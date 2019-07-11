الإطاحة بمسؤول مصري جديد في «كاف» بتهم فساد

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م

الاتحاد الإفريقي

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» برئاسة أحمد أحمد، على الإطاحة بمسؤول مصري جديد بعد إقالة عمرو فهمي، السكرتير العام للاتحاد، حيث نشر موقع «فوت أفريكا» أنه بعد إقالة عمرو فهمي في أبريل الماضي، فإن سلفه المغربي معاذ حجي، السكرتير العام للكاف، اعتمد قرار إقالة المصري محمد الشريعي، المدير المالي للاتحاد الإفريقي قبل 3 أيام، بخطاب مؤرخ بيوم 8 يوليو. وأكد الخطاب أن إقالة الشريعي، المدير المالي للكاف، بسبب الإهمال الجسيم، دون تحديد سبب واضح لقرار الإطاحة به.

وأشار الخطاب إلى أن قرار إقالة محمد الشريعي قد يعود إلى تأخره في سداد المستحقات المالية لمطالبة مديره عبد الله مصطفى بمراجعة بعض المستندات المحاسبية. ووصف تقرير «فوت أفريكا» عبد الله مصطفى بأنه الجاسوس الأكبر لأحمد أحمد داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، ويتمتع بمهام أخرى أكثر أهمية بالكاف. وكان