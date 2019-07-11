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نجوم «حواديت الشانزليزيه» يحتفلون بانطلاق التصوير

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
الفنان إدوارد
الفنان إدوارد
نشر الفنان إدوارد، اليوم الخميس، مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسل «حواديت الشانزليزيه» عبر حسابه الخاص بموقع «إنستجرام»، ويظهر فيها بملابس كلاسيكية بصحبة الفنانين مى سليم وإياد نصار، وعلق عليها: «مبروك لكل فريق عمل مسلسل حواديت الشانزليزيه بداية التصوير، وإن شاء الله نكسر الدنيا سوا ونعمل مسلسل حلو». وانطلق، أمس الأربعاء، تصوير مسلسل «حواديت الشانزليزيه» إنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، والذي من المقرر عرضه خارج "سيزون رمضان"، خلال نهاية عام 2019.
تدور أحداث «حواديت الشانزليزيه» فى الخمسينيات، وتقع فى 45 حلقة، وهو من تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، ويضم كوكبة من النجوم: «إنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى وإياد نصار وإدوارد وفريدة سيف النصر وإنعام سالوسة وعايدة رياض وأمانى كمال وسارة عادل». View
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رانيا يوسف تعتذر إلى الجمهور السعودي لهذا السبب

تسبب موقف الفنانة رانيا يوسف الداعم لمقترح إسقاط الولاية عن الفتيات السعوديات بعد سن الـ 18، في جلب الكثير من المتاعب عليها، فقد تلقت خلال الساعات الماضية العديد من الانتقادات، من جانب الجمهور السعودي، الذي اتهمها بأنها تتدخل في شئون المملكة الداخلية. وخرجت "رانيا يوسف"، اليوم الخميس، لإيضاح الأمر، إذ نشرت اعتذارًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوضحت فيه أنها لم تقصد الإساءة إلى أحد، وكتبت: "لم أكن أقصد أبدا التدخل في الشأن السعودي الشقيق".
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نجمتان عالميتان تنضمان لـFast & Furious 9

انضمت النجمتان العالميتان تشارليز ثيرون وهيلين ميرين إلى فريق ممثلي الجزء التاسع من فيلم السرعة "Fast & Furious 9"، الذي تدور أحداثه حول عالم الإرهاب الإلكتروني، تحت عنوان Hobbs & Shaw. كان أول ظهور للممثلتين في فيلم "The Fate of the Furious back" في عام 2017، ليسرع الفنان العالمي فان ديزل إلى إنستجرام، ليعلن الخبر، مرحبًا بعودتهما مرة أخرى إلى طاقم العمل. قال ديزل: "حصلنا على الكثير من الممثلين الأصليين للفيلم مرة أخرى، بما في ذلك الفائزون بجوائز الأوسكار مثل تشارليز ثيرون وهيلين ميرين".
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فهمي: هذا اللاعب المصري بين الأفضل في تاريخ العالم

كشف الفنان كريم فهمي عن رأيه بشأن أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر». وكتب: «من أحسن اللعيبة اللي جات في تاريخ مصر: محمود الخطيب، حسن شحاتة، أبو تريكة، محمد صلاح. لكن فيه واحد دايما ننساه، وهو لعيب متكامل بمعنى الكلمة، وهو في رأيي من أحسن اللعيبة مش في مصر بس، والعالم كمان، وللأسف ماخدش حقه كما ينبغي.. محمد زيدان»، ويبدو أن هذا الرأى لاقى قبولا كبيرا من المتابعين، الذين أكدوا أن زيدان لاعب مهاري، ومن أحسن اللاعبين فى تاريخ العالم.
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تعرف على أحدث المنضمين إلى مسلسل«حواديت الشانزليزيه»

تعاقدت شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، مؤخرًا مع عدد من الفنانين للمشاركة فى بطولة مسلسل «حواديت الشانزليزيه» إلى جوار النجم الأردني إياد نصار، وهم؛ الفنانة عايدة رياض، الفنان إدوارد والممثلة الشابة أماني كمال، لينضموا إلى فريق عمل المسلسل الذين تم التعاقد معهم مسبقًا؛ إنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى. «حواديت الشانزليزيه» من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وكان المفترض أن ينطلق التصوير اليوم ولكن تم تأجيله إلى الأربعاء المقبل من أجل إنهاء التحضيرات الأولية الخاصة بالمشاهد الأولى.
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خطوبة ميار الغيطي.. وإدوارد أول المهنئين (صور)

هنأ الفنان إدوارد، الممثلة الشابة ميار الغيطي بخطبتها، إذ قام بنشر مجموعة من صور الخطبة على حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فيها «ميار» وهي ترتدي فستانا أبيض مفتوحا ومطعمًا باللون الفضى، وعلق على الصور قائلا: «ألف مبروك الخطوبة يا ميار»، وحضر حفل الخطبة عدد من نجوم الفن، في مقدمتهم كل من مي سليم ودانا حمدان وأمل رزق، وحتى الآن لم تنشر أي من ميار الغيطي أو شقيقتها مي الغيطي أيا من صور الخطبة، إذ سبق الفنان إدوارد الجميع وهنأها بالخطبة.
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داليا مصطفى ليست الأولى.. 5 فنانين تعرضوا للنصب

كشفت الفنانة داليا مصطفى، خلال الساعات الماضية، عن تعرضها لعملية نصب من قبَل أحد الأشخاص، إذ تعاقد معها على حملة ترويجية لصالح إحدى الجهات، وبعد انتهاء عملها تهرب من سداد مستحقاتها المالية، فقامت بنشر صورة الشخص الذى نصب عليها، وكتبت عبر حسابها بموقع «إنستجرام»: «تحذير بعدم التعامل مع المدعو فتحي عبد الرؤوف، حيث إن المدعو قام بالاحتيال على الفنانة داليا مصطفى بعدم سداد مستحقاتها مقابل عمل ترويجي وقام بالمماطلة في السداد لأكثر من مرة، وبعد عدد كبير من المحاولات الفاشلة والوعود التي لم ينفذها اختفى وقام بإغلاق جميع أرقامه وقنوات الاتصال به».
رعب-604-من-مسلسل-نصيبي-وقسمتك-2-يضحك-المشاهدين

5 مسلسلات في شتاء 2020.. الجمهور ينتظر هذا العمل

النجاح الكبير الذى حققته أعمال درامية خارج موسم رمضان، والتى يبدأ عرضها مع نهاية كل عام، لتمتد فى الشهور الأولى من فصل الشتاء، جعل الكثيرين يتحمسون لها، سواء النجوم أو المشاهدون، ما خلق موسما جديدا بخلاف الشهر الكريم، يطلق عليه «الأوف سيزون»، ولعل من أشهر الأعمال التي عرضت خلاله في العامين الماضيين هو «أبو العروسة» بجزأيه. وهناك العديد من الأعمال الدرامية التي سنكون على موعد معها خلال شتاء 2020، بعضها سينطلق نهاية ديسمبر، وأغلبها تمتد إلى أكثر من 30 حلقة، وقد تصل إلى 45 أو 60 أو أكثر من ذلك.
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