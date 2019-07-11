65 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بالجامعات
١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشرف العام على التنسيق، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، عن أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 65 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 - 2020، مضيفا أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.
يذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت الماضي، وتستمر حتى 20 يوليو الجاري، لكليات "الإعلام، التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية".من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم، ما تردد في بعض
يذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت الماضي، وتستمر حتى 20 يوليو الجاري، لكليات "الإعلام، التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية".
من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسميا من قبل الوزارة، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي أكدت أن كنترول الثانوية العامة مؤمّن بالكامل ولا يستطيع أحد اختراقه، وأنه في حالة اعتماد النتيجة سيتم إعلانها رسميا عبر موقع الوزارة، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور. (التفاصيل)