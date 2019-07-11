وفد كويتي يزور دار الكتب والوثائق القومية

تحرير:كريم محجوب ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

هشام عزمي

حل وفد من وزارة المالية الكويتية، ضيفًا على دار الكتب والوثائق القومية، صباح اليوم الخميس، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب الدكتور هشام عزمي. اللقاء جاء بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهتين، خاصة أن دار الكتب والوثائق القومية تعمل حاليا على مشروع ترميم وثائق وزارة المالية لدولة الكويت، فضلًا عن سعى الدول العربية للاستفادة من خبرات "الدار"، بصفتها واحدة من أعرق الكيانات المعنية بالأرشفة وترميم الوثائق في الوطن العربي.

واختتم الوفد الكويتي زيارته بجولة تفقدية لقاعة الاطلاع الرئيسية التي افتتحتها مؤخرًا وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، صحبهم فيها رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب الدكتور عماد عيسى. اقرأ أيضًا: افتتاح قاعة الاطلاع في دار الكتب.. الدخول بالمجان يذكر أن يوم الثلاثاء الماضي شهد افتتاح قاعة