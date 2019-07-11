«الموسيقيين» تعلن موعد فتح باب التنازلات عن الترشح

تحرير:التحرير ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

الفنان هانى شاكر

أغلقت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الخميس، باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومنصب النقيب بعد الحصول على موافقة هيئة قضايا الدولة على الإشراف على العملية الانتخابية، وفقا لنصوص القانون. وتقدم كل من الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والفنان مصطفى كامل بأوراقهما الخاصة بالترشح على مقعد نقيب الموسيقيين، كما تقدم للمنافسة على عضوية مجلس إدارة النقابة، أعضاء المجلس القديم بالكامل، إضافة إلى أعضاء آخرين بالجمعية العمومية، ليصل بذلك عدد المرشحين إلى 46 عضوا.

وأبرز المرشحين هم «مصطفى حلمي إبراهيم، حسن فكري عبد الله، داوود محمد سمير جميعي، علي عبد الحليم علي عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمي، محسن سيد أحمد مرسي، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوي، محمد فاروق الشافعي، محمد عبد الله أحمد محمد، وليد أحمد عبد الغفار علام، محمد