سبايدرمان يحلق بعيدًا عن أمريكا من جديد

يقدم توم هولاند شخصية "الرجل العنكبوت" في جزء جديد من سلسلة أفلام سبايدرمان التى جذبت الملايين حول العالم لسنوات، فهل يحقق نفس نجاح الأجزاء السابقة؟
تحرير:مى فؤاد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
سبايدر مان
سبايدر مان
يعود "السوبر هيرو" الأكثر شعبية حول العالم إلى شاشات السينمات الكبرى هذا الأسبوع، حيث يصل "سبايدر مان" من استوديوهات مارفل وسونى السينمائية بفيلم spider man far from home، ليلفت الأنظار بعيدًا عن فيلم Avengers: Infinity War الذى استمر فى سباق عالم مارفل السينمائى ليتصدر شباك التذاكر هذا العام، ويبقى التساؤل: هل يمكن أن تتجاوز إيرادات spider man far from home مبلغ 880 مليون دولار الذى حققه Spider-Man: Homecoming لعام 2017؟ هل سينجح ويصبح الأفضل والأكثر ربحًا فى سلسلة أفلام سبايدر مان؟
فيلم spider man far from home حقق أكثر من 200 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، خلال أسبوعه الأول، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضى، ومن المتوقع خلال الفترة المتبقية من هذا الأسبوع وبحلول عطلة النهاية، أن يحصد "سبايدرمان: بعيدا عن الوطن"، إجمالى إيرادات قد تصل إلى 450 مليون دولار من الإيرادات العالمية. الفيلم
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قهوة-بورصة-مصر

صناع «قهوة بورصة مصر»: لم ينتج من أجل المنافسة

قرر صناع فيلم "قهوة بورصة مصر" طرحه بعيدا عن المواسم المعتادة للأفلام، حتى لا يحظى العمل بفرصة أكبر للمشاهدة الجماهيرية، وعلى الرغم من ذلك فإن إيرادات الفيلم بعد مرور أكثر من 10 أيام على عرضه ضعيفة للغاية، حيث تجاوز الـ200 ألف جنيه بصعوبة، خاصة أن الأفلام التى طرحت فى موسم عيد الفطر ما زال عرضها مستمرا، ويحقق البعض منها إيرادات عالية حتى الآن، فعلى سبيل المثال فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى تجاوز 65 مليون جنيه، وكذلك "الممر" الذى تجاوز 55 مليون جنيه.
فيلم In the Heart of the Sea (2)

قبل المصري «ماكو»| 6 أفلام تناولت مآسي وحوادث البحار

تحظى أفلام المغامرات فى البحار بقاعدة جماهيرية كبيرة، حيث يعشق محبو تلك الأفلام التشويق والإثارة والأحداث غير المتوقعة، وهناك أفلام كثيرة دارت كل أحداثها فى البحر وتحت الماء، بعضها استوحى قصصها من مأساة حقيقية حدثت بالفعل والبعض الآخر اعتمد على الروايات الأكثر مبيعًا، والجمهور على موعد مع فيلم جديد تدور جميع أحداثه بالمياه، وهو «ماكو» الذى من المقرر طرحه قريبًا، وتدور أحداثه حول 8 أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر العميقة، الفيلم قصته مستوحاة من حادث العبارة سالم إكسبريس التي غرقت فى ديسمبر 1991، بعد اصطدامها في الشعب المرجانية.
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محمد إمام يسافر إلى تايلاند لهذا السبب

يتوجه الفنان محمد إمام، في 15 يوليو الحالي إلى تايلاند، حيث من المقرر أن يصور المشاهد الخارجية في فيلمه لص بغداد هناك، رفقة أبطال العمل الآخرين وهم: "أمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن توتة". ومن المقرر قبل هذا الموعد، أن ينتهي المخرج أحمد خالد موسى من تصوير المشاهد في القاهرة، كما سيعقد جلسات عمل تحضيرية مع "أمينة"، تحضيرًا للشخصية التي تقدمها، فهي ستجسد دور البطولة النسائية إلى جانب ياسمين رئيس، وستبدأ تصوير أولى مشاهدها يوم 17 يوليو الحالي.
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«مارفل» تحول فشل السنوات إلى نجاحات قياسية

طرحت شركة "مارفل" أحدث أفلامها Spider-Man: Far From Home، وهو العمل الذى ينتظره عشاق السلسلة الشهيرة في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد النجاح الذى لا تزال تحققه الشركة فى دور العرض بفيلم Avengers: Endgame. والنجاح الذى تعيشه "مارفل" هذه الفترة، خاصة بعد انضمامها للشركة الشهيرة "ديزنى" للرسوم المتحركة وأفلام الأنيميشن، سبقه العديد من التجارب الفاشلة التى قادت الشركة لأن تصبح الرائدة لأفلام الأبطال الخارقين، وتتفوق على خصيمها الدائم شركة الإنتاج DC-Comics.
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توم هاردي يوافق على تقديم جزء ثانٍ من «Venom»

أكدت إيمي باسكال المسؤولة عن سلسلة "سبايدر مان" داخل شركة سوني، أنها حصلت على موافقة النجم العالمي توم هاردي من أجل العودة لتقديم ثاني أجزاء فيلم الأكشن والدراما Venom، مشيدة بأدائه الرائع خلال الجزء الأول، وفقًا لموقع "screenrant". واستطاع الجزء الأول من فيلم Venom أن يحصد 855 مليون دولار إيرادات بشبابيك التذاكر العالمية، متخطيًا إيرادات أفلام كل من Wonder Woman وThor: Ragnarok والذي يعد نجاحًا كبيرًا، خاصة أن هذا هو أولى التجارب السينمائية التي تناقش حياة إحدى الشخصيات الشريرة في عالم سبايدر مان.
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هل نشاهد Spider Man وDoctor Strange في فيلم واحد؟

أعرب النجم العالمي توم هولاند عن رغبته في تقديم فيلم يجمع بين كل من شخصية Spider Man التي يؤديها وحقق من خلالها شهرة واسعة، وشخصية Doctor Strange التي يقدمها النجم العالمي بيندكت كامبرباتش، ليتعاونا ضمن مشروع جديد تحت رعاية استوديوهات "مارفل". وعند سؤاله عن الأمر قال "هولاند" في تصريحات صحفية، إنه يريد بشدة عملا يجمع بين شخصيتي Spider-Man، وDoctor Strange، لأن أصول الشخصيتين من مدينة نيويورك، أي النشأة متشابهة بينهما للغاية، وأن الفكرة في حد ذاتها تؤكد أن التجربة ستكون ممتعة.
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مارفل تعيد طرح Avengers: endgame لتحقيق إنجاز تاريخي

أعلنت شركة مارفل، اليوم الخميس، طرح نسخة جديدة من فيلم Avengers: Endgame، الذي عرض شهر أبريل الماضي، لأجل تخطي الإيرادات التي حققها فيلم AVatar الشهير، والتربع على عرش أعلى الأفلام العالمية دخلا. وقال كيفن فيدج، رئيس استوديوهات مارفل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بأحدث أفلام الشركة، Spide-Man: Far From Home، إن الشركة ستضيف مشاهد جديدة على تلك النسخة؛ لتصبح مدة الفيلم 3 ساعات. وتأمل الشركة أن تحفز تلك المشاهد، الجمهور لإعادة مشاهدة الفيلم، كما كشف "فيدج" في تصريحات لموقع Screenrant، الذي كشف أن تلك المشاهد إضافات قليلة على نهاية العمل.
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