رياضة

كريم شحاتة: قيد لاعب شمال إفريقيا محليا قرار كارثي

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
كريم حسن شحاتة
كريم حسن شحاتة
أكد كريم حسن شحاتة أن القرار الذي كان يفكر فيه اتحاد الكرة المستقيل برئاسة هاني أبو ريدة بقيد كل نادٍ لاعبا من شمال إفريقيا كلاعب محلي في قائمة الفريق هو قرار كارثي بمعنى الكلمة، ولا بد من إعادة النظر فيه بعد رحيل مجلس أبو ريدة. وقال كريم خلال برنامجه "كورة كل يوم": «القرار يؤثر فى اللاعبين المحليين ومنتخب مصر لأنه يمنح الفرصة لزيادة عدد اللاعبين الأجانب ولا بد من عدم تطبيق هذا القرار بعد رحيل مجلس أبو ريدة خاصة أن المنتخب عانى الأمرين في بعض المراكز لدرجة أن أجيري أشرك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر رغم أنه لا يلعب مع الأهلي في هذا المركز».
وتابع كريم: "المنتخب عانى في مركز رأس الحربة أيضا وإذا استمر الوضع الخاص بزيادة عدد اللاعبين الأجانب ستكون لدينا مشكلة حقيقية في الكرة المصرية وسنعاني أكثر وأكثر». وأضاف: «الفترة الانتقالية لمدة ثلاثة أشهر التي سيدير فيها ثروت سويلم اتحاد الكرة فرصة ذهبية من حيث وجود لجان فنية محترفة تحصل
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الجزائر وتنزانيا 1 (5)

مفاجآت في تشكيل الجزائر وكوت ديفوار بكان 2019

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر وإبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تشكيل فريقهما في المباراة التي ستجمعهما في السادسة مساء اليوم الخميس على استاد السويس ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة أمم إفريقيا 2019، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع نيجيريا في نصف النهائي، وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس كل من الحكم السوداني إبراهيم محمد كمساعد أول إضافة إلى أولفيي سافاري الكونغولي كمساعد ثانٍ.
جريزمان

هل تفشل صفقة انتقال جريزمان لبرشلونة؟

أكدت صحيفة آس الإسبانية على أن هناك مفاجأة جديدة تخص صفقة أنطوان جريزمان، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني مع مسئولي برشلونة بعد تأخر النادي الكتالوني في الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي، وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ورطة قد تهدد هذا الانتقال، في حالة إذا لم يدفع مسئولو البلاوجرانا قيمة فسخ عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد اليوم 11 يوليو، حيث لم يشارك الفرنسي حتى الآن في أي تدريبات لأتلتيكو مدريد، رغم استئنافها استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب "دييجو سيميوني" منذ 5 أيام.
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الاتحاد الدولي لكرة اليد يعلن نظام مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن الفرق المشاركة ببطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" والتي تستضيفها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس المقبل، ويمثل كرة اليد المصرية والإفريقية بها نادي الزمالك بطل السوبر الإفريقي. وأشار الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى أن عدد الفرق المشاركة في هذه النسخة 10 فرق هي: نادي الوحدة السعودي (المستضيف)- نادي برشلونة الإسباني (حامل اللقب)- الزمالك المصري (بطل إفريقيا)- نادي الدحيل القطري (بطل آسيا)- نادي فاردار المقدوني (بطل أوروبا).
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اتحاد الكرة يعلن عن موعد فتح القيد المحلي

قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو الجاري بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 28 يوليو، جاء ذلك بعد رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الطلب الذي تقدم به هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق بمد فترة القيد الإفريقي حتى يوم 5 أغسطس المقبل، حيث كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أنه تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري.
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أبوريدة وأجيري والمعلمين.. هؤلاء سبب سقوط المنتخب

مخطئ من يظن إن خسارة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد وخروجه من بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري وليد الصدفة، بالعكس فقد كانت هناك مقدمات ومؤشرات تؤكد أن الفراعنة سيودعون أي بطولة بشكل مهين ومؤلم، وهو ماحدث بالفعل مساء اليوم على استاد القاهرة بعد أن آبى أجيري ولاعبيه أن تخرج الجماهير المصرية من استاد القاهرة سعيدة وعادوا جميعا إلى منازلهم والحسرة والألم تعتصر قلوبهم، بعدما شاهدوا مجموعة من الأشباح داخل الملعب لم يقدروا قيمة قميص منتخب مصر وجهاز فني عاجز لا يملك أي حلول فنية لحسم نتيجة المباراة لصالحه.
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ديانج: انتقالي للأهلي فرصة كبيرة في مسيرتي

أعرب المالي أليو ديانج، عن سعادته البالغة بالانتقال لصفوف الأهلي المصري، قادمًا من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأعلن النادي الأهلي، أمس الجمعة، ضم المالي أليو ديانج لمدة 5 مواسم، قادمًا من مولودية الجزائر، بعد سلسلة من المفاوضات استمرت قرابة الشهر. ديانج يبلغ من العمر 21 عاما، ويلعب في مركز الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي، انضم إلى صفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق، إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة 5 مواسم قادمة.
أليو ديانج

رسميا.. الأهلي يضم المالي أليو ديانج لمدة خمسة مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، المتواجد حاليًا في الجزائر، عن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر الجزائري، لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد المفاوضات التي استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني للاعب والسعي للاستفادة بجهوده بداية من الموسم المقبل. وغادر أمير توفيق إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب بعدما أثير عن تلقيه عدة عروض من دوريات أخرى، وبالفعل حصل مدير التعاقدات على تقويع اللاعب بشكل رسمي بعد الإتفاق مع ناديه على كل التفاصيل.
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