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البرلمان ينتقد الحكومة مجددا.. وعبد العال: موقفنا محرج

عبد العال: الحكومة للأسف تضعنا في موقف صعب لا داعي له.. قاربنا على إًدارج 600 قانون ولمصلحة الاستقرار نغلب التشريع على الرقابة.. ولهذا تتعامل معنا بهذه الصورة
تحرير:أحمد جاد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م
علي عبد العال
علي عبد العال
جدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، انتقاداته للحكومة، بسبب سياساتها في الأجندة التشريعية على مدار دور الانعقاد، وأنها تقوم بإرسالها بكثافة بنهاية الدور، رغم أن المدة الدستورية لدور الانعقاد تنتهي في 30 يونيو من كل عام، جاء ذلك ردا على النائب كمال أحمد، خلال الجلسة العامة اليوم، والذي قال إن سياسية الحكومة بشأن الأجندة التشريعية "غير مريحة، ولا بد أن يكون هناك تنسيق كبير وواسع، خاصة أنه لا يجوز أن يتم الموافقة على تشريعات بشكل سريع ووصل الأمر لمناقشة قانون التأمينات والمعاشات الذي يقارب من 200 مادة في 3 ساعات، وهذا ما يخل بالشكل الديمقراطي لمصر".
وأكد عبد العال أنه تحدث بجلسة الأربعاء بشأن هذه الأزمة وأن المجلس الذي أنهى ما يقرب من 600 قانون لا يتأخر يوميا في أداء دوره، مستشهدا بما حدث في قانون الجمعيات الأهلية الذي وجه بشأنه رئيس الجمهورية منذ نوفمبر 2018، ولم تتقدم الحكومة به للبرلمان إلا في 26 يونيو 2019، رغم أنها تعرف أن المدة الدستورية
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الدويقة

فرش شقق الأسمرات سبب تأخر تسكين أهالي الدويقة

تمكنت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية من التخلص نهائيا من العديد من المناطق العشوائية ونقل سكانها أو تعويضهم ثم هدم كل المنازل العشوائية والبدء فى بناء وحدات جديدة، مثلما حدث فى منطقة تل العقارب بالسيدة زينب ومنطقة مثلث ماسبيرو، ولكن تظل منطقة الدويقة المنطقة الأقدم والأكثر عشوائية، وتعمل الحكومة جاهدة على التخلص منها، إلا أن ذلك لم يحدث، وهناك أهالى يصرخون يوميا مطالبين الحكومة بتسليمهم وحدات جديدة بعد أن تم حصرهم منذ فترة طويلة دون أن ينقلهم الحى للوحدات الجديدة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب عدم القضاء على عشوائيات الدويقة.
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«التعليم» تعلن نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا، البالغ عددها 10 آلاف و470 ورقة، أسفرت عن نجاح 9617 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 91.9%.
عبد الفتاح السيسى (4)

سعيد مرعي يؤدي اليمين أمام السيسي رئيسا للمحكمة الدستورية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مضيفا أن الرئيس السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، إذ أشاد بما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة. وأكد الرئيس السيسي أهمية دورها في الحفاظ على النظام الدستوري والقانوني، والرقابة على دستورية القوانين، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة.
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من ينفذ الأحكام؟ المحليات تمتنع والمجتمع المدني يصرخ

تكتظ الأحياء بالمقاهى والمبانى المخالفة، وهو ما يؤرق ليس فقط المسئولين بل والسكان أيضا ممن يطالبون بحقهم الدستورى فى سكن آمن وهواء نقى، وهو ما دفع بعض أعضاء المجتمع المدنى من أحياء محافظة القاهرة لإطلاق مبادرة، يطالبون من خلالها جميع المسئولين بالوزارات المعنية ومحافظة القاهرة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أصحاب المقاهى والمبانى المخالفة بالأحياء، وذلك بسب تقاعس العاملين بالمحليات عن تنفيذها، وهو ما أسهم فى تفاقم المخالفات، حيت تنتشر المقاهى بشكل كبير أسفل المبانى السكنية بالمخالفة للقوانين، ويتمادى أصحابها فى المخالفات.
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بالأغلبية.. البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على قرار رئيس الجمهورية، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجارى، إذ قال عبد العال، إنه ورد إلى المجلس فى تاريخ 4 يوليو الجارى، قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2019، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
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«سنناقش الطوارئ غدا».. عبد العال يرفع جلسة البرلمان

شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور النواب جلسة الغد، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في البلاد، جاء ذلك قبل أن يرفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الاربعاء، فيما قرر مجلس النواب، أيضا، إرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، إلى جلسة لاحقة بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الأعضاء. حيث رأت الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن، أن يتم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم تطبيقه على الأشخاص الإعتبارية دون الأشخاص العادية.
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«قرطام» يقترح بالبرلمان إنشاء منطقة صناعية بالبحيرة

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، باقتراح للدكتور علي عبد العال، بإنشاء منطقة صناعية بمحافظة البحيرة، بناءً على مقترح تقدمت به أمانة الحزب بمركز إدكو بالبحيرة، وإحالته إلى اللجنة المختصة بالبرلمان. وقال «قرطام»، إنه سبق وتقرر إقامة منطقة صناعية علي مساحة 250 فدان بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، ولم يتم البدء في تنفيذ هذا المشروع الهام حتى الأن، لافتًا إلى أن المناطق الصناعية تعد هى البوابة الجاذبة للاستثمار، والتي يتمكن من خلالها الشباب إقامة مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف إيجاد فرص عمل لهم.
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خالد شعبان: سأتقدم بطلب إحاطة حول حجب موقع «التحرير»

استنكر النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب وتكتل "25- 30"، تحت قبة البرلمان، حجب موقع جريدة "التحرير" الإخباري دون أي سبب من القانون، بحسب البيان الذى نشرته إدارة المؤسسة، أمس الأحد، لافتًا إلى أن حجب المواقع والتضييق على حرية الرأي والتعبير يمثلان خطورة على المجتمع. وأضاف شعبان، فى تصريح لـ«التحرير» أنه سيستخدم الأدوات البرلمانية وسيتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للجهات المعنية؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حجب تلك المواقع.
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