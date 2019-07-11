65 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بالجامعات

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشرف العام على التنسيق، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، عن أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 65 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 - 2020، مضيفا أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

يذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت الماضي، وتستمر حتى 20 يوليو الجاري، لكليات "الإعلام، التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية".من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم، ما تردد في بعض