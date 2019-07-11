رياضة

طارق حامد.. المقاتل الاستثنائي الذي لا يحمل سلاحا

المقاتل الذي لا يعرف التواري، والذي يملك قلبًا لا يكل ولا يمل ولا يهدأ، وقلب الزمالك النابض.. هو طارق حامد الذي ولد في الرابع والعشرين من أكتوبر لعام 1988
تحرير:كريم مليم ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
طارق حامد
طارق حامد
صيحات الجماهير تملأ جنبات الملعب، ترتفع آهات الحضور مع كل هجمة خطيرة، وتغمر الفرحة الوجوه مع هزّ الشباك هنا، وتصمت الألسنة هناك، وفجأة.. تتوقف القلوب، وتشخص الأبصار فور سقوطه على أرضية استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في السادس والعشرين من مايو الماضي، في أثناء مواجهة الزمالك لنهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويتجمع اللاعبون والأجهزة الطبية حوله، لتأتي الصدمة بعد تعرضه لإصابة دامية لتتبدل الأحوال من السعادة والاحتفال إلى لحظات رعب.
ورغم تعرضه لإصابة شديدة فإنه أبهر الجميع بروحه القتالية وأدائه الرجولي كعادته، ولم يستسلم رغم الدماء التي لطخت شورته الأبيض، ليستبدل بالشورت الذي يرتديه آخر، أكثر من مرة، قبل أن يعود مجدداً لاستئناف القتال، ويقود ناديه لتحقيق اللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه. هو طارق حامد المقاتل الذي لا يعرف
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الجزائر وتنزانيا 1 (5)

مفاجآت في تشكيل الجزائر وكوت ديفوار بكان 2019

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر وإبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تشكيل فريقهما في المباراة التي ستجمعهما في السادسة مساء اليوم الخميس على استاد السويس ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة أمم إفريقيا 2019، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع نيجيريا في نصف النهائي، وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس كل من الحكم السوداني إبراهيم محمد كمساعد أول إضافة إلى أولفيي سافاري الكونغولي كمساعد ثانٍ.
جريزمان

هل تفشل صفقة انتقال جريزمان لبرشلونة؟

أكدت صحيفة آس الإسبانية على أن هناك مفاجأة جديدة تخص صفقة أنطوان جريزمان، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني مع مسئولي برشلونة بعد تأخر النادي الكتالوني في الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي، وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ورطة قد تهدد هذا الانتقال، في حالة إذا لم يدفع مسئولو البلاوجرانا قيمة فسخ عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد اليوم 11 يوليو، حيث لم يشارك الفرنسي حتى الآن في أي تدريبات لأتلتيكو مدريد، رغم استئنافها استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب "دييجو سيميوني" منذ 5 أيام.
يد-رجال-الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو-حسن‎ (4)

الاتحاد الدولي لكرة اليد يعلن نظام مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن الفرق المشاركة ببطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" والتي تستضيفها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس المقبل، ويمثل كرة اليد المصرية والإفريقية بها نادي الزمالك بطل السوبر الإفريقي. وأشار الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى أن عدد الفرق المشاركة في هذه النسخة 10 فرق هي: نادي الوحدة السعودي (المستضيف)- نادي برشلونة الإسباني (حامل اللقب)- الزمالك المصري (بطل إفريقيا)- نادي الدحيل القطري (بطل آسيا)- نادي فاردار المقدوني (بطل أوروبا).
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منتخب-تنزانيا‎ (1)

أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
مصر-وزيمبابوي (7)

كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
الافتتاح (4)

صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
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انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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