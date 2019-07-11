البرلمان ينتقد الحكومة مجددا.. وعبد العال: موقفنا محرج

عبد العال: الحكومة للأسف تضعنا في موقف صعب لا داعي له.. قاربنا على إًدارج 600 قانون ولمصلحة الاستقرار نغلب التشريع على الرقابة.. ولهذا تتعامل معنا بهذه الصورة

تحرير:أحمد جاد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م

علي عبد العال

جدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، انتقاداته للحكومة، بسبب سياساتها في الأجندة التشريعية على مدار دور الانعقاد، وأنها تقوم بإرسالها بكثافة بنهاية الدور، رغم أن المدة الدستورية لدور الانعقاد تنتهي في 30 يونيو من كل عام، جاء ذلك ردا على النائب كمال أحمد، خلال الجلسة العامة اليوم، والذي قال إن سياسية الحكومة بشأن الأجندة التشريعية "غير مريحة، ولا بد أن يكون هناك تنسيق كبير وواسع، خاصة أنه لا يجوز أن يتم الموافقة على تشريعات بشكل سريع ووصل الأمر لمناقشة قانون التأمينات والمعاشات الذي يقارب من 200 مادة في 3 ساعات، وهذا ما يخل بالشكل الديمقراطي لمصر".

وأكد عبد العال أنه تحدث بجلسة الأربعاء بشأن هذه الأزمة وأن المجلس الذي أنهى ما يقرب من 600 قانون لا يتأخر يوميا في أداء دوره، مستشهدا بما حدث في قانون الجمعيات الأهلية الذي وجه بشأنه رئيس الجمهورية منذ نوفمبر 2018، ولم تتقدم الحكومة به للبرلمان إلا في 26 يونيو 2019، رغم أنها تعرف أن المدة الدستورية