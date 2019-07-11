رياضة

الغزال الأسمر.. حكاية أحرف مدافع في الكرة المصرية

الغزال الأسمر لم يكن قد تجاوز عامه العاشر عندما انضم لفريق شارعهم في دورات «الكرة الشراب» حتى بلغ عامه الرابع عشر سنة 1973 فقرر خوض اختبارات ناشئي نادي الزمالك
تحرير:أحمد سيد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
إبراهيم يوسف
إبراهيم يوسف
«بدأت علاقته بكرة القدم من خلال دورات الكرة الشراب، يعد أحد أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم المصرية وأهم مدافعي جيل الثمانينيات، كان أفضل من شغل مركز الليبرو، بل إنه طور هذا المركز وأصبح يلقب بالمدافع الحريف» هو الأسمر ذو القوام الفارع الذي يشبه الغزال في الملعب، إبراهيم يوسف، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، الذي تحل، اليوم الخميس، الذكرى السادسة لرحيله، إذ غاب عن عالمنا في الحادي عشر من يوليو عام 2013، على أثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر ناهز 54 عاما.
بداية الحرفنة اسمه بالكامل إبراهيم يوسف عوض الله محمد، ابن حي إمبابة المولود في الأول من يناير 1959، وهو الأخ الشقيق لإسماعيل يوسف، كما كان عضوا في جهاز الشرطة، وكان يحمل رتبة لواء في مديرية أمن القاهرة. بدأت علاقته بكرة القدم من خلال دورات «الكرة الشراب» التي كان ينظمها شقيقه الأكبر سيد
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الجزائر وتنزانيا 1 (5)

مفاجآت في تشكيل الجزائر وكوت ديفوار بكان 2019

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر وإبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تشكيل فريقهما في المباراة التي ستجمعهما في السادسة مساء اليوم الخميس على استاد السويس ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة أمم إفريقيا 2019، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع نيجيريا في نصف النهائي، وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس كل من الحكم السوداني إبراهيم محمد كمساعد أول إضافة إلى أولفيي سافاري الكونغولي كمساعد ثانٍ.
جريزمان

هل تفشل صفقة انتقال جريزمان لبرشلونة؟

أكدت صحيفة آس الإسبانية على أن هناك مفاجأة جديدة تخص صفقة أنطوان جريزمان، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني مع مسئولي برشلونة بعد تأخر النادي الكتالوني في الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي، وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ورطة قد تهدد هذا الانتقال، في حالة إذا لم يدفع مسئولو البلاوجرانا قيمة فسخ عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد اليوم 11 يوليو، حيث لم يشارك الفرنسي حتى الآن في أي تدريبات لأتلتيكو مدريد، رغم استئنافها استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب "دييجو سيميوني" منذ 5 أيام.
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الاتحاد الدولي لكرة اليد يعلن نظام مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن الفرق المشاركة ببطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" والتي تستضيفها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس المقبل، ويمثل كرة اليد المصرية والإفريقية بها نادي الزمالك بطل السوبر الإفريقي. وأشار الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى أن عدد الفرق المشاركة في هذه النسخة 10 فرق هي: نادي الوحدة السعودي (المستضيف)- نادي برشلونة الإسباني (حامل اللقب)- الزمالك المصري (بطل إفريقيا)- نادي الدحيل القطري (بطل آسيا)- نادي فاردار المقدوني (بطل أوروبا).
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طارق-حامد

نجم الزمالك السابق يتحدث عن رحيل طارق حامد

علق خالد الغندور نجم وقائد نادي الزمالك السابق، على إمكانية بيع طارق حامد، لاعب خط وسط منتخب مصر، والقلعة البيضاء، أوالاستغناء عن خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في ظل تقديم اتحاد جدة السعودي عرضًا للتعاقد مع لاعب خط الوسط المدافع المتألق في الفترة الأخيرة سواء مع الزمالك أو المنتخب، ونشر «بندق»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر اليوم الخميس: «ضد رحيل طارق حامد ولابد من بقائه مع الفريق وتعويضه لأنه العمود الفقري للفريق والكرة في ملعبه».
فاروق جعفر

فاروق جعفر يقترح تولي الجيش إدارة اتحاد الكرة

اقترح فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، إسناد مهمة إدارة اتحاد الكرة للقوات المسلحة، لأنها عنوان الانضباط والحزم، وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسؤوليتي، على قناة صدى البلد: "الدولة قدمت كل الإمكانيات للمنتخب، لكن في المقابل لم يفعل اللاعبون أو اتحاد الكرة أي شيء للدولة والجماهير"، متابعا: "كل واحد بيفكر في نفسه، والتفكير الشخصي تغلب على التفكير لصالح البلد"، معربا عن تأثره بدموع الأطفال في مدرجات استاد القاهرة عقب الخسارة من جنوب إفريقيا، مضيفا: "يجب أن يتولى أمر اتحاد الكرة شخص ذو كفاءة إدارية عالية، خاصة من الشباب".
جنش (2)

عضو الاتحاد الإفريقي للطب: حذرت جنش قبل إصابته

أكد شريف عزمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي وخبير التغذية، أن إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر والزمالك في معسكر الفراعنة لا علاقة لها بفكرة سوء التغذية. وقال عزمي في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، إنه نصح جنش خلال معسكر المنتخب الوطني بكثرة تناول المياه لأنها تشكل 60% من العضلات في جسم الإنسان. وتابع أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لم يلتزم بالتوقفين اللذين تم الاتفاق عليهما، خلال شوطي كل مباراة، لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس وتناول المياه لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة.
فلوران-إيبنجي

مدرب الكونغو الديمقراطية.. قاهر الأندية المصرية

"فرصتنا كبيرة في الصعود وأعتقد أننا سنذهب بعيدًا"، كانت تلك كلمات فلوران إيبينجي، مدرب الكونغو الديمقراطية، في حواره مع موقع الاتحاد الإفريقي بخصوص مشاركته في كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق بعد أيام قليلة في مصر، حيث يقع في المجموعة إلى جانب المنتخب الوطني وأوغندا وزيمبابوي، ويأمل إيبينجي في إعادة الكونغو إلى منصات التتويج من جديد، خاصة أن الكونغو سبق وأن توجت بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين من قبل في أثيوبيا 1968 وفي مصر بالذات عام 1974، وهو الأمر الذي يسعى لتكراره الشهر الجاري، خاصة أنه قاد الكونغو لاقتناص المركز الثالث في كان 2015.
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