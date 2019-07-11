النواب يرفض مقترحا يحرم الإسرائيليين من الجنسية المصرية

تحرير:أحمد جاد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

مجلس النواب - أرشيفية

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مقترحا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، بعدم جواز منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، في أثناء إعادة المداولة على بعض المواد الخاصة بمشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، وقال النائب إن "الحكومة سايبة الدنيا سداح مداح في موضوع منح الجنسية المصرية"، مشيرا إلى أنه لن يأتي إنجليزي أو ألماني للحصول على الجنسية المصرية، متسائلا: "ما الامتيازات التي تدفعه للحصول على الجنسية المصرية؟".

وتدخل علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن "مصر يوجد بها إنجليز وألمان، لما تتمتع به من امتيازات عديدة". وواصل حسين هجومه على القانون، محذرا من استغلاله من الكيان الصهيوني للحصول على الجنسية المصرية، قائلا: "مش بعيد نلاقيهم بيدخلوا الجيش المصري". وشدد النائب على ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة في منح