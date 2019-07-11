طارق حامد.. المقاتل الاستثنائي الذي لا يحمل سلاحا

المقاتل الذي لا يعرف التواري، والذي يملك قلبًا لا يكل ولا يمل ولا يهدأ، وقلب الزمالك النابض.. هو طارق حامد الذي ولد في الرابع والعشرين من أكتوبر لعام 1988

تحرير:كريم مليم ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

طارق حامد

صيحات الجماهير تملأ جنبات الملعب، ترتفع آهات الحضور مع كل هجمة خطيرة، وتغمر الفرحة الوجوه مع هزّ الشباك هنا، وتصمت الألسنة هناك، وفجأة.. تتوقف القلوب، وتشخص الأبصار فور سقوطه على أرضية استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في السادس والعشرين من مايو الماضي، في أثناء مواجهة الزمالك لنهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويتجمع اللاعبون والأجهزة الطبية حوله، لتأتي الصدمة بعد تعرضه لإصابة دامية لتتبدل الأحوال من السعادة والاحتفال إلى لحظات رعب.

ورغم تعرضه لإصابة شديدة فإنه أبهر الجميع بروحه القتالية وأدائه الرجولي كعادته، ولم يستسلم رغم الدماء التي لطخت شورته الأبيض، ليستبدل بالشورت الذي يرتديه آخر، أكثر من مرة، قبل أن يعود مجدداً لاستئناف القتال، ويقود ناديه لتحقيق اللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه. هو طارق حامد المقاتل الذي لا يعرف