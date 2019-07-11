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حماية المنافسة: مد فترة فحص صفقة أوبر وكريم 60 يوما

أكد جهاز حماية المستهلك المصري الإبقاء على شركتي أوبر وكريم منفصلتين -تعليق الصفقة- لحين صدور قرار الجهاز. وذلك طبقا لنصوص القانون واللائحة التنفيذية
تحرير:أحمد البرماوي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
أوبر وكريم
أوبر وكريم
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مد فترة الدراسة والفحص لعملية استحواذ شركة أوبر على شركة "كريم" لمدة 60 يوم عمل إضافية قابلة للتجديد، وذلك لاستكمال الفحص الفني للآثار الاقتصادية التي قد تنتج عن تلك الاتفاقية، ودراسة ردود الشركات على تقرير الجهاز الوارد به دراسة السوق والآثار المحتملة لعملية الاستحواذ. وذكر الجهاز في بيان صادر عنه، أنه تم إخطار الشركتين المعنيتين رسميا بذلك القرار، وقد التزمت الشركتان بالإبقاء على وضعهما الحالي ككيانين منفصلين يمارسان أنشطتهما بشكل منفصل وعدم إتمام عملية الاستحواذ.
وأوضح الجهاز أن الإبقاء على الشركتين منفصلتين سيكون لحين صدور قرار الجهاز، وذلك طبقا لنصوص القانون واللائحة التنفيذية. ويأتي قرار الجهاز إعمالا بالقرار رقم (11) لسنة 2019 بالتاريخ الصادر 18 أبريل 2019، وإعمالا بنص المادة (4) الواردة بالقرار رقم 26 لسنة 2018، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد (238) بتاريخ
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