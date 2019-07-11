ماني يفجر مفاجأة ويكشف عن الحالة النفسية لمحمد صلاح

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م

ساديو ماني

كشف الدولي السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي والحاصل على الحذاء الذهبي للبريميرليج بالمناصفة مع محمد صلاح لتسجيله 22 هدفًا بالمسابقة عن تواصله مع الدولي المصري صلاح زميله في كتيبة الريدز بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بدور الـ 16 أمام جنوب إفريقيا عقب الخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة، حيث أكد ماني أن خروج الفراعنة أثر سلبًا على الحالة النفسية لمحمد صلاح لأنه كان يرغب في التتويج بالبطولة.

وأضاف السنغالي ساديو ماني خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" أنه يعلم جيدًا أن خروج المنتخب الوطني لم يكن سهلًا على محمد صلاح، لأن الآمال كانت كبيرة في الوصول للمباراة النهائية لكن دائمًا كرة القدم خارج التوقعات. وأشار إلى أن منتخب السنغال مطالب بالتركيز خلال المباراة القادمة في دور نصف النهائي



وأضاف السنغالي ساديو ماني خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" أنه يعلم جيدًا أن خروج المنتخب الوطني لم يكن سهلًا على محمد صلاح، لأن الآمال كانت كبيرة في الوصول للمباراة النهائية لكن دائمًا كرة القدم خارج التوقعات.



وأشار إلى أن منتخب السنغال مطالب بالتركيز خلال المباراة القادمة في دور نصف النهائي بالبطولة، من أجل ضمان التأهل للمباراة النهائية، لافتًا إلى أنه يتطلع للفوز بالكرة الذهبية هذا العام ولكنه ينتظر ما سيحدث.



وتأهل منتخب السنغال لدور الثمانية بعدما تغلب على نظيره البنيني بهدف مقابل لا شيء في مباراة دور الـ 16 التي جمعت بينهما مساء أمس على استاد الدفاع الجوي.