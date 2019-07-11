نجوم «حواديت الشانزليزيه» يحتفلون بانطلاق التصوير

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

الفنان إدوارد

نشر الفنان إدوارد، اليوم الخميس، مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسل «حواديت الشانزليزيه» عبر حسابه الخاص بموقع «إنستجرام»، ويظهر فيها بملابس كلاسيكية بصحبة الفنانين مى سليم وإياد نصار، وعلق عليها: «مبروك لكل فريق عمل مسلسل حواديت الشانزليزيه بداية التصوير، وإن شاء الله نكسر الدنيا سوا ونعمل مسلسل حلو». وانطلق، أمس الأربعاء، تصوير مسلسل «حواديت الشانزليزيه» إنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، والذي من المقرر عرضه خارج "سيزون رمضان"، خلال نهاية عام 2019.

تدور أحداث «حواديت الشانزليزيه» فى الخمسينيات، وتقع فى 45 حلقة، وهو من تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، ويضم كوكبة من النجوم: «إنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى وإياد نصار وإدوارد وفريدة سيف النصر وإنعام سالوسة وعايدة رياض وأمانى كمال وسارة عادل». View