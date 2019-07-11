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36 عاما.. استمرار لغز اختفاء إيمانويلا في الفاتيكان

تمثل قضية إيمانويلا لغزا حير الإيطاليين لأكثر من 3 عقود، حيث انتشرت نظريات المؤامرة التي وجهت أصابع الاتهام لرجال العصابات، والإرهابيين الدوليين، وقيادات في الفاتيكان
تحرير:أحمد سليمان ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
وقفة لدعم إيمانويلا
وقفة لدعم إيمانويلا
في أمسية صيف حارة عام 1983، أعدت فتاة في الخامسة عشرة من عمرها، حقيبة "الفلوت"، وخرجت من منزل عائلتها داخل الأسوار الشاسعة لمدينة الفاتيكان. حيث قامت إيمانويلا أورلاندي بهذه الرحلة، من شقتها إلى درس الموسيقى في وسط روما، مرات لا تحصى. إيمانويلا ابنة موظف بارز في الفاتيكان، حيث عمل والدها إركولي كاتبا في منزل البابا، كانت تستقل الحافلة إلى خارج المدينة المقدسة لتلقي الدروس في كاتدرائية سانت أبوليناري. ويتذكر شقيقها الأكبر بيترو طفولتهما الساحرة، حيث كانا يلعبان في حدائق الفاتيكان، وكان البابا يوحنا بولس الثاني يتوقف ويتحدث إلى الصغار وهم يلعبون.
وقال: "لقد ظننا أننا في أكثر الأماكن أمانًا في العالم"، موضحًا أن المدينة كانت أشبه بقرية تسكنها مجموعة متماسكة من نحو ست عائلات. لكن في هذا اليوم بالذات، 22 يونيو، لم تعد إيمانويلا إلى المنزل من درس الموسيقى، ما تلى ذلك كان ولا يزال لغزا حيّر الإيطاليين لأكثر من ثلاثة عقود، حيث انتشرت نظريات المؤامرة
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ميركل-تنهي-أزمة-ماسن-على-حساب-شعبية-حكومتها

أزمة سياسية تواجه ميركل بسبب صادرات الأسلحة

على مدى سنوات طويلة، كانت الصناعات العسكرية صداعا في رأس الحكومات الألمانية، خاصة أنها كانت تسعى لإخماد نيران النقد الموجه لبرلين بشكل دائم بسبب صادراتها العسكرية المختلفة، وهو الأمر الذي تعهدت به ألمانيا خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من تعهدات ألمانيا، فإنها حققت مستويات ضخمة من صادرات الأسلحة خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو الأمر الذي جاء في ضوء العديد من الظروف السياسية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، ما أسهم في تصدير أزمة كبيرة لبرلين.
ميركل-تجلس-خلال السلام-الوطنى

بعد الرعشة الثالثة.. الكرسي ينقذ ميركل من الإحراج

مع تكرار إصابة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، برعشة أثناء وقوفها في فعاليات رسمية، لجأ مساعديها إلى وضع كرسيين جلست عليهما ميركل، ورئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، خلال عزف السلام الوطني للبلدين، في حفل أقيم خارج مبنى المستشارية في برلين.. الاستعانة بالكرسي، جاء بعد يوم الواقعة الثالثة خلال شهر، لإصابة المستشارة الألمانية بالرعشة في وقوف مماثل، في حين لم تبدو عليها أي علامات تشير إلى مرضها، لكنها اعتبرت التأثير النفسي للحادثة الأولى في منتصف يونيو هو المسؤول عن الحوادث اللاحقة.
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

بعد استهداف ناقلة بريطانية.. إيران مصدر إزعاج الكبار

لا يزال مضيق هرمز لا يعرف الهدوء والاستقرار في ظل ارتفاع وتيرة الصراعات على مدى الشهرين الماضيين، خاصة في أعقاب استهداف عدد من الناقلات التجارية في الممر الملاحي، ما يهدد بتصعيد محتمل على المستوى الدولي خلال المستقبل القريب. وخلال الساعات القليلة الماضية، شهد المضيق الملاحي المهم تجاريا توترات جديدة بعد أن أعلنت بريطانيا تحرش بعض وحدات الحرس الثوري الإيراني بناقلة بحرية تابعة للندن، الأمر الذي أشعل التوترات مجددا في تلك المنطقة ذات الأهمية الدولية الكبيرة.
علم-الاتحاد-الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بسبب التنقيب في المتوسط

صرح الاتحاد الأوروبي بأنه سيدرس اتخاذ المزيد من الإجراءات حيال تركيا، إذا استمرت في عمليات التنقيب بشرق البحر المتوسط، جاء ذلك في نبأ عاجل أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل، أو طبيعة الإجراءات المقرر أن يتخذها الاتحاد ضد تركيا. وعبرت وزارة الخارجية المصرية، أول من أمس الثلاثاء، عن قلقها من إعلان تركيا عزمها التنقيب عن النفط في محيط جمهورية قبرص. وذكر بيان صادر عن الخارجية: "أعربت مصر عن قلقها لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص".
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هجرة-غير-شرعية

انتشال جثث 14 مهاجرا إفريقيا غرقوا قبالة سواحل تونس

نجح خفر السواحل التونسي، أمس السبت، في انتشال جثث 14 مهاجرا أفريقيا غرقوا عندما انقلب قاربهم الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصا بعدما أبحر من ليبيا إلى أوروبا، وذلك حسب ما أعلن مسؤولو جمعية الهلال الأحمر التونسية، وذلك في الوقت الذي أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس الماضي، إلى إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة، لكن أحدهم توفيَّ في المستشفى وسط مخاوف من غرق الباقين. وغرق ما لا يقل عن 65 مهاجرا متجهين إلى أوروبا من ليبيا في مايو أيار الماضي عندما انقلب قاربهم قبالة تونس.
كاتدرائية-القديس-بطرس-الفاتيكان

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديسين بطرس وبولس

احتفلت اليوم الكنيسة الكاثوليكية، بعيد القديسين بطرس وبولس، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 12 يوليو من كل عام، أي بعد 13 يوما، وهو نفس فارق الأيام دائما بين أغلب أعياد الكنيستين، بسبب اختلاف التقويمات، حيث تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد البشارة بميلاد السيد المسيح في 25 مارس وعيد الميلاد في 25 ديسمبر، بينما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعيدين في 7 أبريل و7 يناير، وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات من شباب مسيحي لتعديل وضبط التقويم القبطي، أسوة بما حدث مع التقويم الميلادي.
حرب-الوكالة-داخل-الكنيسة-القبطية

بيان 4 أساقفة ومقال كاهن.. المسكوت عنه في الكنيسة

منذ عدة أشهر نشرت «التحرير»، مجموعة من التقارير عن وجود تحركات لعدد من الأساقفة داخل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضد البابا تواضروس، وكان من المفترض أن تنفذ هذه التحركات داخل الاجتماع السنوي للمجمع الذي انتهى بالجلسة الختامية الخميس الماضي، وقتها نفت الكنيسة بشكل رسمي عبر المتحدث الرسمي القس بولس حليم، وكذلك خرج عدد من الأساقفة ينفون، وعبر عن مطالبهم مقال في موقع «أقباط أميركا»، عبر «كاهن نيوجيرسي»، إلى أن خرج بيان الأساقفة الأربعة قبل انعقاد المجمع والمتشابه تماما مع مقال كاهن نيوجيرسي.
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