36 عاما.. استمرار لغز اختفاء إيمانويلا في الفاتيكان

تمثل قضية إيمانويلا لغزا حير الإيطاليين لأكثر من 3 عقود، حيث انتشرت نظريات المؤامرة التي وجهت أصابع الاتهام لرجال العصابات، والإرهابيين الدوليين، وقيادات في الفاتيكان

تحرير:أحمد سليمان ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

في أمسية صيف حارة عام 1983، أعدت فتاة في الخامسة عشرة من عمرها، حقيبة "الفلوت"، وخرجت من منزل عائلتها داخل الأسوار الشاسعة لمدينة الفاتيكان. حيث قامت إيمانويلا أورلاندي بهذه الرحلة، من شقتها إلى درس الموسيقى في وسط روما، مرات لا تحصى. إيمانويلا ابنة موظف بارز في الفاتيكان، حيث عمل والدها إركولي كاتبا في منزل البابا، كانت تستقل الحافلة إلى خارج المدينة المقدسة لتلقي الدروس في كاتدرائية سانت أبوليناري. ويتذكر شقيقها الأكبر بيترو طفولتهما الساحرة، حيث كانا يلعبان في حدائق الفاتيكان، وكان البابا يوحنا بولس الثاني يتوقف ويتحدث إلى الصغار وهم يلعبون.

وقال: "لقد ظننا أننا في أكثر الأماكن أمانًا في العالم"، موضحًا أن المدينة كانت أشبه بقرية تسكنها مجموعة متماسكة من نحو ست عائلات. لكن في هذا اليوم بالذات، 22 يونيو، لم تعد إيمانويلا إلى المنزل من درس الموسيقى، ما تلى ذلك كان ولا يزال لغزا حيّر الإيطاليين لأكثر من ثلاثة عقود، حيث انتشرت نظريات المؤامرة

وقال: "لقد ظننا أننا في أكثر الأماكن أمانًا في العالم"، موضحًا أن المدينة كانت أشبه بقرية تسكنها مجموعة متماسكة من نحو ست عائلات.

لكن في هذا اليوم بالذات، 22 يونيو، لم تعد إيمانويلا إلى المنزل من درس الموسيقى، ما تلى ذلك كان ولا يزال لغزا حيّر الإيطاليين لأكثر من ثلاثة عقود، حيث انتشرت نظريات المؤامرة التي وجهت أصابع الاتهام لرجال العصابات، والإرهابيين الدوليين، ووصلت إلى أصحاب أكبر المناصب في الفاتيكان.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن بيترو أورلاندي، الذي بلغ الآن الستينيات من عمره، قام بمتابعة كل تفصيلة في حملة العثور على شقيقته، التي استمرت 36 عاما.

ويأمل الآن في العثور على الإجابة في مقبرة صغيرة، على بعد بضع مئات من الأمتار من المكان الذي ما زالت أمه ماريا تعيش فيه، داخل أسوار المدينة.

انظر إلى أين يشير الملاك

اليوم الخميس، سيفتح المسؤولون في الفاتيكان، مقبرتين داخل جبانة "توتوني"، وهو فناء جميل مجاور لكاتدرائية القديس بطرس الكبرى، وهو مخصص لدفن الكاثوليك الناطقين بالألمانية.

مثل الكثير من الفاتيكان ومؤسساته، المقبرة مخفية إلى حد كبير عن الجمهور، حيث تقع وراء جدران عالية ولا يمكن رؤيتها إلا من خلال بوابات معدنية مزخرفة.

في شهر مارس من هذا العام، تلقت عائلة أورلاندى أحدث دليل، في سلسلة طويلة من الإرشادات التي يرسلها إليهم شخص مجهول، وتحمل صورة لتمثال ملاك، وعبارة تقول "انظر إلى أين يشير الملاك".

البابا فرنسيس يرحب بسرقة وقته لأجل البابا تواضروس





وقادت الرسالة العائلة إلى مقبرتين داخل جبانة "توتوني".

وبعد حملة ضغط من عائلة من أورلاندي، أعلن الفاتيكان في وقت سابق من هذا الشهر أنه سوف يستخرج محتويات تلك المقابر.

حيث قال بيترو أورلاندي للشبكة الأمريكية، قبل عملية استخراج الجثث "حتى أجد جثة إيمانويلا، يجب علي أن أبحث عنها حية"، وأضاف أنه إذا وجد رفات أخته موجودا في إحدى المقبرتين، "على الأقل سأكون قد توصلت لجزء من الحقيقة، بعد ذلك سأبحث عن الأسباب"، إلا أنه أكد أنه "لو لم يتم العثور على أي شيء، فلا يمكن أن تكون نهاية القصة".

