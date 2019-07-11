«هلموا لتونس».. الانتخابات التونسية بنكهة عسكرية

حركة «هلموا لتونس» أكدت أن المرجعية العسكرية للحركة لا تعني أنهم «سيمثلون حكما للمؤسسة العسكرية التي طالما اختارت نهج الحياد ولم تنخرط في الحياة السياسية»
"هلموا لتونس" هو اسم حركة عسكرية أُعلن عن تأسيسها مؤخرا من قبل قياديين متقاعدين في تونس، كان يرتكز برنامجهم على مقاومة الجهل عبر إصلاح التعليم ومقاومة الفقر عبر تطوير الاقتصاد التونسي وإصلاحه، كما تؤكد الحركة التصدي للجريمة المنظمة لتوفير الأمن.
واستبقت قيادات عسكرية سابقة الانتخابات البرلمانية التونسية المقررة في أكتوبر المقبل، بقرار الالتحاق بالساحة السياسية ضمن حركة "هلموا لتونس"، مراهنين على "اختلاف مرجعيتهم كتونسيين تربوا على الانضباط والالتزام بالقانون داخل المؤسسة العسكرية".
وكانت الهيئة العامة المستقلة للانتخابات في تونس قد حددت 6 أكتوبر لتنظيم الانتخابات التشريعية، كما حددت 10 نوفمبر للانتخابات الرئاسية، وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إذا اقتضت الضرورة، بعد أسبوعين من إعلان نتائج الجولة الأولى.
رئيس حركة "هلموا لتونس" مصطفى صاحب الطابع، أكد أن الحركة أسسها
وكانت الهيئة العامة المستقلة للانتخابات في تونس قد حددت 6 أكتوبر لتنظيم الانتخابات التشريعية، كما حددت 10 نوفمبر للانتخابات الرئاسية، وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إذا اقتضت الضرورة، بعد أسبوعين من إعلان نتائج الجولة الأولى.
رئيس حركة "هلموا لتونس" مصطفى صاحب الطابع، أكد أن الحركة أسسها عسكريون متقاعدون، انخرطوا في الحياة المدنية، وقرروا خوض المعترك السياسي، مشيرا إلى أنهم منفتحون على كل مكونات المجتمع المدني والهياكل الوطنية.
وأوضح أن مرجعيتهم العسكرية لا تعني أنهم سيمثلون حكما للمؤسسة العسكرية، التي طالما اختارت نهج الحياد، ولم تنخرط في الحياة السياسية.
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في الوقت ذاته استبعد رئيس الحركة مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية "لأن قلب الحكم ليس في قرطاج (مقر رئاسة الجمهورية)، وتغيير الواقع يتم في باردو تحت قبة البرلمان" وفق تعبيره، ولذلك تركز حركة "هلموا لتونس" على الانتخابات التشريعية.
واعتبرت الحركة أنه من الأجدر أن تتفق القوى الوطنية على مرشح واحد تكون حظوظه أقوى بدل تشتيت الأصوات على عشرات المترشحين.
الطابع قال: "نحن حركة مدنية وطنية إنسانية، لتلبية حاجات التونسيين، أردنا المشاركة في الشأن العام، ولم نختر أن نكون جمعية، لأننا لا نهدف لعمل خيري، واخترنا أن نكون حزبا، لأن هدفنا هو العمل في دواليب الحكم".
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وشدد على أن استرجاع ثقة الشعب بالسياسيين يفرض، اليوم، التجديد في الساحة السياسية، وتقديم بديل يؤمن بقيم العمل والإنتاج، في ظل احترام المبادئ والقوانين، مؤكدا أن الحركة على نفس المسافة من كل الأحزاب، وأنها ليست في عداوة ضد أي طرف كان، بحسب "الشروق التونسية".
من جانبه علق الإعلامي محمد بوغلاب في مداخلة عبر قناة "التاسعة" التونسية، على تأسيس حركة ''هلموا لتونس'' بخلفية عسكرية وحقوقية، بأنه أمر مثير للجدل.
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وأضاف بوغلاب أن "الإصرار على تقديم الخلفية العسكرية والحديث عن نشطاء حقوقيين غير مفهوم"، محذرا من دخول العسكريين في العمل السياسي، ومؤكدا أنها "ليست من تقاليدنا".
ومنذ أيام قليلة دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في 6 أكتوبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر المقبل، كما أعلن في أول أيام عمله بعد تعرضه لوعكة صحية، مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر اعتبارا من 5 يوليو.
ووقع السبسي على الأمر الرئاسي المتعلق بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية، حسبما نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية.
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وقال السبسي إن هناك التزامات أكيدة مرتبطة بالانتخابات المقبلة، وكان لا بد من إصدار الأوامر التي بمقتضاها تتم دعوة الناخبين لتأدية واجبهم الانتخابي.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 36 ألف أمنى وعسكري قد مارسوا للمرة الأولى حقهم في التصويت خلال انتخابات بلدية جرت في أبريل 2018، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب قبل ذلك على تعديل القانون الانتخابي الذي سمح للعسكريين بالتصويت، وأثار جدلا واسعا، وقوبل بمعارضة شديدة من حركة النهضة.