بعد مرور نصف العام.. سيارات كهربائية سيطرت على 2019

استطاعت هذه المجموعة من السيارات أن تحقق نجاحات كبيرة على مستوى الأسواق العالمية خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي ظهر من خلال إعجاب الجمهور بها خلال الأشهر الماضية

تحرير:محمود نبيل ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

كونا

راهنت العديد من الشركات العالمية على السيارات الكهربائية بشكل رئيسي، والتي تعد من أهم الخيارات المتاحة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، الأمر الذي ظهر من خلال نجاحها الواضح على مدى الأشهر القليلة الماضية. وخلال الستة أشهر الأولى استطاعت بعض الموديلات من السيارات الكهربائية تحقيق شهرة واسعة ونجاح مبهر على مستوى الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة أنها بالفعل تتمتع بسمعة طيبة خلال النصف الأول من العام الجاري، على نحو فاق غيرها من الموديلات.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من السيارات الكهربائية التي سيطرت على إعجاب الجمهور خلال النصف الأول من العام الجاري. هيونداي كونا تعد كونا محاولة جديدة من جانب الشركة الكورية العملاقة للارتقاء بسمعتها كواحدة من المصنعين التي تحاول تقديم