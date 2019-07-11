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وفد كويتي يزور دار الكتب والوثائق القومية

تحرير:كريم محجوب ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
هشام عزمي
هشام عزمي
حل وفد من وزارة المالية الكويتية، ضيفًا على دار الكتب والوثائق القومية، صباح اليوم الخميس، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب الدكتور هشام عزمي. اللقاء جاء بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهتين، خاصة أن دار الكتب والوثائق القومية تعمل حاليا على مشروع ترميم وثائق وزارة المالية لدولة الكويت، فضلًا عن سعى الدول العربية للاستفادة من خبرات "الدار"، بصفتها واحدة من أعرق الكيانات المعنية بالأرشفة وترميم الوثائق في الوطن العربي.
واختتم الوفد الكويتي زيارته بجولة تفقدية لقاعة الاطلاع الرئيسية التي افتتحتها مؤخرًا وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، صحبهم فيها رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب الدكتور عماد عيسى. اقرأ أيضًا: افتتاح قاعة الاطلاع في دار الكتب.. الدخول بالمجان يذكر أن يوم الثلاثاء الماضي شهد افتتاح قاعة
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الإمام-محمد-عبده

لهذه الأسباب أطلق على محمد عبده «إمام المجددين»

في عام 1849 بإحدى قرى محافظة البحيرة، ولد رجل الدين والفكر والسياسة الإمام محمد عبده حسن خير الله، من عائلة تركمانية مصرية، تلقى تعليمه الأولى في كُتّاب القرية، وبعده التحق بـ"الجامع الأحمدي"، حيث درس علوم الفقه واللغة العربية وأتم حفظ القرآن وتجويده، وفي عام 1856 بدأت انطلاقة محمد عبده التنويرية الإصلاحية، حيث انتقل إلى الدراسة في الأزهر الشريف، وتلقى هناك العلوم الفقهية والشرعية واللغوية المختلفة، وكان فكره الدعوى وآراؤه الفقهية تعتمد على إعمال العقل والابتعاد عن النقل غير المؤكد بصحته.
نجيب-محفوظ

«نبقة».. عالم الحارة عند نجيب محفوظ في القصة القصيرة

قدّم الأديب والروائي العالمي نجيب محفوظ قرابة الـ35 رواية صدر أولها "عبث الأقدار" في عام 1938، ثم توالى فيضه الإبداعي الروائي بصفة مستمرة حتى عام 1988 بصدور آخر رواياته "قشتمر"، لم يتوقف بين هذين التاريخين سوى في فترة ثورة 1952 وأعقابها. أعطى نجيب محفوظ للرواية ما لم يعطه لأي نوع أدبي آخر رغم أنه بدأ مراحل كتاباته الأولى بالمقالات الفلسفية التي شرع في كتاباتها وهو طالب في المرحلة الثانوية، ثم القصص القصيرة التي توجه إليها في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، إلا أن علاقته بالرواية كانت تحمل طابعا آخر.
كتاب-ميشيل-أوباما

ميشيل أوباما الأعلى مبيعا بقائمة «نيويورك تايمز»

تصدرت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لـ"داليا أوينز" قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع، لتفرض وجودها بالقائمة على مدار 42 أسبوعا، بينما جاءت رواية "رد انتقامي" لـ"براد ثور" في المركز الثاني، وأعقبهما في المركز الثالث رواية "فقدوا ووجدوا" لـ"دانيل ستيل"، بينما كان المركز الرابع من نصيب رواية "صيف في 69" للكاتب "إيلين هيلد براند"، واختتمت القائمة بالرواية الخامسة والأخيرة من نوعية الكتب الأدبية برواية "الحساب" لـ"جون جريشام".
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هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

افتتاح قاعة الاطلاع في دار الكتب.. الدخول بالمجان

تفتتح دار الكتب والوثائق القومية، غدًا الثلاثاء، قاعة الاطلاع الرئيسية للدار، والبوابة الإلكترونية لها، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الكتب الدكتور هشام عزمي. وأشارت وزارة الثقافة، في بيان، إلى أن افتتاح قاعة الاطلاع أتى بعد إتمام أكبر عملية تطوير وتحديث لها منذ تأسيسها عام 1987، حيث شمل التطوير كافة أرجاء القاعة، إلى جانب تزويدها بالعديد من أجهزة الحاسب الآلي، بهدف تعزيز الوعى الثقافي وإثراء المجتمع المعرفي، وأضاف البيان أن تدشين الموقع الإلكترونى ليواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
مسرح-القاهرة-للعرائس (2)

مهرجان «إجازة سعيدة».. عروض ترفيهية وفنية في الصيف

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، مهرجان "إجازة سعيدة" لأنشطة الأطفال الترفيهية بمناسبة بدء الإجازة الصيفية، وذلك في مراكز الإبداع التابعة "للصندوق"، في "ساحة سينما الهناجر"، "مركز طلعت حرب الثقافي"، "مركز إبداع بيت العيني"، "بيت السحيمي". ويشمل "إجازة سعيدة" العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة للأطفال، ويتضمن ورشا فنية فى مجالات الرسم، والأشغال اليدوية، والخزف، وتعليم فن الكاريكاتير، وغيرها من الفنون.
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

الثقافة تنعي عزت أبو عوف: الإبداع فقد إحدى حلقاته

نعت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع العاملين في هيئات وقطاعات الوزارة، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذى وافته المنية فجر اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ71 عامًا، بعد صراع مع المرض. وقالت الوزارة في بيانها إن سلسلة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها، وتميز الراحل بالمواهب المتعددة، وأبدع في أعماله الموسيقية والدرامية التي عبرت عن أحلام وطموحات أجيال. وحرصت الوزيرة إيناس عبدالدايم على المشاركة في تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير.
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

«صنايعية مصر» مبادرة لتأهيل جيل جديد من المبدعين

أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "صنايعية مصر" للتدريب المهني، والتي تعيد تسليط الضوء على الحرف التقليدية والتراثية المصرية، وتعمل على إحيائها وخلق وتأهيل جيل جديد من المبدعين في مجال الحرف، ويشرف على تنفيذها صندوق التنمية الثقافية برئاسة فتحي عبد الوهاب، في مركز الفسطاط للحرف التقليدية بمحافظة القاهرة. وتأتي تلك المبادرة انطلاقًا من الدور الوطني الهادف لصون الهوية المصرية، والحفاظ على ملامحها، وذلك ضمن الاستراتيجية الهادفة التي تحقق محاور التنمية المستدامة.
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