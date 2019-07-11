طارق حامد.. المقاتل الاستثنائي الذي لا يحمل سلاحا
المقاتل الذي لا يعرف التواري، والذي يملك قلبًا لا يكل ولا يمل ولا يهدأ، وقلب الزمالك النابض.. هو طارق حامد الذي ولد في الرابع والعشرين من أكتوبر لعام 1988
تحرير:كريم مليم
١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
طارق حامد
صيحات الجماهير تملأ جنبات الملعب، ترتفع آهات الحضور مع كل هجمة خطيرة، وتغمر الفرحة الوجوه مع هزّ الشباك هنا، وتصمت الألسنة هناك، وفجأة.. تتوقف القلوب، وتشخص الأبصار فور سقوطه على أرضية استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في السادس والعشرين من مايو الماضي، في أثناء مواجهة الزمالك لنهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويتجمع اللاعبون والأجهزة الطبية حوله، لتأتي الصدمة بعد تعرضه لإصابة دامية لتتبدل الأحوال من السعادة والاحتفال إلى لحظات رعب.
ورغم تعرضه لإصابة شديدة فإنه أبهر الجميع بروحه القتالية وأدائه الرجولي كعادته، ولم يستسلم رغم الدماء التي لطخت شورته الأبيض، ليستبدل بالشورت الذي يرتديه آخر، أكثر من مرة، قبل أن يعود مجدداً لاستئناف القتال، ويقود ناديه لتحقيق اللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه.
هو طارق حامد المقاتل الذي لا يعرف
ورغم تعرضه لإصابة شديدة فإنه أبهر الجميع بروحه القتالية وأدائه الرجولي كعادته، ولم يستسلم رغم الدماء التي لطخت شورته الأبيض، ليستبدل بالشورت الذي يرتديه آخر، أكثر من مرة، قبل أن يعود مجدداً لاستئناف القتال، ويقود ناديه لتحقيق اللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه.
هو طارق حامد المقاتل الذي لا يعرف التواري، والذي يملك قلبًا لا يكل ولا يمل ولا يهدأ، وقلب الزمالك النابض، حول مفهوم لاعب خط الوسط المدافع، من لاعب غير مؤثر وغير ملموس إلى رمز الرجولة والقتال داخل الملعب.
طارق حامد السعيد حامد، ولد في الرابع والعشرين من أكتوبر لعام 1988، في المنصورة بمحافظة الدقهلية، بدأ مسيرته الكروية في 2008 مع نادي طلائع الجيش، وخاض مع الفريق ثلاث مباريات (2 في الدوري - 1 في الكأس)، وطلب فاروق جعفر المدير الفني للطلائع حينها، الاستغناء عن اللاعب لعدم اقتناعه بقدراته.
وبعد الاستغناء عنه من قبل نادي طلائع الجيش، انضم طارق حامد لصفوف نادي سموحة، في موسم 2010-2011، وكان حامد لاعباً رئيسياً في الأمواج الزرقاء، تحت إدارة حمادة صدقي، وخاض مع الفريق بشكل عام 83 مباراة، وصنع خلالها هدفين، وقاد سموحة للفوز بالمركز الثاني بالدوري الممتاز وكأس مصر.
وفي سبتمبر 2014، انتقل طارق حامد من صفوف سموحة إلى نادي الزمالك، وعلى الرغم من أنه في البداية شارك في معظم المباريات بديلا لإبراهيم صلاح، فأصبح بعد ذلك أحد أهم اللاعبين في الفريق، وحتى الآن خاض مع الفارس الأبيض 164 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 4 أخرى، وتوج مع الزمالك بـ7 بطولات (الدوري الممتاز - 3 كأس مصر - كأس السوبر - السوبر المصري السعودي - كأس الكونفيدرالية الإفريقية).
ودوليًا قص طارق حامد شريط مواجهاته مع الفراعنة، في 7 مارس 2013، خلال لقاء قطر الودي وشارك خلاله في 72 دقيقة، وخاض حامد مع مصر 38 مباراة، وشارك مع الفراعنة في مونديال روسيا 2018، كما نال مع الفراعنة المركز الثاني في كأس الأمم 2017 التي أقيمت في الجابون.
وفيما يلي نستعرض ماذا قدم طارق حامد مع الفراعنة في كأس الأمم 2019:
زبمبابوي (7.46)
- عدد اللمسات: 68
- عدد التمريرات: 51
- دقة التمرير: 84.3%
- الصراعات الهوائية: 1
- الأخطاء: 3
- الاعتراضات: 7
- الاستخلاصات: 1
- التزحلق: 2
- منع التسديدات: 0
- التسديدات: 0
- تسديدات على المرمى: 0
- خلق الفرص: 0
جمهورية الكونجو (7.38)
- عدد اللمسات: 67
- عدد التمريرات: 56
- دقة التمرير: 85.7%
- الصراعات الهوائية: 1
- الأخطاء: 2
- الاعتراضات: 1
- الاستخلاصات: 2
- التزحلق: 3
- منع التسديدات: 0
- التسديدات: 0
- تسديدات على المرمى: 0
- خلق الفرص: 2
أوغندا (6.22)
- عدد اللمسات: 18
- عدد التمريرات: 16
- دقة التمرير: 75%
- الصراعات الهوائية: 0
- الأخطاء: 1
- الاعتراضات: 0
- الاستخلاصات: 0
- التزحلق: 2
- منع التسديدات: 0
- التسديدات: 0
- تسديدات على المرمى: 0
- خلق الفرص: 0
جنوب إفريقيا (6.85)
- عدد اللمسات: 70
- عدد التمريرات: 57
- دقة التمرير: 93%
- الصراعات الهوائية: 4
- الأخطاء: 2
- الاعتراضات: 1
- الاستخلاصات: 0
- التزحلق: 3
- منع التسديدات: 1
- التسديدات: 2
- تسديدات على المرمى: 0
- خلق الفرص: 0
وشهدت الساعات الماضية تلقي نادي الزمالك عرضًا من قبل نادي اتحاد جدة السعودي، لضم طارق حامد، إلا أن مسؤولي القلعة البيضاء أبدوا تمسكهم الشديد بالعناصر الأساسية للفريق، فهل يرحل قلب الزمالك النابض حال وصول عروض مغرية؟
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