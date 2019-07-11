حماية المنافسة: مد فترة فحص صفقة أوبر وكريم 60 يوما

أكد جهاز حماية المستهلك المصري الإبقاء على شركتي أوبر وكريم منفصلتين -تعليق الصفقة- لحين صدور قرار الجهاز. وذلك طبقا لنصوص القانون واللائحة التنفيذية

تحرير:أحمد البرماوي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مد فترة الدراسة والفحص لعملية استحواذ شركة أوبر على شركة "كريم" لمدة 60 يوم عمل إضافية قابلة للتجديد، وذلك لاستكمال الفحص الفني للآثار الاقتصادية التي قد تنتج عن تلك الاتفاقية، ودراسة ردود الشركات على تقرير الجهاز الوارد به دراسة السوق والآثار المحتملة لعملية الاستحواذ. وذكر الجهاز في بيان صادر عنه، أنه تم إخطار الشركتين المعنيتين رسميا بذلك القرار، وقد التزمت الشركتان بالإبقاء على وضعهما الحالي ككيانين منفصلين يمارسان أنشطتهما بشكل منفصل وعدم إتمام عملية الاستحواذ.

وأوضح الجهاز أن الإبقاء على الشركتين منفصلتين سيكون لحين صدور قرار الجهاز، وذلك طبقا لنصوص القانون واللائحة التنفيذية. ويأتي قرار الجهاز إعمالا بالقرار رقم (11) لسنة 2019 بالتاريخ الصادر 18 أبريل 2019، وإعمالا بنص المادة (4) الواردة بالقرار رقم 26 لسنة 2018، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد (238) بتاريخ

وأوضح الجهاز أن الإبقاء على الشركتين منفصلتين سيكون لحين صدور قرار الجهاز، وذلك طبقا لنصوص القانون واللائحة التنفيذية.

ويأتي قرار الجهاز إعمالا بالقرار رقم (11) لسنة 2019 بالتاريخ الصادر 18 أبريل 2019، وإعمالا بنص المادة (4) الواردة بالقرار رقم 26 لسنة 2018، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد (238) بتاريخ 23 أكتوبر 2018، والتي تنص على أن "يلتزم الجهاز بفحص الطلب خلال مدة ستين (60) يوم عمل من تاريخ تسلمه، وذلك وفقا للمعايير الواردة في المادة (6) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة، على أن يتم إخطار الأطراف بقرار مجلس إدارة الجهاز بعد انتهاء الفحص، وعلى الأطراف المعنية التعاون مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بما يطلبه من بيانات لازمة لفحص الطلب في المواعيد التي يحددها، مع عدم الإخلال بحق مجلس الإدارة في مد فترة الفحص لمدة أو مدد أخرى".

كما أعلن الجهاز عن قيامه بالتعاون مع أجهزة المنافسة في الدول النظيرة لدراسة آثار عملية الاستحواذ على أسواقها، بما في ذلك مفوضية المنافسة لمنظمة الكوميسا (COMESA)، بما في ذلك تقديم الدعم الفني اللازم لدراسة تلك الأسواق والاقتصاد الرقمي، وفي هذا الصدد، بدأت مفوضية المنافسة في الكوميسا في إجراءاتها بفحص عملية الاستحواذ بالتعاون مع الجهاز، وذلك في إطار اتفاقية الكوميسا ولائحة المنافسة الخاصة بها ومذكرة التعاون المشتركة بين الجهاز ومفوضية المنافسة لمنظمة الكوميسا.



وارتأى الجهاز ضرورة مد فترة الفحص؛ وذلك لأهمية أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية للاقتصاد المصري ولحرية تدفق الاستثمارات التي من الممكن أن تتأثر نتيجة إتمام عملية الاستحواذ؛ ولذلك فإن من المحتمل أن يخلق الاستحواذ عوائق لدخول السوق التي تضعف وتقلل فرص الاستثمار في هذا القطاع المهم، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية وتقييد المنافسة في الأسواق المرتبطة بهذا السوق.



وفي هذا الصدد، فإن الفحص الفني من قبَل الجهاز من الممكن أن ينتهي إلى أي مما يأتي:



رفض اتفاقية الاستحواذ، ومن ثم عدم نفاذ آثاره وفقا لأحكام المادة 20 من قانون حماية المنافسة.



منح موافقة مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.



منح موافقة غير مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.



ويهيب الجهاز بالمواقع الإلكترونية وجميع وسائل الإعلام، تحري الدقة القانونية والاقتصادية قبل نشر أو نقل معلومات مغلوطة عن قانون حماية المنافسة واختصاص الجهاز في هذا الصدد.



وفي مارس الماضي أعلنت شركة «أوبر» توصلها مع شركة «كريم» إلى اتفاقية استحواذ مقابل 3.1 مليار دولار، تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقدا، في الوقت الذي قالت فيه الشركة الأمريكية إن عملية الاستحواذ على شركة كريم تبقى خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، ويُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.



وبهذه الصفقة ستستحوذ «أوبر» على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بكريم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، والتي تمتد من المغرب إلى باكستان، وتضم أسواقا رئيسية من ضمنها مصر والأردن وباكستان والسعودية والإمارات.