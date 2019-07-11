البرلمان ينتقد الحكومة مجددا.. وعبد العال: موقفنا محرج

عبد العال: الحكومة للأسف تضعنا في موقف صعب لا داعي له.. قاربنا على إًدارج 600 قانون ولمصلحة الاستقرار نغلب التشريع على الرقابة.. ولهذا تتعامل معنا بهذه الصورة
جدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، انتقاداته للحكومة، بسبب سياساتها في الأجندة التشريعية على مدار دور الانعقاد، وأنها تقوم بإرسالها بكثافة بنهاية الدور، رغم أن المدة الدستورية لدور الانعقاد تنتهي في 30 يونيو من كل عام، جاء ذلك ردا على النائب كمال أحمد، خلال الجلسة العامة اليوم، والذي قال إن سياسية الحكومة بشأن الأجندة التشريعية "غير مريحة، ولا بد أن يكون هناك تنسيق كبير وواسع، خاصة أنه لا يجوز أن يتم الموافقة على تشريعات بشكل سريع ووصل الأمر لمناقشة قانون التأمينات والمعاشات الذي يقارب من 200 مادة في 3 ساعات، وهذا ما يخل بالشكل الديمقراطي لمصر".
وأكد عبد العال أنه تحدث بجلسة الأربعاء بشأن هذه الأزمة وأن المجلس الذي أنهى ما يقرب من 600 قانون لا يتأخر يوميا في أداء دوره، مستشهدا بما حدث في قانون الجمعيات الأهلية الذي وجه بشأنه رئيس الجمهورية منذ نوفمبر 2018، ولم تتقدم الحكومة به للبرلمان إلا في 26 يونيو 2019، رغم أنها تعرف أن المدة الدستورية
وأكد عبد العال أنه تحدث بجلسة الأربعاء بشأن هذه الأزمة وأن المجلس الذي أنهى ما يقرب من 600 قانون لا يتأخر يوميا في أداء دوره، مستشهدا بما حدث في قانون الجمعيات الأهلية الذي وجه بشأنه رئيس الجمهورية منذ نوفمبر 2018، ولم تتقدم الحكومة به للبرلمان إلا في 26 يونيو 2019، رغم أنها تعرف أن المدة الدستورية لدور الانعقاد تنتهي في 30 يونيو، وأن "ضروري أن نحصل على إجازة وفق للضوابط الدولية البرلمانية"، مستكملا: "الإجازة البرلمانية مهمة حتى لا يكون النائب مرهق ويصدر قانون دون أن يدري مضمونه".
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وأبدي رئيس البرلمان، تعجبه من الإطلاع على مشروعات القوانين التى تقدم من الحكومة في الجرائد دون التنسيق مع البرلمان بشأنها، قائلا: "هذا أمر غير مقبول"، مؤكدا "أننا كنواب منفتحين ولا نرفض مناقشة أي قانون، ومن ثم التنسيق بشأن الأجندة التشريعية ضرورة مهمة، ولا بد من جدولتها"، مضيفا: "طوال الفترة الماضية وإحنا منفتحين وبنية صافية لمناقشة أي مشروع قانون.. ولكن الحكومة للأسف تضعنا في موقف محرج وصعب، ولا داعي له، نحن قاربنا علي إًدارج 600 قانون ولمصلحة الاستقرار نغلب التشريع على الرقابة، وأتصور أن ذلك أحد الأٍسباب التي تجعل الحكومة تتعامل معنا بهذه الصورة".
وعقب على الحديث المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا أن "الحكومة تقدر شخص رئيس المجلس، على الجهد الكبير الذي يبذل من جانب البرلمان، وتصديه للعديد من القضايا التى كان يتهرب منها من كانوا في الماضي، وعلى قدر أهل العزم تاتي العزائم وذلك من أجل صالح الدولة المصرية".
وتدخل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، مؤكدا أن التنسيق بشأن الأجندة التشريعية ضرورة مهمة، مشددا على أنهم "لا يتخلوا عن أداء مهمتهم إطلاقا من أجل الصالح العام"، مضيفا: "مستعدون للعمل 24 ساعة يوميا"، فيما عقب عليه رئيس المجلس بالتأكيد على أنه دائما يغادر المجلس في قرابة الساعة العاشرة مساء ويستكمل مناقشة التشريعات مع مستشاره القانوني حتى الساعة الثانية ليلا، و"هذا أمر يؤثر على الذهن خاصة أن التشريع يعتمد على الذهن وليس هو وظيفة عامة".
وتدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب مرة أخرى في الحديث بقوله: "اسمحلي دكتور. عبد العال.. لو أنت رئيس جمهورية تعطي تعليمات ولا تنفذ ماذا تقول للرأي العام""، وذلك في إشارة لقانون الجمعيات الأهلية الذي تحدث بشأنه رئيس الجمهورية منذ 2018، ولم يرسل من الحكومة للبرلمان إلا الأسبوع الماضي، أي بعد قرابة عام، مشددا على أن "هذا أمر غير مقبول، ولا بد من تعاون وتنسيق".
وعقب عبد العال، مؤكدا "أننا من أجل المصلحة العامة نعمل مضطرين لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية خلال الأيام المقبلة، قائلا: "موضوعين في موقف صعب، ولا بد أن نتحمل فيه المسؤولية لمناقشة قانون الجمعيات خلال الأيام المقبلة"، موجها سؤال لرئيس ائتلاف دعم مصر، عن جاهزية لجنة التضامن لنظر القانون، وهو الأمر الذي عقب عليه بأنه في طور الدراسة من جانب اللجنة.
وطلب النائب مصطفي بكري الحديث، بتأكيده على احترامه لكل وجهات النظر التى عرضت بالقاعة، متابعا: "لكن التنسيق والتعاون بين الحكومة والبرلمان قائم بدليل المهمام والقوانين التى أًدرجناه خلال الفترة الماضية، رافضا أن يتم تصدير صورة الإحباط، وأن أي إخفاق ليس في صالحنا جميعا الجميع من البرلمان والحكومة يبذلوا المستحيل من أجل الأفضل والأحد، فيما عقب رئيس المجلس بالتأكيد على أن الجميع سيتحمل المسؤولية من أجل الصالح العام، وسنناقش قانون الجمعيات الأهلية من أجل المصلحة العليا".
يشار إلى أنه وفق حديث رئيس المجلس كان دور الانعقاد الحالي، كان سيتم الانتهاء منه اليوم الخميس، إلا أنه في ظل الحديث عن مناقشة قانون الجمعيات الأهلية من المؤكد أن يتم امتداد دور الانعقاد الحالي لفترة أخرى.