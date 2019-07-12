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بعد مرور نصف العام.. سيارات كهربائية سيطرت على 2019

استطاعت هذه المجموعة من السيارات أن تحقق نجاحات كبيرة على مستوى الأسواق العالمية خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي ظهر من خلال إعجاب الجمهور بها خلال الأشهر الماضية
تحرير:محمود نبيل ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
كونا
كونا
راهنت العديد من الشركات العالمية على السيارات الكهربائية بشكل رئيسي، والتي تعد من أهم الخيارات المتاحة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، الأمر الذي ظهر من خلال نجاحها الواضح على مدى الأشهر القليلة الماضية. وخلال الستة أشهر الأولى استطاعت بعض الموديلات من السيارات الكهربائية تحقيق شهرة واسعة ونجاح مبهر على مستوى الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة أنها بالفعل تتمتع بسمعة طيبة خلال النصف الأول من العام الجاري، على نحو فاق غيرها من الموديلات.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من السيارات الكهربائية التي سيطرت على إعجاب الجمهور خلال النصف الأول من العام الجاري.   هيونداي كونا تعد كونا محاولة جديدة من جانب الشركة الكورية العملاقة للارتقاء بسمعتها كواحدة من المصنعين التي تحاول تقديم
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أمور لا تعلمها عن السيارات ذاتية القيادة

على الرغم من كون السيارات ذاتية القيادة هي التقنية التي تراهن عليها العشرات من الشركات العالمية في الأسواق خلال الوقت الحالي، فإنها تمتلك تاريخ طويل، حتى قبل أن تبدأ العشرات من الشركات العالمية في أبحاثها لتصنيع تلك الموديلات المتطورة في الأسواق. تمتلك السيارات ذاتية القيادة تاريخا طويلا على مستوى الأسواق العالمية، خاصة أنها كانت من بين التقنيات التي سعت لها العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات، وهو ما يعني أن هناك العديد من المعلومات التي قد لا يعلمها الجمهور في العالم عن تلك الموديلات.
دودج-جورني

رغم سمعتها الطويلة.. هذه السيارات هي الأسوأ في 2019

تراهن دومًا العديد من الشركات على الإمكانيات الجديدة على المستوى الفني في السيارات الجديدة، أو حتى الموديلات الأحدث منها في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أن بعض تلك الإصدارات قد لا تستطيع تحقيق ما يكفي للفوز بإشادة خبراء السيارات بالعالم. وعلى مستوى الإمكانيات الفنية، قد لا تتمتع العديد من السيارات بقدرات واسعة على المستوى الفني حتى وإن كانت من بين الموديلات التي تمتلك بالفعل شهرة واسعة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها من بين الإصدارات التي ينتظرها الجمهور بشغف.
FRONT SPLITTER

لهواة التعديل.. هذه موضة السيارات 2019

دائمًا ما يرغب العديد من أصحاب السيارات إضافة بعض اللمسات على الهيكل الخارجي، في إطار رغبتهم في التجديد والتمتع بشكل مغاير للمعتاد، وهو الأمر الذي يتراوح ما بين تركيب عدد من القطع الإضافة مثل السبويلر أو إضافة بعض الملصقات التي تضيف طابع آخر للسيارات الرياضية. وخلال العام الجاري، ظهرت العديد من الأمور التي يستخدمها جمهور السيارات لإظهار شكل جديد في مركباتهم، وهو الأمر الذي كان بمثابة موضة عامة للراغبين في تعديل الشكل الخارجي للسيارات بشكل عام في العديد من البلدان على مستوى العالم.
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