أمور لا تعلمها عن السيارات ذاتية القيادة

باتت السيارات ذاتية القيادة موضة عالمية للعديد من الشركات العالمية في الأسواق، وهو الأمر الذي جعلها محط اهتمام العديد من الشرائح الجماهيرية المختلفة بشكل رئيسي
على الرغم من كون السيارات ذاتية القيادة هي التقنية التي تراهن عليها العشرات من الشركات العالمية في الأسواق خلال الوقت الحالي، فإنها تمتلك تاريخ طويل، حتى قبل أن تبدأ العشرات من الشركات العالمية في أبحاثها لتصنيع تلك الموديلات المتطورة في الأسواق.
تمتلك السيارات ذاتية القيادة تاريخا طويلا على مستوى الأسواق العالمية، خاصة أنها كانت من بين التقنيات التي سعت لها العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات، وهو ما يعني أن هناك العديد من المعلومات التي قد لا يعلمها الجمهور في العالم عن تلك الموديلات.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات، مجموعة من المعلومات التي قد يجهلها البعض عن الموديلات ذاتية القيادة.
تعاون الشركات
على الرغم من المنافسة الشديدة بين الشركات العالمية المصنعة للسيارات، فإنها لا تؤثر على الأبحاث المشتركة في مجال إنتاج السيارات ذاتية القيادة، والتي بالفعل
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات، مجموعة من المعلومات التي قد يجهلها البعض عن الموديلات ذاتية القيادة.
تعاون الشركات
على الرغم من المنافسة الشديدة بين الشركات العالمية المصنعة للسيارات، فإنها لا تؤثر على الأبحاث المشتركة في مجال إنتاج السيارات ذاتية القيادة، والتي بالفعل بدأت تؤتي ثمارها، سواء عل مستوى الإمكانيات الفنية أو حتى البرامج المستخدمة من أجل تفعيل القيادة الآلية، وهو الأمر الذي شهد العديد من الشراكات بين كبار منتجي السيارات في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، بما يخدم مزيدا من التقنيات في هذا الطراز.
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ظهور السيارات ذاتية القيادة
يعتقد البعض أن السيارات ذاتية القيادة حديثة العهد، إلا أن تلك المعلومات تبدو غير دقيقة، حيث بدأت أول محاولات تصنيعها عام 1925، حيث تم عرض أول سيارة بدون سائق معروفة على نطاق واسع في عام 1925 بمدينة نيويورك، معتمدة على التوصيل الهوائي ليكون الأساس في كيفية تشغيل المركبة وتسييرها، وهو الأمر الذي يتعارض مع معتقدات العديد من الفئات الجماهيرية والتي ترى أن تلك السيارات وليدة التكنولوجيا الجديدة.
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تخطيط المدن
من المتوقع أن تحتاج السيارات ذاتية القيادة إلى إعادة تخطيط بشكل كامل للمدن والبنية التحتية الخاصة بالمرور، وهو الأمر الذي يبدو كمطلب رئيسي من أجل توفير أقصى مستويات الأمان والسلامة للركاب أو المارة في الطرق المختلفة.
وخلال عمليات الاختبار الرئيسية للسيارات ذاتية القيادة، تسببت هذه الموديلات في عدد غير بسيط من الحوادث، وهو الأمر الذي كشف عن وجود مشكلات فنية تتعلق بتصميم المدن والإشارات المرورية المنظمة لحركة السير.
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الأبحاث الأمريكية
تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الأكثر تمويلا للأبحاث التقنية الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة، لا سيما أن هناك العديد من الشركات التي تنتمي للقطاع الخاص لا تزال تسعى للإنتاج تلك الموديلات المتطورة بشكل رئيسي.
وعلى الرغم من من أن العديد من الشركات الأمريكية مهتمة بالبحث في تلك التقنيات المتطورة، فإن الحكومة الأمريكية نفسها تولي اهتماما كبيرا لتطوير تلك السيارات، والتي يمكن أن يكون لها أغراض عسكرية متنوعة.
البحر والجو
تقنيات القيادة الآلية ليست منحصرة في السيارات فقط، فمن المتوقع أن تظهر في العديد من المركبات بالجو والبحر، وذلك لأغراض مختلفة مثل التنقل والدوريات البحرية المختلفة سواء للأغراض العسكرية أو المدنية.
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وعلى المستوى الفني، تختلف الشركات العالمية من حيث التوجهات في المجال الذي تهتم به، لا سيما أن العديد من الشركات تولي اهتماما كبيرا بالمركبات البحرية والجوية، وإن كان التركيز الرئيسي على السيارات ذاتية القيادة، والتي تشهد الاهتمام الأكبر في العالم.