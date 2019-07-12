بعد مرور نصف العام.. سيارات كهربائية سيطرت على 2019

استطاعت هذه المجموعة من السيارات أن تحقق نجاحات كبيرة على مستوى الأسواق العالمية خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي ظهر من خلال إعجاب الجمهور بها خلال الأشهر الماضية
راهنت العديد من الشركات العالمية على السيارات الكهربائية بشكل رئيسي، والتي تعد من أهم الخيارات المتاحة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، الأمر الذي ظهر من خلال نجاحها الواضح على مدى الأشهر القليلة الماضية.
وخلال الستة أشهر الأولى استطاعت بعض الموديلات من السيارات الكهربائية تحقيق شهرة واسعة ونجاح مبهر على مستوى الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة أنها بالفعل تتمتع بسمعة طيبة خلال النصف الأول من العام الجاري، على نحو فاق غيرها من الموديلات.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من السيارات الكهربائية التي سيطرت على إعجاب الجمهور خلال النصف الأول من العام الجاري.
هيونداي كونا
تعد كونا محاولة جديدة من جانب الشركة الكورية العملاقة للارتقاء بسمعتها كواحدة من المصنعين التي تحاول تقديم
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من السيارات الكهربائية التي سيطرت على إعجاب الجمهور خلال النصف الأول من العام الجاري.
هيونداي كونا
تعد كونا محاولة جديدة من جانب الشركة الكورية العملاقة للارتقاء بسمعتها كواحدة من المصنعين التي تحاول تقديم موديلات أكثر تطورًا للشرائح العادية من الجماهير، وهو الأمر الذي ساعد في وصول السيارة الكهربائية إلى مستويات ضخمة من الشعبية في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، وبالأخص على مستوى التقنيات المتطورة التي تجتذب العديد من الشرائح الجماهيرية في الأسواق بشكل رئيسي.
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شيفروليه بولت
تعد واحدة من أهم السيارات الكهربائية التي تراهن عليها الشركة الأمريكية في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، واستطاعت تحقيق معدلات كبيرة من الشعبية في الأسواق المختلفة، كما تتمتع شيفروليه بولت فعليًا بتصنيف عالٍ إلى حد ما باعتبارها سيارة كهربائية ميسورة التكلفة، وهو الأمر الذي يمنحها فرصة كبيرة للوجود بقوة في العديد من الأسواق العالمية المرحبة لتلك الموديلات الكهربائية ذات الإمكانات الكبيرة.
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نيسان ليف
لا شك في أنها واحدة من أهم السيارات الكهربائية التي لاقت نجاحًا واسعًا في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تتمتع بمعدلات بيع رائعة على مستوى العديد من الأسواق العالمية، كما أنها تبدو مريحة في الرحلات الطويلة، وهو الأمر الذي يجعلها من بين أهم السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، ولذلك فإنها تبقى من بين أهم الخيارات الرئيسية التي يفضلها الجمهور في الأسواق العالمية، وبالأخص أوروبا.
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هيونداي إيونيك
تعد هيونداي إيونيك الرهان الرئيسي للشركة الكورية العملاقة على مستوى الأسواق العالمية في طراز الموديلات الكهربائية خلال العام الجاري، واستطاعت خلال 2019 تقديم أداء قوي على مستوى الأسواق العالمية في الأشهر الستة الأولى من السنة، الأمر الذي جعلها من بين أهم السيارات الكهربائية التي ظهرت في العام الجاري، ولذلك فإنها تبقى من بين الموديلات الأكثر طلبًا في الوقت الحالي بالعديد من الأسواق العالمية المختلفة.
تيسلا S
تعد الشقيقة الكبرى لسيارة تيسلا موديل 3 في الأسواق العالمية، واستطاعت بفضل إمكاناتها الفنية الوصول إلى السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضعية الثبات في غضون زمن يتراوح بين 2.4 و4 ثوان فقط، وهي إمكانات راهنت عليها الشركة الأمريكية المتخصصة في السيارات الكهربائية.
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كما أنها تتمتع بقدرات تجعلها تسير لمسافة تقترب من 600 كيلومتر بالشحن المخزن في بطاريتها، ولذلك فإن موديلات تيسلا بشكل عام تتمتع بإمكانات كبيرة على مستوى الأسواق العالمية في الوقت الحالي.