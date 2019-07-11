جريمة

رجال ولكن.. |شقيقان يروجان لتبادل الزوجات بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، القبض على شقيقين من قرية شاوة التابعة لمدينة المنصورة، أنشآ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للترويج لفكرة تبادل الزوجات بين راغبي المتعة الحرام. تلقى اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، عن ورود إشارة برصد إدارة التوثيق والمعلومات لوجود صفحة على الفيس بوك تروج لتبادل الزوجات، واستخدام منزل سكني في قرية شاوة، للترويج للفكرة.
وتمكنت مباحث الإنترنت من تحديد موقعهم والأجهزة الخاصة التي تنشر على الصفحة المشبوهة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية وألقي القبض على مديري الصفحة، وتبين أنهم "أشرف. ج. ع"، 31 عاما، موظف بصيدلية، وشقيقه "أسامة" 36 عاما، صاحب محل لبيع أجهزة الكمبيوتر، ومقيمان بنفس المنزل. بمواجهتهما، اعترفا بما نسب إليهما
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جثة-فى-شقة

اختلفا في القسمة.. حل لغز "الجثة العارية" بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في حل لغز العثور على جثة مسجل خطر مقتول ومصاب بـ4 طعنات في الصدر، وملقى عاريًا بترعة أمام محطة شركة كهرباء مدينة الجمالية، وتبين أنه قتل عقب إنهائه عملية سرقة مخزن محل أدوات كهربائية في مدينة دمياط مع أحد زملائه، واختلف هو وشريكه أثناء تقسيم المسروقات فيما بينهما، فاستل الجاني سلاحه وطعنه عدة رصاصات متفرقة في الصدر، ثم حمل الجثة متوجهًا إلى الجمالية وألقى به في الترعة، لإبعاد الشبهات عنه والاستحواذ على المسروقات.
محكمة

بينهم 3 سيدات..سجن 23 شخصًا قتلوا مواطنا بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم الشناوي، وبعضوية كل من المستشارين شريف فؤاد شعبان، وعبدالحميد مصطفى هندي، وأشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبدالجليل خليفة، وإبراهيم مطر، بالسجن 7 سنوات لمتهم و3 سنوات لـ19 آخرين، وسنة لـ3 سيدات، لقتلهم المجني عليه "ر. ش. ال" وشروعهم في قتل 9 آخرين. تعود القضية المقيدة برقم 49902 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوفاة شخص وإصابة آخرين بأسلحة نارية بدائرة القسم.
شركات -مزيفة-نصب

حكاية إعلان قاد مدير شركة لتوظيف العمالة خلف القضبان

حب المال حجب الرؤية عن قلبه وعقله على حد سواء، جُل همه وأقصى أمانيه باتا فى الحصول على لقب "مليونير"، يتحول لأصحاب النفوذ المالية يمتلك ثروة تصير حديث الأهالي، ينتقل للعيش في فيلا واقتناء سيارة فارهة، لكنه كان يبحث عن السبيل والملاذ للظفر بتلك المميزات وتحقيق الأحلام على أرض الواقع، تلك الخطوة التي زينها له الشيطان، وسوس له بأنه أمام "فرصة العمر" التي ستمنحه قبلة الحياة وتنتشله من الفقر وتعبر به نحو الجهة المقابلة، حيث الثراء الفاحش وسط "كبار البلد".
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (3)

جريمة في السكاكيني.. مراهق فشل في اغتصاب «طنط رباب» فذبحها

«اتق شر من أحسنت إليه»، مقولة لم تعِها «رباب»، سيدة مطلقة، عطفت على ابن جارتها الصغير، صاحب الـ19 سنة، فتحت له باب بيتها باعتباره من عمر أبنائها، إلا أن عينيه زاغت على جارته، مستغلا وجودها في المنزل بمفردها، بحكم انفصالها عن زوجها ومكوث أبنائها مع أبيهم، طرق الباب عليها مساء أمس، سألت مين على الباب؟ فأجابها: "أنا يا طنط"، فتحت الباب لينتهى اليوم المشئوم بقضية قتل بشعة، راحت ضحيتها «رباب»، «التحرير» زار مسرح الحادث للوقوف على تفاصيله كاملا. منذ أن وطئت قدماها وسكنت حارة «السكاكيني»، بباب الشعرية والظاهر، حتى عرفها جيرانها بأخلاقها الطيبة.
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سجن

حبس سائق نصب على تجار في 180 ألف جنيه بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط سائق حصّل مبالغ مالية تقدر بنحو 180 ألف جنيه، عن طريق النصب على عدد من محلات بيع الأدوات الكهربائية بمدينة المنصورة، بأوراق مزورة منسوب صدورها لأحد البنوك المعروفة، لتحقيق الربح السريع بطرق غير مشروعة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مباحث الأموال العامة، ضد أحد الأشخاص بتهمة النصب ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة.
حريق

إصابة 13 شخصًا في حريق مول بالمنصورة

اندلع حريق هائل في مول كبير بمدينة المنصورة، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا باختناقات، واندفعت 6 سيارات إطفاء و12 سيارة إسعاف إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، ونجحت قوات الحماية المدنية في تسهيل مهمة خروج الأهالي من المول والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقى المنشآت. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة عن اندلاع حريق هائل في مول المحلة خلف استاد المنصورة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

ركنة سيارة.. بلطجية يعتدون على طبيب في المنصورة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو من أحد شوارع مدينة المنصورة، يظهر فيه إيقاف 4 أشخاص مجهولون بحوزتهم سنج وسيوف، لسيارة أحد سكان الشارع، وإجباره على التحرك بها بعد نشوب مشادة تطورت إلى تحطيم السيارة وفرار قائدها بها.. وطالب الأهالي بسرعة ضبط الجناة وإعادة السيطرة الأمنية على الشوارع والتصدي لظاهرة البلطجة، وتبين أن سبب الواقعة خلافات الجيرة، إذ يرفض مالك عقار في الشارع، ركن الطبيب لسيارته أسفل العقار، دون مبرر، رغم أن الأخير يقطن فيه.
طعن-بالسكين

بسبب فيسبوك.. شقيقان يطعنا نجل خالهما في قليوب

تعدى شقيقان على نجل خالهما في قليوب، اليوم الإثنين، بسلاح أبيض "كتر"، إثر نشوب مشاجرة بينهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية ميت حلفا – دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "م. ج. ش." 16 عامًا، طالب مصاب بجرح نافذ بالفخذ الأيسر وجرح بالجانب الأيسر، وتم نقله لمستشفى قليوب التخصصى وحجزه للعلاج.
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