فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«الموسيقيين» تعلن موعد فتح باب التنازلات عن الترشح

تحرير:التحرير ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
الفنان هانى شاكر
الفنان هانى شاكر
أغلقت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الخميس، باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومنصب النقيب بعد الحصول على موافقة هيئة قضايا الدولة على الإشراف على العملية الانتخابية، وفقا لنصوص القانون. وتقدم كل من الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والفنان مصطفى كامل بأوراقهما الخاصة بالترشح على مقعد نقيب الموسيقيين، كما تقدم للمنافسة على عضوية مجلس إدارة النقابة، أعضاء المجلس القديم بالكامل، إضافة إلى أعضاء آخرين بالجمعية العمومية، ليصل بذلك عدد المرشحين إلى 46 عضوا.
وأبرز المرشحين هم «مصطفى حلمي إبراهيم، حسن فكري عبد الله، داوود محمد سمير جميعي، علي عبد الحليم علي عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمي، محسن سيد أحمد مرسي، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوي، محمد فاروق الشافعي، محمد عبد الله أحمد محمد، وليد أحمد عبد الغفار علام، محمد
اقرأ المزيد
مروان-خورى

وفاة والدة مروان خوري.. وتأجيل حفله بلبنان

توفيت صباح اليوم، نسيما مارون نطانيوس، والدة المطرب والملحن اللبناني مروان خوري، ومن المقرر الصلاة على الجثمان في كنيسة السيدة عشميت، ثم ينقل الجثمان لدفنها بمسقط رأسها بمزرعة التفاح بقضاء زعرتا، ويستقبل "مروان" وأسرته العزاء يومي السبت والأحد في دار رعية كنيسة السيدة عشميت. ونعى مقدّم البرامج والممثل الكوميدي هشام حداد والدة الفنان مروان خوري في تغريدة عبر حسابه الرسميى على "تويتر" وكتب: "الله يرحم إمك يا خيي واللي خلّف حدا متلك ذكراه مخلّد لأبد الآبدين".
محمد رمضان (1)

محمد رمضان ينشر صورة جديدة له مع سعد لمجرد

نشر الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، ويبدو أنها مأخوذة من كليب الأغنية التي سيقدمانها معًا، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (انساي).. ثقة في الله نجاح". ويتواجد رمضان مع لمجرد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".
نيكي ميناج

لماذا انسحبت نيكي ميناج من مهرجان جدة العالمي؟

أعلنت مغنية الراب نيكي ميناج، عن انسحابها من حفلة موسيقية في المملكة العربية السعودية، لأنها تريد إظهار دعمها لحقوق المرأة وحقوق المثليين وحرية التعبير. قالت ميناج في بيان يوم الثلاثاء، نشرته وكالة أسوشيتد برس: "بعد التفكير المتأني، قررت عدم المضي قدمًا في حفلتي المزمعة في مهرجان جدة الدولي، على الرغم من أنني لا أريد شيئًا سوى تقديم عرضي للجماهير السعودية، بعد تثقيف نفسي بشكل أفضل حول عدد من القضايا، أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية الرأي والتعبير".
اقرأ المزيد من الأخبار
مصطفى-كامل (1)

مصطفى كامل يترشح لمنصب نقيب الموسيقيين

تقدم الفنان مصطفى كامل بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين، في مقر النقابة بوسط القاهرة، الإثنين، ومعه الفنانون أحمد العيسوي وحلمي عبد الباقي ومحمد عواد وعمرو شيحة وسيد السمان وخالد عبد الله، بعدما أعلنت النقابة فتح باب الترشح لدورة مجلس إدارة "الموسيقيين" الجديدة، لمدة 4 سنوات جديدة على مناصب النقيب وسكرتارية المجلس والأعضاء، على أن يتم تسليم الترشيحات على المناصب من الأحد، 7 يوليو، وحتى الأربعاء 10 يوليو، لحين فتح باب التنازلات والتراجع من السبت 13 يوليو، وحتى الإثنين 15 يوليو.
هاني-شاكر

هاني شاكر يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين

تقدم رسميًا الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي للمهن الموسيقية، بطلب ترشحه لفترة قادمة لمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية، وذلك بعدما أعلنت النقابة عن فتح باب الترشح لدورة مجلس إدارة "الموسيقيين" الجديدة، لمدة 4 سنوات جديدة على مناصب النقيب وسكرتارية المجلس والأعضاء، ومن المقرر أن يتم تسليم الترشيحات من أعضاء النقابة على المناصب من اليوم الأحد، 7 يوليو، وحتى يوم الأربعاء 10 يوليو، حتى فتح باب التنازلات والتراجع من يوم السبت 13 يوليو، وحتى يوم الإثنين 15 يوليو.
هاني-شاكر

هاني شاكر لاتحاد الكرة: «استقيلوا يرحمكم الله»

علق الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين على خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو، وذلك بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، وكتب "شاكر" عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "بعد هذا الخروج المتوقع والغير مفاجئ، أقول للشعب المصري العظيم، أنت تستحق منظومة رياضية أكثر احترامًا لك وأكثر حرصًا عليك وعلى تاريخك العظيم، أما اتحاد الكرة، فهو اتحاد المجاملات اتحاد البيزنس اتحاد المصالح ليس من الآن بل من بعد صفر كأس العالم استقيلوا يرحمكم الله.
هاني-شاكر

هاني شاكر يترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية

قرر الفنان هاني شاكر خوض تجربة الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية للمرة الثانية، والمقرر فتح باب الترشح لها يوم الأحد 7 يوليو المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم 30 من الشهر نفسه. وقال هاني شاكر إن مسئولية العمل النقابي استنفذت كثيرا من الجهد في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصري خاصة في تلك المرحلة المهمة من التنمية الجديدة التي تعيشها مصر. كما أكد أن تجربة العمل النقابي كانت قاسية بما يكفي وأنه لم يكن ينتوي تكرارها مرة أخرى إلا أن هناك الكثير من الاعتبارات قادته إلى اتخاذ قرار الترشح
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org