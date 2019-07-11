اختلفا في القسمة.. حل لغز "الجثة العارية" بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

صورة أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في حل لغز العثور على جثة مسجل خطر مقتول ومصاب بـ4 طعنات في الصدر، وملقى عاريًا بترعة أمام محطة شركة كهرباء مدينة الجمالية، وتبين أنه قتل عقب إنهائه عملية سرقة مخزن محل أدوات كهربائية في مدينة دمياط مع أحد زملائه، واختلف هو وشريكه أثناء تقسيم المسروقات فيما بينهما، فاستل الجاني سلاحه وطعنه عدة رصاصات متفرقة في الصدر، ثم حمل الجثة متوجهًا إلى الجمالية وألقى به في الترعة، لإبعاد الشبهات عنه والاستحواذ على المسروقات.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، الأحد الماضي، بالعثور على جثة طافية عارية، وتبين أنها لشخص مسجل خطر يدعى "محمد. خ. ر. ا- 26 عاما، ومقيم قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين، مسجل شقي خطر، ومطلوب ضبطه وإحضاره لتنفيذ عدة أحكام قضائية. بتكثيف الجهود