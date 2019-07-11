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أمور لا تعلمها عن السيارات ذاتية القيادة

باتت السيارات ذاتية القيادة موضة عالمية للعديد من الشركات العالمية في الأسواق، وهو الأمر الذي جعلها محط اهتمام العديد من الشرائح الجماهيرية المختلفة بشكل رئيسي
تحرير:محمود نبيل ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
سيارات ذاتية القيادة
سيارات ذاتية القيادة
على الرغم من كون السيارات ذاتية القيادة هي التقنية التي تراهن عليها العشرات من الشركات العالمية في الأسواق خلال الوقت الحالي، فإنها تمتلك تاريخ طويل، حتى قبل أن تبدأ العشرات من الشركات العالمية في أبحاثها لتصنيع تلك الموديلات المتطورة في الأسواق. تمتلك السيارات ذاتية القيادة تاريخا طويلا على مستوى الأسواق العالمية، خاصة أنها كانت من بين التقنيات التي سعت لها العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات، وهو ما يعني أن هناك العديد من المعلومات التي قد لا يعلمها الجمهور في العالم عن تلك الموديلات.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات، مجموعة من المعلومات التي قد يجهلها البعض عن الموديلات ذاتية القيادة.   تعاون الشركات على الرغم من المنافسة الشديدة بين الشركات العالمية المصنعة للسيارات، فإنها لا تؤثر على الأبحاث المشتركة في مجال إنتاج السيارات ذاتية القيادة، والتي بالفعل
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