وصرح أليساندرو جيسوتي المتحدث باسم الفاتيكان، الأسبوع الماضي أن العملية معقدة للغاية، وستتم بمشاركة قوات أمن الفاتيكان، وعمال البناء والآلات، وأضاف أن أي عظام يتم العثور عليها أثناء البحث يجب أن تخضع لتحليل الحمض النووي، الذي قد يستغرق أسابيع.

وبعد فتح المقبرتين لم تعثر السلطات في الفاتيكان على أية بقايا، ما يعيد القضية إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

نقطة تحول في التحقيق

وعلى مر السنين، تولت السلطات الإيطالية التحقيق الأوسع في اختفاء إيمانويلا، لكن الفاتيكان قال إنه سيدير أجزاء التحقيق التي تتعلق بأرضه، مثل عمليات استخراج الجثث.

ويمثل البحث في مقبرة "توتوني" نقطة تحول مهمة في التحقيق بالنسبة للفاتيكان، حيث يقول بيترو: "لم يتعاون الفاتيكان أبدا مع المحققين، أو معنا كأفراد الأسرة".

وأضاف: "لقد أنكروا دائما احتمال تحمل الفاتيكان أي مسؤولية، ودائما ما يقولون إنهم قدموا كل ما لديهم ولم يخفوا شيئا".

بعد فترة وجيزة من تولي البابا فرانسيس البابوية في عام 2013، قال بيترو إنه التقى لفترة وجيزة مع البابا الجديد الذي قال له: إن "إيمانويلا في الجنة" مضيفا أن كلماته "جمدت الدماء في عروقي".

هل تتجه الكنيسة الكاثوليكية لرسامة متزوجين كهنة؟





إلا أن بيترو كان يأمل أيضا في أن تكون هناك "إرادة للتعاون والوصول إلى الحقيقة"، حيث أشار إلى أنه قدم منذ ذلك الحين طلبات عديدة للقاء البابا والحصول على مزيد من التوضيحات منه، لكن محاولاته لم تثمر.

في السياق نفسه، كان لفيورنسا سانزانيني، الصحفية في صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، التي تابعت القضية عن كثب لعقود من الزمان، نظرة مختلفة على التغيير الواضح في موقف الفاتيكان.

وقالت: "أخشى أن يكون الفاتيكان قد قرر فتح المقابر لأنهم يعلمون أنه لا يوجد شيء في الداخل"، مضيفة أن "هذا سيضع حدا لمطالبات عائلة أورلاندي".

وأشارت إلى أن "تلبية هذا الطلب من قبل الأسرة، وبهذه الطريقة العلنية، وإصدار بيان من المكتب الصحفي للفاتيكان، قد يهدف إلى صرف الشبهات المحيطة بالفاتيكان".

كل الطرق تؤدي إلى الفاتيكان

تقول "سي إن إن"، إنه على مر السنين كانت هناك نظريات لا حصر لها حول ما حدث لإيمانويلا، ولم يثبت أي منها على الإطلاق.

حيث أبلغ أحد الشهود عن رؤية فتاة، تشبه إيمانويلا تصعد على متن سيارة "بي إم دابليو" خضراء داكنة بالقرب من مدرسة الموسيقى في الليلة التي اختفت فيها، ولم تثبت تلك الرواية أبدا.

في الأيام التي تلت اختفاء إيمانويلا، تلقى والداها مكالمات هاتفية مجهولة من شخص، يعد بعودتها آمنة إذا أطلق الفاتيكان سراح محمد علي أغا، وهو مواطن تركي أطلق النار على البابا يوحنا بولس الثاني في محاولة اغتيال قبلها بعامين، مرة أخرى لم تسفر تلك الرواية عن شيء.

ثم في عام 2012، فتشت السلطات قبر رجل العصابات إنريكو "ريناتينو" دي بيديس، الذي دُفن في كنيسة سانت أبوليناري، بالقرب من المكان الذي شوهدت فيه إيمانويلا آخر مرة، بعد أن أفادت معلومات سرية بأنها تحمل دليلا على اختفائها، ولم يتم العثور على دليل ، ولكن الأسئلة لا تزال قائمة.

بابا الفاتيكان: بناة الجدران سيصبحون أسرى لجدرانهم





وقالت سانزانيني: "الشيء الأكثر غرابة، هو أن الفاتيكان لم يشرح مطلقا سبب دفن رجل العصابات، ريناتينو دي بيديس، داخل كنيسة سانت أبوليناري، وهي كنيسة مهمة في وسط روما".

ومن جانبه أشار بيترو إلى أنه من بين جميع التحقيقات المختلفة، هناك "خيط مشترك وهو الفاتيكان"، مضيفا إلى أن "كل الأدلة دائما ما كانت تؤدي إلى الفاتيكان".