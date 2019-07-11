قتلى وجرحى في تفجير استهدف قيادات ليبية

تحرير:وكالات ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

ميليشيات ليبية - صورة أرشيفية

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الخميس، في أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري، بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وسقوط عدد من الجرحى. وقالت مصادر ليبية، إن التفجير استهدف قيادات في القوات الخاصة الليبية بمدينة بنغازي، مشيرة إلى نجاة قيادات في قوات الصاعقة من التفجير الانتحاري، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، أعلن مطار معيتيقة الدولي في ليبيا، مساء يوم الأحد الماضي، إعادة فتح المجال الجوي للمطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس.

وجاء ذلك بعد إغلاقه في وقت سابق من نفس اليوم، بسبب سقوط قذائف على المطار. وقالت سلطات المطار، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "الشركات الناقلة ستباشر استقبال ركابها، لتكملة باقي رحلاتها المجدولة لهذا اليوم"، مشيرة إلى إصابة 3 موظفين من شركة الخطوط الجوية الإفريقية جراء هذه القذائف.وفي وقت سابق ذكرت