بينهم 3 سيدات..سجن 23 شخصًا قتلوا مواطنا بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم الشناوي، وبعضوية كل من المستشارين شريف فؤاد شعبان، وعبدالحميد مصطفى هندي، وأشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبدالجليل خليفة، وإبراهيم مطر، بالسجن 7 سنوات لمتهم و3 سنوات لـ19 آخرين، وسنة لـ3 سيدات، لقتلهم المجني عليه "ر. ش. ال" وشروعهم في قتل 9 آخرين. تعود القضية المقيدة برقم 49902 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوفاة شخص وإصابة آخرين بأسلحة نارية بدائرة القسم.

وكانت تحريات قسم شرطة المنتزه أول توصلت لقيام 23 متهمًا باستعراض القوة وبث الرعب وتكدير الأمن بمنطقة الفلكي دائرة قسم المنتزه أول مما ترتب عليه إطلاقها الأعيرة النارية، ومصرع المجني عليه "ر. ش. ال"، وإصابة 9 أشخاص. كما حطموا سيارتين برقمي "س ب ف 9265"، و"س ل ط 3846 "، وأحرقوا محتويات ثلاث شقق للمجني