رياضة

هل تفشل صفقة انتقال جريزمان لبرشلونة؟

تحرير:أحمد سعيد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م
جريزمان
جريزمان
أكدت صحيفة آس الإسبانية على أن هناك مفاجأة جديدة تخص صفقة أنطوان جريزمان، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني مع مسئولي برشلونة بعد تأخر النادي الكتالوني في الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي، وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ورطة قد تهدد هذا الانتقال، في حالة إذا لم يدفع مسئولو البلاوجرانا قيمة فسخ عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد اليوم 11 يوليو، حيث لم يشارك الفرنسي حتى الآن في أي تدريبات لأتلتيكو مدريد، رغم استئنافها استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب "دييجو سيميوني" منذ 5 أيام.
ويمتلك جريزمان في عقده مع الروخي بلانكوس شرطًا جزائيا قيمته 120 مليون يورو، يدفعها أي ناد من أجل الحصول على خدمات الهاجم الفرنسي، ولكن إذا تخلف برشلونة عن دفع المبلغ حتى صباح يوم الجمعة، سيكون على "جريزمان" العودة للمشاركة غدا في تدريبات أتلتيكو مدريد مجبرا، طبقا لقوانين اتحاد اللاعبين الإسباني. وتنص
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مفاجآت في تشكيل الجزائر وكوت ديفوار بكان 2019

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر وإبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تشكيل فريقهما في المباراة التي ستجمعهما في السادسة مساء اليوم الخميس على استاد السويس ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة أمم إفريقيا 2019، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع نيجيريا في نصف النهائي، وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس كل من الحكم السوداني إبراهيم محمد كمساعد أول إضافة إلى أولفيي سافاري الكونغولي كمساعد ثانٍ.
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الاتحاد الدولي لكرة اليد يعلن نظام مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن الفرق المشاركة ببطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" والتي تستضيفها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس المقبل، ويمثل كرة اليد المصرية والإفريقية بها نادي الزمالك بطل السوبر الإفريقي. وأشار الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى أن عدد الفرق المشاركة في هذه النسخة 10 فرق هي: نادي الوحدة السعودي (المستضيف)- نادي برشلونة الإسباني (حامل اللقب)- الزمالك المصري (بطل إفريقيا)- نادي الدحيل القطري (بطل آسيا)- نادي فاردار المقدوني (بطل أوروبا).
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ماني يفجر مفاجأة ويكشف عن الحالة النفسية لمحمد صلاح

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باريس سان جيرمان يعلن عن شروط بيع نيمار

حدد مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعر لاعبه البرازيلي نيمار دا سانتوس، في ظل رغبة اللاعب عدم استكمال مسيرته داخل فريق العاصمة، والعودة لفريق برشلونة الإسباني، وحددت إدارة النادي الباريسي قيمة اللاعب التسويقية، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سان جيرمان استقر على أن قيمة لاعبه البرازيلي لن تقل عن 222 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه الباريسيون لضمه من الفريق الكتالوني، حث يتطلع سان جيرمان لاستعادة الأموال التي دفعها لضم النجم نيمار منذ موسمين من برشلونة ولا يهتم بضم عثمان ديمبلي أو فيلب كوتينو.
جريزمان

أتليتكو في بيان رسمي: نعلم بمفاوضات جريزمان وبرشلونة

أصدرت إداراة نادى أتليتكو مدريد الإسبانى، بيانا رسميا يُعلن فيه عن تفاوض برشلونة مع النادي المدريدي لضم أنطوان جريزمان إلى صفوف البارسا، وجاء في بيان أتليتكو مدريد أن إدارة برشلونة ممثلة في أوسكار جروا المدير التنفيذي عقدت اجتماعاً يوم أمس مع ميجيل جيل رئيس الفريق لدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد جريزمان والمقدر بـ120 مليون يورو. وأكد بيان الروخى بلانكوس أن الاتفاق تم بين برشلونة وجريزمان منذ شهر فبراير الماضي، وأن النادي الكتالوني وجريزمان لم يحترما إداراة النادى وجماهيره.
نيمار

رئيس برشلونة: قضية نيمار انتهت..ونتواصل مع جريزمان

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسبانى، إن إدارة النادي تعلم رغبة البرازيلي نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان، لكن في الوقت ذاته ندرك أن النادي الفرنسي لا يريد رحيله، وأكد أن استقالة جوردي ميستري نائب رئيس النادي ليست لها علاقة بعودة نيمار . وأضاف رئيس النادى الكتالونى في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: ”نحن نعلم أن نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان، لكننا نعلم أيضًا أن إدارة باريس سان جيرمان لا يريد منه المغادرة، لذلك قضية نيمار انتهت ".
جواو-فليكس

رسميا.. أتليتكو مدريد يعلن ضم نجم بنفيكا البرتغالي

أعلن نادى أتليتكو مدريد الإسبانى اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن ضم النجم البرتغالى الصاعد جواو فيلكس قادما من صفوف بنفيكا، ولم يعلن أتليتكو مدريد عن قيمة أو مدة التعاقد مع اللاعب صاحب الـ19 عاما. وذكرت تقارير صحفية سابقة أن انضمام فيلكس إلى الروخى بلانكوس كلف خزائنهم 126 مليون يورو ليصبح خامس أغلى لاعب في التاريخ بعد نيمار وكيليان مبابي وفيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي، وأغلى صفقة فى تاريخ البرتغال ونادى بنفيكا.
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