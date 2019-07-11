مشروع قانون «المحليات» غائب عن البرلمان.. لماذا؟

10 سنوات على غياب انتخابات المحليات.. ومشروع قانون المحليات تائه داخل أروقة مجلس النواب رغم قرب انتهاء دور الانعقاد الرابع.. والسجيني: غياب البيئة الحاضنة كلمة السر

تحرير:باهر القاضى ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م

مجلس النواب

لا يزال «قانون المحليات» حبيس الأدراج داخل أروقة مجلس النواب، رغم النقاش حوله طوال سنوات بدءا من حكومة المهندس إبراهيم محلب، وصولا إلى حكومة المهندس مصطفى مدبولى. ورغم إرسال مجلس الوزراء القانون إلى البرلمان منذ ما يقرب من أربعة أعوام، فإنه ومع قرب نهاية دور الانعقاد الرابع، لم يرَ النور حتى الآن، ما يدعو للتساؤل، لماذا لم يُحسم هذا القانون نهائيا رغم أهميته طوال تلك المدة؟ ومن المعروف أن المحافظات في أمسّ الحاجة، إلى وجود المجالس المحلية؛ لأنه يعطي صلاحيات لرؤساء الأحياء والمحافظين، ما يساعد على سهولة التعامل بشكل مباشر في العديد من الملفات.

يدعم اللامركزية وزارة التنمية المحلية، قالت إن قانون المحليات الجديد والمودع حاليا بمجلس النواب يدعم اللامركزية ويحدث نقلة نوعية فى المحليات خاصة مع تدريب العنصر البشرى فى المحافظات على التخطيط المحلى وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية دمج القطاع الخاص