هل تفشل صفقة انتقال جريزمان لبرشلونة؟

تحرير:أحمد سعيد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م

جريزمان

أكدت صحيفة آس الإسبانية على أن هناك مفاجأة جديدة تخص صفقة أنطوان جريزمان، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني مع مسئولي برشلونة بعد تأخر النادي الكتالوني في الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي، وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ورطة قد تهدد هذا الانتقال، في حالة إذا لم يدفع مسئولو البلاوجرانا قيمة فسخ عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد اليوم 11 يوليو، حيث لم يشارك الفرنسي حتى الآن في أي تدريبات لأتلتيكو مدريد، رغم استئنافها استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب "دييجو سيميوني" منذ 5 أيام.

ويمتلك جريزمان في عقده مع الروخي بلانكوس شرطًا جزائيا قيمته 120 مليون يورو، يدفعها أي ناد من أجل الحصول على خدمات الهاجم الفرنسي، ولكن إذا تخلف برشلونة عن دفع المبلغ حتى صباح يوم الجمعة، سيكون على "جريزمان" العودة للمشاركة غدا في تدريبات أتلتيكو مدريد مجبرا، طبقا لقوانين اتحاد اللاعبين الإسباني. وتنص

ويمتلك جريزمان في عقده مع الروخي بلانكوس شرطًا جزائيا قيمته 120 مليون يورو، يدفعها أي ناد من أجل الحصول على خدمات الهاجم الفرنسي، ولكن إذا تخلف برشلونة عن دفع المبلغ حتى صباح يوم الجمعة، سيكون على "جريزمان" العودة للمشاركة غدا في تدريبات أتلتيكو مدريد مجبرا، طبقا لقوانين اتحاد اللاعبين الإسباني.



وتنص قوانين اتحاد اللاعبين الإسبان على حصول اللاعب على إجازة طويلة من ناديه بحد أقصى لمدة 30 يوما فقط وهي المدة التي تنتهي اليوم.



ومازال موعد تقديم جريزمان في معقل البارسا "كامب نو" غير مؤكد حتى الآن، لأنه يعتمد على الموافقة النهائية لرابطة الليجا على إنهاء كافة الأمور حول الصفقة والإجراءات القانونية.



ومن المقرر أن يبدأ برشلونة أول تدريباته للتحضير للموسم الجديد يوم الإثنين المقبل، باستثناء اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كوبا أمريكا.