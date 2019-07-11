وفد كويتي يزور دار الكتب والوثائق القومية
تحرير:كريم محجوب
١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
هشام عزمي
حل وفد من وزارة المالية الكويتية، ضيفًا على دار الكتب والوثائق القومية، صباح اليوم الخميس، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب الدكتور هشام عزمي.
اللقاء جاء بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهتين، خاصة أن دار الكتب والوثائق القومية تعمل حاليا على مشروع ترميم وثائق وزارة المالية لدولة الكويت، فضلًا عن سعى الدول العربية للاستفادة من خبرات "الدار"، بصفتها واحدة من أعرق الكيانات المعنية بالأرشفة وترميم الوثائق في الوطن العربي.
واختتم الوفد الكويتي زيارته بجولة تفقدية لقاعة الاطلاع الرئيسية التي افتتحتها مؤخرًا وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، صحبهم فيها رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب الدكتور عماد عيسى.
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يذكر أن يوم الثلاثاء الماضي شهد افتتاح قاعة
واختتم الوفد الكويتي زيارته بجولة تفقدية لقاعة الاطلاع الرئيسية التي افتتحتها مؤخرًا وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، صحبهم فيها رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب الدكتور عماد عيسى.
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يذكر أن يوم الثلاثاء الماضي شهد افتتاح قاعة الاطلاع الرئيسية بالدار، بعد إتمام أكبر عملية تطوير وتحديث لها منذ تأسيسها عام 1987، حيث شمل التطوير كل أرجاء القاعة، إلى جانب تزويدها بالعديد من أجهزة الحاسب الآلي، والأجهزة الحديثة، وتوفر القاعة التي تتسع لنحو 230 شخصا خدماتها مجانًا للجمهور، حيث يمكنهم الاطلاع على الكتب المتوفرة داخلها، كما تم إطلاق موقع إلكتروني جديد تابع "للدار" وتم فيه استحداث عدد من التسهيلات منها إمكانية الشراء الإلكتروني للإصدارات المتاحة.