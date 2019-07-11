جريمة

بينهم 3 سيدات..سجن 23 شخصًا قتلوا مواطنا بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم الشناوي، وبعضوية كل من المستشارين شريف فؤاد شعبان، وعبدالحميد مصطفى هندي، وأشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبدالجليل خليفة، وإبراهيم مطر، بالسجن 7 سنوات لمتهم و3 سنوات لـ19 آخرين، وسنة لـ3 سيدات، لقتلهم المجني عليه "ر. ش. ال" وشروعهم في قتل 9 آخرين. تعود القضية المقيدة برقم 49902 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوفاة شخص وإصابة آخرين بأسلحة نارية بدائرة القسم.
وكانت تحريات قسم شرطة المنتزه أول توصلت لقيام 23 متهمًا باستعراض القوة وبث الرعب وتكدير الأمن بمنطقة الفلكي دائرة قسم المنتزه أول مما ترتب عليه إطلاقها الأعيرة النارية، ومصرع المجني عليه "ر. ش. ال"، وإصابة 9 أشخاص. كما حطموا سيارتين برقمي "س ب ف 9265"، و"س ل ط 3846 "، وأحرقوا محتويات ثلاث شقق للمجني
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تبادل-الزوجات

رجال ولكن.. |شقيقان يروجان لتبادل الزوجات بالمنصورة

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، القبض على شقيقين من قرية شاوة التابعة لمدينة المنصورة، أنشآ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للترويج لفكرة تبادل الزوجات بين راغبي المتعة الحرام. تلقى اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، عن ورود إشارة برصد إدارة التوثيق والمعلومات لوجود صفحة على الفيس بوك تروج لتبادل الزوجات، واستخدام منزل سكني في قرية شاوة، للترويج للفكرة.
جثة-فى-شقة

اختلفا في القسمة.. حل لغز "الجثة العارية" بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في حل لغز العثور على جثة مسجل خطر مقتول ومصاب بـ4 طعنات في الصدر، وملقى عاريًا بترعة أمام محطة شركة كهرباء مدينة الجمالية، وتبين أنه قتل عقب إنهائه عملية سرقة مخزن محل أدوات كهربائية في مدينة دمياط مع أحد زملائه، واختلف هو وشريكه أثناء تقسيم المسروقات فيما بينهما، فاستل الجاني سلاحه وطعنه عدة رصاصات متفرقة في الصدر، ثم حمل الجثة متوجهًا إلى الجمالية وألقى به في الترعة، لإبعاد الشبهات عنه والاستحواذ على المسروقات.
شركات -مزيفة-نصب

حكاية إعلان قاد مدير شركة لتوظيف العمالة خلف القضبان

حب المال حجب الرؤية عن قلبه وعقله على حد سواء، جُل همه وأقصى أمانيه باتا فى الحصول على لقب "مليونير"، يتحول لأصحاب النفوذ المالية يمتلك ثروة تصير حديث الأهالي، ينتقل للعيش في فيلا واقتناء سيارة فارهة، لكنه كان يبحث عن السبيل والملاذ للظفر بتلك المميزات وتحقيق الأحلام على أرض الواقع، تلك الخطوة التي زينها له الشيطان، وسوس له بأنه أمام "فرصة العمر" التي ستمنحه قبلة الحياة وتنتشله من الفقر وتعبر به نحو الجهة المقابلة، حيث الثراء الفاحش وسط "كبار البلد".
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (3)

جريمة في السكاكيني.. مراهق فشل في اغتصاب «طنط رباب» فذبحها

«اتق شر من أحسنت إليه»، مقولة لم تعِها «رباب»، سيدة مطلقة، عطفت على ابن جارتها الصغير، صاحب الـ19 سنة، فتحت له باب بيتها باعتباره من عمر أبنائها، إلا أن عينيه زاغت على جارته، مستغلا وجودها في المنزل بمفردها، بحكم انفصالها عن زوجها ومكوث أبنائها مع أبيهم، طرق الباب عليها مساء أمس، سألت مين على الباب؟ فأجابها: "أنا يا طنط"، فتحت الباب لينتهى اليوم المشئوم بقضية قتل بشعة، راحت ضحيتها «رباب»، «التحرير» زار مسرح الحادث للوقوف على تفاصيله كاملا. منذ أن وطئت قدماها وسكنت حارة «السكاكيني»، بباب الشعرية والظاهر، حتى عرفها جيرانها بأخلاقها الطيبة.
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سجن

المشدد 5 سنوات لـ10 أحرقوا منزل جارهم وقاوموا الشرطة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة عشرة أشخاص بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات لكلًا منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 66 جنايات بلبيس لسنة 2016، بالشروع في قتل أحد جيرانهم وحرق منزله بدائرة مركز شرطة بلبيس، قبل أن يقاوموا السلطات الأمنية بإطلاق النيران تجاههم بواسطة أسلحة نارية كانت بحوزتهم.
محكمة

سجن مدير شركة وعامل 10 سنوات لحيازتهما ملابس عسكرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ووديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 10 سنوات لكلّ من "ر. د. م" مدير شركة توريدات، و"ع . ح م" عامل، لاتهامهما بانتحال صفة وحيازة الزي المخصص لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، دون الحصول على إذن بذلك. تعود الواقعة إلى القضية رقم 1929 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بضبط شخصين بحوزتهما ملابس عسكرية داخل شقة بدائرة القسم.
محكمة

سجن زوجين تسببا في وفاة ابنتهما بعد حملها سفاحا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد العظيم صادق، والمستشار وديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 10 سنوات للمدعوة "س. ف. م" ربة منزل، والسجن 6 سنوات لكل من "أ. أ. ع" سائق تاكسي، وزوجته "هـ. أ. إ" موظفة بهيئة التأمين الصحي، لإدانتهم في الإجهاض عمدًا للمجني عليها "ن. أ. أ". تعود الواقعة في القضية رقم 1148 لسنة 2019 جنايات قسم الرمل ثان، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بوفاة فتاة داخل أحد المستشفيات بعد تعرضها للإجهاض.
جثة (3)

بعد إحالتهم للمفتي.. وفاة أحد المتهمين بذبح «بسمة»

توفي أحد السجناء داخل مقر احتجازه بمركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الخميس، وتبين أنه أحد المتهمين الثلاثة بذبح ابنة خالته، وتُدعى «بسمة» الطالبة بالصف الأول الثانوي الفني التجاري، والتي أقدمَ شقيقه على ذبحها وكسر رقبتها داخل مسكنها بقرية «هرية رزنة»، بينما أفادت التحقيقات أن المتهم المتوفى فارق الحياة دون شبهة جنائية، وصرحت النيابة العامة بدفنه، وذلك بعد صدور قرار المحكمة في وقت سابق، بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى مفتي الجمهورية.
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