كريم شحاتة: قيد لاعب شمال إفريقيا محليا قرار كارثي

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

كريم حسن شحاتة

أكد كريم حسن شحاتة أن القرار الذي كان يفكر فيه اتحاد الكرة المستقيل برئاسة هاني أبو ريدة بقيد كل نادٍ لاعبا من شمال إفريقيا كلاعب محلي في قائمة الفريق هو قرار كارثي بمعنى الكلمة، ولا بد من إعادة النظر فيه بعد رحيل مجلس أبو ريدة. وقال كريم خلال برنامجه "كورة كل يوم": «القرار يؤثر فى اللاعبين المحليين ومنتخب مصر لأنه يمنح الفرصة لزيادة عدد اللاعبين الأجانب ولا بد من عدم تطبيق هذا القرار بعد رحيل مجلس أبو ريدة خاصة أن المنتخب عانى الأمرين في بعض المراكز لدرجة أن أجيري أشرك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر رغم أنه لا يلعب مع الأهلي في هذا المركز».

وتابع كريم: "المنتخب عانى في مركز رأس الحربة أيضا وإذا استمر الوضع الخاص بزيادة عدد اللاعبين الأجانب ستكون لدينا مشكلة حقيقية في الكرة المصرية وسنعاني أكثر وأكثر». وأضاف: «الفترة الانتقالية لمدة ثلاثة أشهر التي سيدير فيها ثروت سويلم اتحاد الكرة فرصة ذهبية من حيث وجود لجان فنية محترفة تحصل