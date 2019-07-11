مشروع قانون «المحليات» غائب عن البرلمان.. لماذا؟
10 سنوات على غياب انتخابات المحليات.. ومشروع قانون المحليات تائه داخل أروقة مجلس النواب رغم قرب انتهاء دور الانعقاد الرابع.. والسجيني: غياب البيئة الحاضنة كلمة السر
تحرير:باهر القاضى
١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م
مجلس النواب
لا يزال «قانون المحليات» حبيس الأدراج داخل أروقة مجلس النواب، رغم النقاش حوله طوال سنوات بدءا من حكومة المهندس إبراهيم محلب، وصولا إلى حكومة المهندس مصطفى مدبولى.
ورغم إرسال مجلس الوزراء القانون إلى البرلمان منذ ما يقرب من أربعة أعوام، فإنه ومع قرب نهاية دور الانعقاد الرابع، لم يرَ النور حتى الآن، ما يدعو للتساؤل، لماذا لم يُحسم هذا القانون نهائيا رغم أهميته طوال تلك المدة؟
ومن المعروف أن المحافظات في أمسّ الحاجة، إلى وجود المجالس المحلية؛ لأنه يعطي صلاحيات لرؤساء الأحياء والمحافظين، ما يساعد على سهولة التعامل بشكل مباشر في العديد من الملفات.
يدعم اللامركزية
وزارة التنمية المحلية، قالت إن قانون المحليات الجديد والمودع حاليا بمجلس النواب يدعم اللامركزية ويحدث نقلة نوعية فى المحليات خاصة مع تدريب العنصر البشرى فى المحافظات على التخطيط المحلى وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية دمج القطاع الخاص
يدعم اللامركزية
وزارة التنمية المحلية، قالت إن قانون المحليات الجديد والمودع حاليا بمجلس النواب يدعم اللامركزية ويحدث نقلة نوعية فى المحليات خاصة مع تدريب العنصر البشرى فى المحافظات على التخطيط المحلى وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية دمج القطاع الخاص والقطاع غير الرسمى فى إدارة التنمية الشاملة بالمحافظات.
وخلال توقيع اتفاقية مشروع دعم التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بصعيد مصر، أشارت الوزارة إلى أهمية الاستفادة من القدرات الذاتية للمحافظات والقدرات البشرية بها لتغيير وجه المحليات، وأنه يجرى حاليا تحويل مركز التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية متخصصة للارتقاء بأداء كافة العاملين بالمحليات.
وبحسب الوزارة فإن اللامركزية هو حلم يتحقق فى محافظات مصر وأن دستور مصر يحدد الاطار الزمنى للانتقال التدريجى إلى اللامركزية وتتسق الاتفاقية الموقعة اليوم مع هذا الالتزام الدستورى والتوجه الحالى للوزارة الذى انعكس فى البرنامج الحكومى والخطة الإستراتيجية 2030 فيما يتعلق بأجندة إصلاح الوزارة والإدارة المحلية بما فى ذلك زيادة استخدام الموارد المحلية ودعم فرص عمل محليا.
أسباب التأخير
رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال فى تصريحات له، إن اللجنة انتهت من كل المناقشات الخاصة بقانون المحليات، ورفعت تقريرها النهائى للأمانة العامة للمجلس، لوضعه على جدول أعمال الجلسة العامة، موضحًا أن القانون منتهٍ تمامًا، لكنه لم يصل للجنة أى مقترحات لتعديل أى مادة من مواده، سواءً من الحكومة أو النواب.
وحول تأخر إصداره، رغم الانتهاء منه؛ أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدولة تحتاج إلى بيئة حاضنة، لتفعيل مواد القانون؛ بمعنى أنه لا بد أن تكون الكيانات المنوط بها تطبيق القانون جاهزة بالفعل للتطبيق، وإلا فما فائدة إصدار قانون دون تفعيل؟
المحافظات فى أشد الحاجة للمحليات
النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قالت لـ"التحرير" إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون المحليات وتم إرساله لرئيس البرلمان لعرضه على اللجنة العامة، وبعد الموافقة عليه يرسل إلى مجلس الدولة ثم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه، مؤكدة أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشته حتى الآن.
وأشارت جاب الله إلى أن أهم ما يميز قانون المحليات الجديد هو أنه يدعم اللا مركزية ويعطي صلاحيات لرؤساء الأحياء والمحافظين، مما يساعد على سهولة التعامل بشكل مباشر في العديد من الملفات الخاصة بالمحافظة، موضحة أن القانون يعطي مساحة للرقابة الشعبية من جانب المجلس المحلي، ليصبح من حقه استجواب المحافظ وسحب الثقة منه.
وأكدت جاب الله أن المحافظات في أمس الحاجة لوجود المجالس المحلية، وأن عدم وجودها أرهق النواب، لأنهم يحلون محلها في التعامل مع العديد من الملفات، موضحة أن مشروع قانون الإدارة المحلية في اللجنة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وتم عقد جلسات استماع للوزراء والمحافظين والشباب من المجتمع المدني، حيث تم عرض القانون للحوار المجتمعي.