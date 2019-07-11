إرهاب

قتلى وجرحى في تفجير استهدف قيادات ليبية

تحرير:وكالات ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
ميليشيات ليبية - صورة أرشيفية
ميليشيات ليبية - صورة أرشيفية
انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الخميس، في أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري، بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وسقوط عدد من الجرحى. وقالت مصادر ليبية، إن التفجير استهدف قيادات في القوات الخاصة الليبية بمدينة بنغازي، مشيرة إلى نجاة قيادات في قوات الصاعقة من التفجير الانتحاري، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، أعلن مطار معيتيقة الدولي في ليبيا، مساء يوم الأحد الماضي، إعادة فتح المجال الجوي للمطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس.
وجاء ذلك بعد إغلاقه في وقت سابق من نفس اليوم، بسبب سقوط قذائف على المطار. وقالت سلطات المطار، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "الشركات الناقلة ستباشر استقبال ركابها، لتكملة باقي رحلاتها المجدولة لهذا اليوم"، مشيرة إلى إصابة 3 موظفين من شركة الخطوط الجوية الإفريقية جراء هذه القذائف.وفي وقت سابق ذكرت
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«الدرونز».. من أيدي الجنود لمنفذي العمليات الإرهابية

مع كل تطور تكنولوجي تتطور بالتبعية الأدوات الحربية، ومن وقت لآخر تحدث طفرات في الأسلحة، وتتهافت الدول المختلفة حول العالم على ضم كل ما هو جديد ومتطور إلى جيوشها، لتضمن لنفسها دائما القوة، وتظل مؤمّنة بأكبر قدر ممكن ضد أي اعتداء خارجي، لكن الأزمة تكمن في انتقال الأسلحة الجديدة من أيدي الجنود والعسكريين إلى الجماعات الإرهابية، التي تعكف في بعض الأحيان على تطوير تلك الأسلحة، وتوجيه ضربات قاتلة بها، وتنفيذ العديد من أعمال العنف والدمار، التي زادت المخاوف منها بعد تمكن تلك الجماعات من الحصول على "الدرونز" وتسييرها لتنفيذ عملياتها الإجرامية بها.
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ردع طائرات الدرونز.. دول العالم تحاول حماية نفسها

في الوقت الذي تسعى فيه الدول على اختلافها لتأمين نفسها ضد الأعمال الإرهابية والتجسس والاختراق، وتعمل على تطوير أدواتها على الدوام في سبيل ذلك، يتسارع في المقابل حراك الجماعات الإرهابية من أجل استخدام أحدث الأساليب لتنفيذ خططهم الإرهابية، وترويع الآمنين، كما تتصاعد استخدامات الوسائل التكنولوجية الحديثة للتجسس والمراقبة، ومع تزايد استخدام الطائرات بدون تيار "درونز" في أنحاء العالم، كان من الضروري وضع حد رادع لها، كي لا يتم استغلالها في أعمال الإرهاب والتجسس وغيرها.
داعش

كيف استعاد تنظيم داعش قوته بعد الهزيمة؟

أصدر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير الماضي، بيانا، يؤكد أن التنظيم فقد السيطرة على 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، ولا يمتلك سوى 1% في سوريا بعد إعلان العراق تحرير الموصل، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 مارس الماضي، السيطرة على آخر معاقل داعش في بلدة "لباغوز في سوريا، لكن للتنظيم رأي آخر. ويمتلك داعش القدرة على العودة بقوة إلى سابق عنفوانه، فينفذ التفجيرات شبه اليومية بالأماكن الحيوية في بغداد بعضها يقع في محيط السفارة الأمريكية.
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خمسون عاما من رحلة تطور العبوات الناسفة

أضحى كل شخص ليس لديه أي خلفية عسكرية أو عملية يمكنه تصنيع هذه العبوات الخطرة، وتقديم النصائح التكتيكية من قبل التنظيمات لكيفية استخدامها، فما العبوات الناسفة؟ يعرف حلف الناتو العبوة الناسفة بدائية الصنع بأنها جهاز يوضع أو يصنع بطريقة مرتجلة تتضمن مواد كيميائية مدمرة أو فتاكة أو سامة أو نارية أو حارقة تهدف إلى التدمير أو شل الحركة أو التشتيت، وتتكون من 4 مكونات رئيسية، هي: الشحنة الرئيسية من المتفجرات، المتفجر، مصدر الطاقة، آلية التحويل. وتوجد عبوات ناسفة يمكن التحكم فيها عن بعد عن طريق الهاتف أو أجهزة التنبيه، أو عبوات ناسفة انتحارية.
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مجندات-داعش.

الجهاديات.. نساء الجماعات يثرن الرعب بتفجير أنفسهن

باتت العناصر النسائية أجنحة إرهابية مهمة في العديد من الجماعات المتطرفة التي تستخدمهن بكثرة وتعتمد عليهن، ويُسند إليهن العديد من المهام التي تسهم في إتمام وإنجاح أعمال العنف والتطرف في أماكن متفرقة، وتعد الذراع النسائية في تنظيم دولة الخلافة الإسلامية "داعش" الأقوى بين الجماعات الإرهابية المختلفة، لأنها تعتمد عليهن في الجهاد المادي وجهاد النكاح والتفتيش، ويصل الأمر في بعض الأوقات إلى حمل النساء من الجهاديات السلاح أيضا، جنبا إلى جنب مع الإرهابيين الرجال، بل وتفجير أنفسهن ضمن العمليات الإرهابية.
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