الاتحاد الدولي لكرة اليد يعلن نظام مونديال الأندية

تحرير:أحمد سعيد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ م

يد الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن الفرق المشاركة ببطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" والتي تستضيفها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس المقبل، ويمثل كرة اليد المصرية والإفريقية بها نادي الزمالك بطل السوبر الإفريقي. وأشار الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى أن عدد الفرق المشاركة في هذه النسخة 10 فرق هي: نادي الوحدة السعودي (المستضيف)- نادي برشلونة الإسباني (حامل اللقب)- الزمالك المصري (بطل إفريقيا)- نادي الدحيل القطري (بطل آسيا)- نادي فاردار المقدوني (بطل أوروبا).

بالإضافة إلى نادي نيويورك سيتي الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)- نادي تاوباتي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)- نادى جامعة سيدني الأسترالي (بطل أستراليا)- نادي كييل الألماني (دعوة)- نادي مضر السعودى (دعوة). وينص نظام البطولة على خروج الفريق المغلوب، وسيلتقي في الدور التمهيدي يوم 27 أغسطس سيدني الأسترالي

بالإضافة إلى نادي نيويورك سيتي الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)- نادي تاوباتي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)- نادى جامعة سيدني الأسترالي (بطل أستراليا)- نادي كييل الألماني (دعوة)- نادي مضر السعودى (دعوة).



وينص نظام البطولة على خروج الفريق المغلوب، وسيلتقي في الدور التمهيدي يوم 27 أغسطس سيدني الأسترالي مع كييل الألماني، ونادي مضر السعودى مع نادي نيويورك سيتي الأمريكي، والفرق الفائزة في المباراتين تنضم مع الفرق الستة الأخرى إلى الدور ربع النهائي، بينما يبدأ الزمالك مشواره من الدور ربع النهائي يوم 28 أغسطس بمواجهة الفائز من مباراة سيدني الأسترالي وكيل الألماني.