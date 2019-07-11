رجال ولكن.. |شقيقان يروجان لتبادل الزوجات بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م

صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، القبض على شقيقين من قرية شاوة التابعة لمدينة المنصورة، أنشآ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للترويج لفكرة تبادل الزوجات بين راغبي المتعة الحرام. تلقى اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، عن ورود إشارة برصد إدارة التوثيق والمعلومات لوجود صفحة على الفيس بوك تروج لتبادل الزوجات، واستخدام منزل سكني في قرية شاوة، للترويج للفكرة.

وتمكنت مباحث الإنترنت من تحديد موقعهم والأجهزة الخاصة التي تنشر على الصفحة المشبوهة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية وألقي القبض على مديري الصفحة، وتبين أنهم "أشرف. ج. ع"، 31 عاما، موظف بصيدلية، وشقيقه "أسامة" 36 عاما، صاحب محل لبيع أجهزة الكمبيوتر، ومقيمان بنفس المنزل. بمواجهتهما، اعترفا بما نسب إليهما