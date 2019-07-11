اختلفا في القسمة.. حل لغز "الجثة العارية" بالدقهلية
تحرير:رانيا الديداموني
١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م
صورة أرشيفية
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في حل لغز العثور على جثة مسجل خطر مقتول ومصاب بـ4 طعنات في الصدر، وملقى عاريًا بترعة أمام محطة شركة كهرباء مدينة الجمالية، وتبين أنه قتل عقب إنهائه عملية سرقة مخزن محل أدوات كهربائية في مدينة دمياط مع أحد زملائه، واختلف هو وشريكه أثناء تقسيم المسروقات فيما بينهما، فاستل الجاني سلاحه وطعنه عدة رصاصات متفرقة في الصدر، ثم حمل الجثة متوجهًا إلى الجمالية وألقى به في الترعة، لإبعاد الشبهات عنه والاستحواذ على المسروقات.
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، الأحد الماضي، بالعثور على جثة طافية عارية، وتبين أنها لشخص مسجل خطر يدعى "محمد. خ. ر. ا- 26 عاما، ومقيم قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين، مسجل شقي خطر، ومطلوب ضبطه وإحضاره لتنفيذ عدة أحكام قضائية.
بتكثيف الجهود
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، الأحد الماضي، بالعثور على جثة طافية عارية، وتبين أنها لشخص مسجل خطر يدعى "محمد. خ. ر. ا- 26 عاما، ومقيم قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين، مسجل شقي خطر، ومطلوب ضبطه وإحضاره لتنفيذ عدة أحكام قضائية.
بتكثيف الجهود والتحريات تبين أن وراء الحادث "محمد. ع. م" 33 عاما، مسجل خطر ومقيم في دمياط، وأنهما تشاركا في سرقة مخزن أدوات كهربائية بمدينة دمياط، واختلفا أثناء تقسيم المسروقات في شقة سكنية بدمياط.
واعترف المتهم بأنه استل سكينا وطعنه، طمعًا في الاستحواذ على قيمة المسروقات، ثم جرده من ملابسه وكفنه في "ملاية"، وألقى به في ترعة بمدينة الجمالية، ليبعد الشبهات عنه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.